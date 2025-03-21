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"Eko"sistem çarkının detaylarını TAKVİM açıklıyor | Ekrem İmamoğlu'nun mahzende sakladığı paralar muz kolileriyle taşındı!

"Yolsuzluk" ve "terörden" gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun rüşvetleri, evinin mahzeninde topladığı iddia edildi. İnşaat şirketinin genel müdürünün de bu paraları sayıp muz kolileriyle taşıdığı ortaya çıktı. Skandallar bununla da kalmadı. İddiaya göre İmamoğlu'nun 'özel' muhasebecisi B., tüm gizli yazışmaların merkezinde yer aldı. Belgelerin olduğu bilgisayarı da İstanbul dışına kaçırdı. Bilinmeyen bir adrese sakladı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Mart 2025
Ekosistem çarkının detaylarını TAKVİM açıklıyor | Ekrem İmamoğlu’nun mahzende sakladığı paralar muz kolileriyle taşındı!

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İddiaya göre; İmamoğlu'na verilen rüşvetler, Rumelihisarı'ndaki evinde, dinleme yapılamayan şarap mahzeninde toplanıyordu. İmamoğlu İnşaat'ın Müdürü Yılmaz, her hafta geliyordu.

Savcılığa göre yolsuzluk şeması. (Takvim Gazetesi)Savcılığa göre yolsuzluk şeması. (Takvim Gazetesi)

Paraları, muz kolisi ya da spor çantaya koyuyordu. Ardından 34 ATA 661 plakalı araçla Bakırköy Yeşilyurt'ta bir siteye götürüyordu. Her seferde en az 1.5 milyon, en fazla 3.5 milyon dolar veya euro oluyordu. Yılmaz, bu parayı İmamoğlu'nun gizli kasasına teslim ediyordu.

A Haber ekran görüntüsü.A Haber ekran görüntüsü.

UZLAŞMA DEĞİL YUVALANMA!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılan "Terör örgütüne yardım etme" suçlamasının detayları ortaya çıktı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber canlı yayınında istihbarat raporlarına giren bilgileri anlattı.

Buna göre, İmamoğlu, İstanbul'da yerel seçimlerde HDP'den 1 milyona yakın oy aldı. Bu oyların, "Kent uzlaşısı" adı altında CHP'li belediyelere terör örgütü ile bağlantıları olan isimlerin belediye başkan yardımcısı ve meclis üyesi yapması karşılığında aldığı vurgulandı. Bu uzlaşıda, İmamoğlu ile PKK arasındaki bağlantıyı eski HDP Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış'ın sağladığı ortaya çıktı. 53 kez yurtdışına giriş-çıkış kaydı bulunan Barış'ın sahibi olduğu Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi'nin İmamoğlu ile ilgili kamuoyu araştırmaları yaptığı, karşılığında yüklü paralar aldığı da vurgulandı.

Azad Barış. (Sosyal medya)Azad Barış. (Sosyal medya)

Barış'ın, İmamoğlu'nun ödediği iddia edilen 1 milyon 320 dolar ile HDP'nin Ankara'daki binasını aldığı istihbarat raporuna yansıdı. Terör örgütü elebaşları Mustafa Karasu ve Cemil Bayık ile doğrudan temas kuran Barış'ın terör kaydı olan 312 farklı kişi ile iletişiminin olduğu ortaya çıkarken, gözaltındaki şüphelilerinin tamamı ile de irtibatı saptandı.

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Barış'ın 24 Şubat 2020 ile 16 Şubat 2024 tarihleri arasında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile 17 kez, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile 5 kez, Reform Vakfı Başkanı Mehmet Ali Çalışkan ile 2 kez, Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer ile 2 kez, Murat Ongun ile 2 kez, Ekrem İmamoğlu ile de 2 kez telefonla irtibat kurduğu vurgulandı. Barış'ın Murat Ongun ile 20 ortak baz kaydının olduğu, Ekrem İmamoğlu ile da 171 kez buluştuğu saptandı. Barış'ın İmamoğlu'na verdiği listelerde yer alan ve şu anda tutuklu olan Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül'ün kızı Dilan Gül'ün PKK'ya katıldığının ortaya çıktığı vurgulandı.

Azad Barış'ın 1999'da Türk vatandaşlığından çıkarak Almanya vatandaşlığına geçtiği, 22 Ekim 2018'de yeniden Türk vatandaşlığını kazandığı, 5 Mart 2025'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Berlin'e kaçtığı anlaşıldı.

Ekrem İmamoğlu. (X)Ekrem İmamoğlu. (X)

"LAP"TOP SECRET

İBB Başkanı İmamoğlu'nun bir sırrı daha tespit edildi. İddiaya göre Amerikalı IT uzmanı ve yazılımcıya hazırlatılan çok özel bir program, İmamoğlu'nun özel muhasebecisi B.'nin kullandığı bir laptopa yüklendi. İmamoğlu'nun yaptığı tüm gizli para transferleri, kayıt altına alınan görüşmeler, belediye kaynaklarıyla kendisine satın aldığı tarihi eserler, laptoptaki programa işlendi. Bazı notlar ise ilgili kişilere gösterildikten sonra laptopa kaydedilip sonra imha edildi. İmamoğlu, gözaltına alınırken B'yi arayıp laptopu saklamasını söyledi. O laptopun İstanbul dışına götürüldüğü iddia edildi

(Takvim Gazetesi)(Takvim Gazetesi)

"PARA"VAN

50 milyon dolar değerinde 3 villası olduğu ortaya çıkan İmamoğlu'nun mal beyanında bu konutları bildirmediği anlaşıldı. Villaların İmamoğlu İnşaat'ın sahibi olduğu paravan şirket Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş adına alındığı ortaya çıktı. Şirketin yetkilisinin de Tuncay Yılmaz olduğu anlaşıldı. Şirketin 2021'de İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Florya Akvaryum AVM'nin sahibi Ali Nuhoğlu tarafından kurulduğu saptandı. Villaların Nuhoğlu'ndan 15 milyon dolara alındığı hatırlatıldı. Yurtdışına kaçarken yakalanan Nuhoğlu ve firari Emrah Bağdatlı'nın konutlarında balya balya paraların yakalandığı açıklandı.

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(Takvim Gazetesi)(Takvim Gazetesi)

CEP'TEN FİRAR

İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un yakın arkadaşı olan Emrah Bağdatlı'nın, 60'tan fazla adrese teslim ihale aldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında takip edilen Bağdatlı'nın 5 Mart'ta, Houston'a gitmek için 6 Mart saat 08.45'e uçak bileti alarak yurt dışına çıkış yapacağı izlenimi verdiği öğrenildi. Sinyal takibi yapan polisleri atlamak için telefonunu evde bırakıp 5 Mart saat 18.38'de 34 BCK 004 plakalı otomobille İpsala Sınır Kapısı'ndan çıktığı belirlendi.

İmamoğlu İnşaat (Takvim Gazetesi)İmamoğlu İnşaat (Takvim Gazetesi)


BU YÜK "TAŞINMAZ"

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda şok detaylar anlatıldı. Buna göre, şirket 3 yılda 19 dükkan, 19 mesken, 63 konut, 8 ofis, 6 büro ve 2 arsa olmak üzere toplamda 117 adet taşınmaz aldı. Bu taşınmazların alındığı paranın kaynağı bulunamadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu taşınmazların alındığı kaynağı belirsiz paranın kamu kaynaklarından aktarım ya da ihalelerden alınan rüşvetler olduğu iddiasıyla şirkete el koyduğu vurgulandı.

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Capacity AVM (Sosyal medya)Capacity AVM (Sosyal medya)

RÜŞVET ÇARKI

Gözaltındaki İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız ile Süleyman Atik'in, Bakırköy'deki Capacity AVM'nin sahiplerine baskı yaparak 5 milyon euro rüşvet istediği iddia edildi. AVM yönetiminin reddetmesi üzerine İBB intikam almak istedi. AVM'ye depreme dayanıksız olduğu ileri sürülerek 197 milyon lira ceza kesildiği kaydedildi. Başrolde olan Ertan Yıldız'ın emniyet takibinden kurtulmak için cep telefonunu, eşinin çantasına bırakarak izini kaybettirmeye çalıştığı da belirlendi.

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