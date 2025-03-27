İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar! Dosyaya bir tanık daha girdi! Rüşveti anlattı: Buna mecbur kaldık

İBB'deki rüşvet çarkıyla ilgili soruşturma dosyasına yansıyan 'tanık' ifadelerine bir yenisi daha eklendi.
İMAMOĞLU'NUN TALİMATI İLE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre; 2019'da Ekrem İmamoğlu seçildikten sonra reklam ve ihalelerle ilgili izinlerin Kültür A.Ş.'ye devredildiğine dikkat çeken reklamcı Oktay Tan, "2019 sonrası bu usulsüz iş ve işlemler, gayri resmi para talepleri Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Murat Ongun ve Serdal Taşkın organizesiyle gerçekleşmektedir. Bu anlattığım kendi firmamızla ilgili olan kısım ve yolsuzluğun çok küçük bir parçasıdır" şeklinde ifade verdi.
İHALE BEDELİ KADAR RÜŞVET İSTEDİ
Tan, Kültür A.Ş. Müdürü Serdal Taşkın'ın 8 milyon lira bedelle aldıkları ihale için kendilerinden ekstra 8 milyon lira rüşvet istediğini dile getirdi.
"ÖDEMEYE MECBUR KALDIK"
Kültür A.Ş.'nin bu gayri resmi bedel için firmalarına 'tasarım bedeli', 'aparat kiralama bedeli' gibi farazi açıklamalı fatura kesip kendi firmalarına gönderdiklerini aktaran Tan, "Bu şekilde aldıkları haksız paralara resmiyet kazandırdılar. Bizi bu parayı ödemeye mecbur ettiler" dedi. Tan, Murat Ongun'un bizzat kendi firmalarından birtakım özel talepleri olduğunu da aktardı.
Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul Müdürlüğü'nün, İmamoğlu ve ekibiyle ilgili tespit ettiği usulsüzlükler de savcılığa gönderildi.
OLMAYAN İNŞAAT RUHSATI ÇIKARDILAR
Tespitlere göre İmamoğlu ve ekibinin, müteahhitlerin imar kanununda yapılan güncelleme ve değişikliklerden etkilenmesi adına olmayan inşaat ruhsatları çıkardığı, bu ruhsatları yapı denetim firmalarını sabitleyerek bir havuz oluşturduğu saptandı.
YAPI DENETİM FİRMASI DİKKAT ÇEKTİ
İmamoğlu ekibinin yandaş müteahhitlerin inşaatlarda yüzde 30 daha fazla satılabilir alan inşa edebildiği ortaya çıktı. Yapı denetim firmaları arasında İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia edilen Adem Soytekin'in gizli ortağı olduğu belirtilen Beyazıt Yapı Denetim firması ön plana çıktı.
Bu kapsamda Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi 1075 ada 25 parsele ilişkin yapılan incelemede inşaat ruhsatının 5 Aralık 2024 tarihinde verildiği, ancak düzenlenen YİBF'in (Yapı Bilgi Formu) Beyazıt Yapı Denetim Ltd Şti. tafından 2015 yılında başka bir ada ve parsele ait 1 metrekarelik bir inşaat için gösterildiği, 1 metrekarelik ruhsatın 6 bin 589 metrekare olarak güncellendiği görüldü
"İBB BAŞKANI BANA 'İKİ ARSAYI HEDİYE ET' DEDİ"
'Balıkçı Kenan' lakaplı Kenan Balcı da İmamoğlu hakkında şikayette bulundu. Beylikdüzü'nde tanınmış bir esnaf olan Balcı verdiği ifadede Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduktan sonra, 2015'te kendisini belediyeye çağırdığını ve tutuklu eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da yanında olduğu hazır bulunduğu üçlü bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Balcı, belediyenin işgalci olduğu 761 m2 bir arsa ile Anadolu Caddesi'nin üzerinde yer aldığı 1300 m2 bir başka arsayı Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 'hediye' olarak talep edip irtikap suçu işlediğini öne sürdü.