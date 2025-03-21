Ekosistem çarkının detaylarını TAKVİM açıklıyor | Ekrem İmamoğlu’nun mahzende sakladığı paralar muz kolileriyle taşındı!

Azad Barış. (Sosyal medya)

Barış'ın, İmamoğlu'nun ödediği iddia edilen 1 milyon 320 dolar ile HDP'nin Ankara'daki binasını aldığı istihbarat raporuna yansıdı. Terör örgütü elebaşları Mustafa Karasu ve Cemil Bayık ile doğrudan temas kuran Barış'ın terör kaydı olan 312 farklı kişi ile iletişiminin olduğu ortaya çıkarken, gözaltındaki şüphelilerinin tamamı ile de irtibatı saptandı.

Barış'ın 24 Şubat 2020 ile 16 Şubat 2024 tarihleri arasında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile 17 kez, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile 5 kez, Reform Vakfı Başkanı Mehmet Ali Çalışkan ile 2 kez, Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer ile 2 kez, Murat Ongun ile 2 kez, Ekrem İmamoğlu ile de 2 kez telefonla irtibat kurduğu vurgulandı. Barış'ın Murat Ongun ile 20 ortak baz kaydının olduğu, Ekrem İmamoğlu ile da 171 kez buluştuğu saptandı. Barış'ın İmamoğlu'na verdiği listelerde yer alan ve şu anda tutuklu olan Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül'ün kızı Dilan Gül'ün PKK'ya katıldığının ortaya çıktığı vurgulandı.

Azad Barış'ın 1999'da Türk vatandaşlığından çıkarak Almanya vatandaşlığına geçtiği, 22 Ekim 2018'de yeniden Türk vatandaşlığını kazandığı, 5 Mart 2025'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Berlin'e kaçtığı anlaşıldı.