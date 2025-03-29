Ekrem İmamoğlu’nun 560 milyarlık suç çarkı! Delege borsasından usulsüz ihalelere rüşvetten tehdide... Nerede hangi suç işlendi?

560 milyar TL ile ne yapılabilirdi?
Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım, Köksal için "6 ay çakarlı arabayla para taşıttı." itirafında bulundu.
KALFA ADEM SOYKETİN'İN YÜKSELİĞİ VE RÜŞVET AĞI
Soruşturma dosyalarında dikkat çeken iddialardan biri de Ekrem İmamoğlu'nun eski inşaat kalfası Adem Soytekin'in şaşırtıcı servet artışı...
İddialara göre, sıradan bir sıvacı olan Soytekin, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı ve ardından İBB Başkanlığı dönemlerinde büyük bir servet edindi.
Soruşturma kapsamında ortaya çıkan verilere göre:
Soytekin'in üzerine kayıtlı şirketlere belediyeden çok sayıda ihale verildiği tespit edildi.
2020-2024 yılları arasında hesaplarına yaklaşık 1.25 milyar TL para girişi olduğu belirlendi.
Şahsi ve şirket hesaplarında yaklaşık 600 milyon TL tutarında varlık tespit edildi.
Daha da çarpıcı olan, İmamoğlu'nun 2017-2018 yıllarında mal beyanı vermeden önce, kendi şirketine ait 8 taşınmazı bedelsiz olarak Soytekin'in şirketine devrettiği iddiası. Soruşturmada, Soytekin'in bu taşınmazların bir kısmını hiçbir bedel almadan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'e aktardığı öne sürülüyor.
560 milyar TL ile ne yapılabilirdi?
Savcılık tarafından "gizli kasa" olarak nitelendirilen Soytekin'in, İBB'den alacaklarını tahsil edemeyen iş adamlarından %10-20 oranlarında komisyon aldığı ve bu karşılıkta hak edişlerinin ödenmesini sağladı. Bu gelirlerin bir kısmını örgütsel faaliyetlerde kullanıyor geri kalanıyla ise şahsi servetini kattı.
PARA ŞİRKET ÜZERİNDEN ARSA ALIMLARI
Soruşturma kapsamında, İBB otobüs bakım ihalelerinin usulsüz şekilde Şimşek Oto adlı şirkete yönlendirildiği ve bu şirketin paravan olarak kullanıldığı iddia ediliyor. İmamoğlu'na yakın bir milletvekili ve kardeşi tarafından kontrol edilen bu şirket, yolsuzluk gelirlerinin aklanmasında araç olarak kullanıldı.
Şimşek Oto üzerinden elde edilen kaynağı belirsiz fonlarla Silivri-Çatalca bölgesinde geniş araziler satın alındı.
60 parselden oluşan bir arazinin her bir parseli 40 bin dolardan alınarak toplamda 2.4 milyon dolar ödeme yapıldı.
Bölgedeki bazı kooperatiflere büyük meblağlarda para aktarımları gerçekleştirildi:
110 bin dolar değerinde 250 paya sahip bir kooperatif
200 dönümlük araziye sahip başka bir kooperatife 200 milyon TL aktarım
Silivri'de 234.400 m² ve 434.000 m²'lik iki büyük arazinin satın alındığı tespit edildi.
Savcılık, bu arazi alımlarının kaynağı belirsiz fonlarla yapıldığı ve kamu ihalelerinden elde edilen usulsüz gelirlerin bu şekilde aklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
560 milyar TL ile ne yapılabilirdi?
KÜLTÜR A.Ş. MÜDÜRÜ'NDEN 8 MİLYON TL RÜŞVET TALEBİ
Kültür A.Ş. Müdürü Serdal Taşkın'ın, reklamcı Oktay Tan'dan 8 milyon TL'lik ihale için ek 8 milyon TL rüşvet istediği iddia edildi.
SIVACI ADEM VE KASA KELEŞ'E DAİRE RÜŞVETİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ekrem İmamoğlu liderliğindeki suç örgütü soruşturması kapsamında, 2017 yılında Beylikdüzü'nde yaşanan bir rüşvet iddiası dosyaya dahil edildi. İddialara göre, iş insanı Uğur Güngör, Beylikdüzü'deki inşaat projesinin tadilat ruhsatının onaylanması, tadilatta ilave ticari alanlara izin verilmesi, inşaatın sorunsuz devam etmesi ve proje tamamlandığında iskan alınabilmesi için dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet çarkına dahil oldu. İmamoğlu'nun yardımcısı Murat Çalık'ın, Güngör'den projedeki 2 daire parasını ve 13 bağımsız bölümü Adem Soytekin'in sahibi olduğu Asoy İnşaat'a devretmesini talep ettiği belirtildi. Güngör, 2 daire parasını Gül Kentsel Tasarım'ın sahibi Zafer Gül aracılığıyla Fatih Keleş'e gönderirken, 13 bağımsız bölümü (daireyi) ise Çalık'ın isteği doğrultusunda Asoy İnşaat'a devretti. Daha sonra Güngör, rüşvet verdiğini itiraf ederek etkin pişmanlıktan yararlanmak amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Bu olay, İmamoğlu'na yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma dosyasına eklendi.
İMAMOĞLU YANDAŞI MÜTEAHHİTLERE %30-40 EMSAL KIYAĞI
İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yandaş müteahhitlere sağlanan imar avantajları da mercek altına alındı. İddialara göre, 2015 yılında İmamoğlu ve ekibi, müteahhitlerin imar kanununda yapılan güncelleme ve değişikliklerden etkilenmesini önlemek amacıyla boşa Yapı Bilgi Formu (YİBF) çıkararak olmayan inşaat ruhsatları düzenledi.
Bu sahte ruhsatlarla yapı denetim firmalarını sabitleyerek bir havuz oluşturan ekip, yandaş müteahhitlerin inşaatlarda %30-40 oranında daha fazla satılabilir alan elde etmesini sağladı. Rastgele yapılması gereken yapı denetimi atama işlemlerinin ise bu boşa çıkarılan YİBF'ler kullanılarak bypass edildiği öne sürüldü. Ortaya çıkan rantın, suç örgütü, müteahhitler ve yapı denetim firmaları arasında paylaşıldığı iddia edildi.
MASAK RAPORLARI YANSIDI: 200'DEN FAZLA USULSÜZ İHALE
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ekrem İmamoğlu liderliğindeki suç örgütüne yönelik soruşturmasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan 6 rapor dosyaya eklendi. Raporlara göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 200'den fazla ihalesinde usulsüzlük tespit edildi. Konser, reklam ve açık hava reklam mecraları gibi alanlarda gerçekleştirilen ihalelerde ciddi ihlallerin olduğu öne sürülürken, bu usulsüzlüklerin suç örgütünün faaliyetleri kapsamında organize edildiği iddia edildi.