İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar! Dosyaya bir tanık daha girdi! Rüşveti anlattı: Buna mecbur kaldık

İBB'deki rüşvet çarkıyla ilgili soruşturma dosyasına yansıyan 'tanık' ifadelerine bir yenisi daha eklendi.

İMAMOĞLU'NUN TALİMATI İLE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre; 2019'da Ekrem İmamoğlu seçildikten sonra reklam ve ihalelerle ilgili izinlerin Kültür A.Ş.'ye devredildiğine dikkat çeken reklamcı Oktay Tan, "2019 sonrası bu usulsüz iş ve işlemler, gayri resmi para talepleri Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Murat Ongun ve Serdal Taşkın organizesiyle gerçekleşmektedir. Bu anlattığım kendi firmamızla ilgili olan kısım ve yolsuzluğun çok küçük bir parçasıdır" şeklinde ifade verdi.

İHALE BEDELİ KADAR RÜŞVET İSTEDİ Tan, Kültür A.Ş. Müdürü Serdal Taşkın'ın 8 milyon lira bedelle aldıkları ihale için kendilerinden ekstra 8 milyon lira rüşvet istediğini dile getirdi.

"ÖDEMEYE MECBUR KALDIK"

Kültür A.Ş.'nin bu gayri resmi bedel için firmalarına 'tasarım bedeli', 'aparat kiralama bedeli' gibi farazi açıklamalı fatura kesip kendi firmalarına gönderdiklerini aktaran Tan, "Bu şekilde aldıkları haksız paralara resmiyet kazandırdılar. Bizi bu parayı ödemeye mecbur ettiler" dedi. Tan, Murat Ongun'un bizzat kendi firmalarından birtakım özel talepleri olduğunu da aktardı.