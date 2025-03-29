SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ekrem İmamoğlu'nun 560 milyarlık suç çarkı! Delege borsasından usulsüz ihalelere rüşvetten tehdide... Nerede hangi suç işlendi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü” olarak tanımladığı yapıyla ilgili soruşturma dosyasına göre, Ekrem İmamoğlu ve çekirdek ekibi 560 milyar TL’lik yolsuzluk yaptı. Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre dosyada, CHP kongrelerinde delegelere para dağıtılması, açık hava reklam mecralarından 8 milyar TL’lik kayıt dışı gelir, Capacity AVM’den 5 milyon euro rüşvet talebi, 50 milyon dolarlık villaların 15 milyon TL’ye satışı, delege borsaları, naylon faturalarla aklanan paralar, Silivri-Çatalca’da usulsüz arsa alımları ve 200’den fazla ihalede usulsüzlük gibi çarpıcı suçlamalar yer aldı. İşte Ekrem İmamoğlu'nun suç çarkı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 13:47 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 14:03
Ekrem İmamoğlu’nun 560 milyarlık suç çarkı! Delege borsasından usulsüz ihalelere rüşvetten tehdide... Nerede hangi suç işlendi?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi' merkezli büyük bir yolsuzluk çarkı kurulduğu ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu ve en yakın adamları, Murat Ongun, Necati Özkan, Fatih Keleş, Ali Nuhoğlu gibi isimlerinden aralarında olduğu 51 kişi "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandı.

560 milyar TL ile ne yapılabilirdi?560 milyar TL ile ne yapılabilirdi?

Savcılık dosyasında "İmamoğlu Suç Örgütü" olarak tanımlanan yapının, toplamda 560 milyar TL'lik yolsuzluk yaptığı öne sürülürken, dosyada yer alan iddialara Takvim.com.tr ulaştı.

Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı (Takvim.com.tr Arşiv)Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı (Takvim.com.tr Arşiv)

İmamoğlu ve ekibi hangi suçlardan sorumlu tutuluyor, yolsuzluklar nasıl yapıldı, kime ne verildi?

ÖZGÜR ÇELİK'İN İL BAŞKANI YAPILMASI İÇİN DELEGE BORSASI KURULDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan soruşturma dosyasında, 8 Ekim 2023'te Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen CHP İstanbul İl Kongresi'nde Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Çelik'in il başkanı seçilebilmesi için milyonlarca lira dağıtıldığı ve delegelerin para ile belediyede iş vaatleriyle manipüle edildiği iddia edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği aday Cemal Canpolat'ın "Delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum" sözleriyle İmamoğlu'nu eleştirdiği belirtilirken, CHP'li Tolgahan Erdoğan ve Ferihan Karasu gibi isimlerin de kongrede yaşanan "delege borsası" uygulamalarını somut örneklerle anlattığı kaydedildi.

Herkes onu konuştu o TAKVİMe konuştu! CHPli Tolgahan Erdoğandan 250 milyon dolarlık şaibe iddiası: İhale yolsuzluğundaki firma delegelere para mı dağıttı?Herkes onu konuştu o TAKVİMe konuştu! CHPli Tolgahan Erdoğandan 250 milyon dolarlık şaibe iddiası: İhale yolsuzluğundaki firma delegelere para mı dağıttı?

AÇIK HAVA REKLAM VURGUNU
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem tarafından yapılan açıklamalarda, İBB Medya A.Ş Genel Müdürü Murat Ongun'un yönetimindeki ekip tarafından 2022-2024 yılları arasında açık hava reklam mecralarında 8 milyar TL tutarında kayıt dışı işlem yapıldığı öne sürülmüştü. İddialara göre, 20 farklı şirkete ait 170 ihalenin usulsüz şekilde yürütüldüğü ve bu sürecin Kültür A.Ş ile İpek A.Ş yöneticileriyle koordineli olarak organize edildiği belirtiliyor.

560 milyar TL ile ne yapılabilirdi?560 milyar TL ile ne yapılabilirdi?

GİZLİ TOPLANTILAR İHALELER DAĞITILDI
Yapılan soruşturmada, ihalelerle ilgili kararların gece geç saatlerde üç farklı lokasyonda yapılan gizli toplantılarda alındığı, bu toplantılara Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Necati Özkan, Murat Kapki, Hüseyin Köksal, Eyüp Subaşı ve Murat İlbak gibi isimlerin katıldığı iddia ediliyor. İhalelerin önceden belirlenen dört firmaya paylaştırıldığı öne sürülürken, bu firmalar arasında Hüseyin Köksal'a ait BVA Medya ve Urban Medya, Murat Kapki'ye ait MSO Reklam ve Sin Medya, Eyüp Subaşı'na ait Panofekt ve Gençpopülistmedya ile İlbak Holding'e ait 3. Mecra, Kentvizyon ve Vizyonkent'in bulunduğu belirtiliyor.

CHP’li İBB’de büyük yolsuzluk: Açık hava reklamlarıyla 68 milyar TL vurgun! İhale öncesi gizli buluşmalar tespit edildiCHP’li İBB’de büyük yolsuzluk: Açık hava reklamlarıyla 68 milyar TL vurgun! İhale öncesi gizli buluşmalar tespit edildi

NAYLON FATURALAR PARAVAN ŞİRKETLER...
Soruşturma dosyasında, ihalelerde verilen reklam alanı miktarı ile fiilen kullandırılan alanlar arasında büyük farklar olduğu, aradaki gelir farkının naylon faturalarla paravan şirketler üzerinden aklandığı iddia ediliyor. Bu kapsamda Eyüp Subaşı ailesine Kabil Taşçı, İlbak Holding'e ise Sev Medya ve Advercity gibi şirketler tarafından naylon fatura kesildiği öne sürülüyor. Ayrıca Quara Medya Reklam Organizasyon adına Hasan Özsoy ve 4.5G Grup adına Serdar Haydanlı'nın da bu usulsüz fatura işlemlerinde aktif rol oynadığı iddialar arasında yer alıyor.

560 milyar TL ile ne yapılabilirdi?560 milyar TL ile ne yapılabilirdi?

CAPACITY AVM SAHİPLERİNDEN TEHDİTLE RÜŞVET İSTEDİLER
Yürütülen soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin Capacity AVM yönetiminden önce otopark işletmesini talep ettiği, bu talebin reddedilmesi üzerine 3 milyon euro rüşvet istendiği iddia edildi. İddialara göre, AVM yönetiminin bu teklifi de reddetmesi üzerine İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız ve Süleyman Atik'in devreye girerek rüşvet miktarını 5 milyon euroya çıkardığı öne sürülüyor.

Ekrem İmamoğlunun Gizli kasası olarak biliniyor! Firari Ertan Yıldız yakalandıEkrem İmamoğlunun Gizli kasası olarak biliniyor! Firari Ertan Yıldız yakalandı

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, AVM sahiplerinin bu teklifi de kabul etmemesi üzerine Atik'in avukatlar aracılığıyla "geleceğin Cumhurbaşkanı ile kötü olmak mı istiyorsunuz?" şeklinde tehditkar ifadeler kullandığı belirtiliyor. İddialara göre, bu sürecin ardından kısa bir zaman sonra Bakırköy Belediye Meclisi tarafından AVM'ye 197 milyon TL tutarında ceza kesildi.

50 MİLYON DEĞERİNDEKİ 3 VİLLA 15 MİLYONA İMAMOĞLU'NA DEVRİLDİ
Soruşturma dosyalarına göre, 2018 yılında konkordato ilan ederek iflasını açıklayan iş insanı Ali Nuhoğlu'nun, 2021'de 50 bin TL sermayeyle kurduğu Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş'nin, kuruluşundan sadece bir hafta sonra Emirgan'da bulunan ve 32 milyon TL değer biçilen 3 villayı satın aldığı belirlendi. İlginç olan ise, iflasın eşiğindeyken Nuhoğlu'nun şahsi hesaplarından 13 Nisan 2021'de şirketine milyonlarca lira aktarması oldu.

İBBdeki yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Ali Nuhoğlu! İmamoğlu o otelde kimlerle görüştü? Özgür Özel diyet mi ödüyor?İBBdeki yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Ali Nuhoğlu! İmamoğlu o otelde kimlerle görüştü? Özgür Özel diyet mi ödüyor?

2024 yılına gelindiğinde şirketin sermayesinin 46.8 milyon TL'ye yükseldiği görülürken, Nuhoğlu'nun İstcon A.Ş. aracılığıyla Kiptaş'tan 2.1 milyar TL'lik iş aldığı ve Mart 2025'te 199.5 milyon TL ödeme aldığı kayıtlara geçti. Ancak asıl dikkat çeken gelişme, Nuhoğlu'nun piyasa değeri yaklaşık 50 milyon dolar olarak hesaplanan villaları ve Güllüce Tarım A.Ş.'yi, Ekrem İmamoğlu'nun sahibi olduğu İmamoğlu A.Ş.'ye sadece 15 milyon TL'ye devretmesi oldu. Bu işlem, gerçek değerin çok altında bir bedelle yapılmış olması nedeniyle soruşturma kapsamına alındı.

Soruşturma kapsamında, Akvaryum AVM'nin sahibi olan Ali Nuhoğlu'nun kaçarken yanında 40 milyon TL nakit bulunduğu ve iş yerinde yapılan aramalarda 1.3 milyon dolar ele geçirildiği bildirildi.

560 milyar TL ile ne yapılabilirdi?560 milyar TL ile ne yapılabilirdi?

117 TAŞINMAZ MESELESİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İmamoğlu İnşaat'ın son üç yılda kaynağı açıklanamayan fonlarla 117 taşınmaz edindiği tespit edildi. Edinilen taşınmazlar arasında 19 dükkan, 19 mesken, 63 konut, 8 ofis, 6 büro ve 2 arsa bulunuyor.

Soruşturma dosyasında, bu taşınmazların satın alımında kullanılan paranın kaynağının belirsiz olduğu ve bu kaynağın kamu kaynaklarından yapılan aktarımlar veya ihalelerden alınan rüşvetler olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bu iddialar doğrultusunda savcılık İmamoğlu İnşaat'a el koyma kararı aldı.

MASAK raporu ortaya çıktı: İmamoğlu 3 yılda 117 taşınmaz aldı!MASAK raporu ortaya çıktı: İmamoğlu 3 yılda 117 taşınmaz aldı!
MASAK raporu ortaya çıktı: İmamoğlu 3 yılda 117 taşınmaz aldı!

ŞAİBELİ KURULTAY: DELEGELERE PARA DAĞITILDI
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı öncesinde yaşanan gelişmeler soruşturma kapsamına alındı. İddialara göre, Ekrem İmamoğlu'nun yakın çalışma arkadaşı Özgür Karabat tarafından "delege borsası" oluşturularak, Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi için çalışma yürütüldü.

560 milyar TL ile ne yapılabilirdi?560 milyar TL ile ne yapılabilirdi?

Eski CHP Muş İl Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır'ın ifadelerine göre, Karabat'ın koordinasyonunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu delegelerinin "değişim" yanlısı olmaları için çalışma yapıldı. Çakır'ın beyanlarında, delegelerle Karabat'ın Ankara'da bir otelde görüştürüldüğü ve değişim yanlısı oy kullanacak delegelere kişi başı 1.500 ila 10.000 dolar arasında para dağıtıldığı iddia edildi.

Şaibe var diyen CHPli Erkan Çakır TAKVİMe konuştu! İfadeye çağrıldım diyerek anlattı: Kurultayın iptali için her şeyi yapacağızŞaibe var diyen CHPli Erkan Çakır TAKVİMe konuştu! İfadeye çağrıldım diyerek anlattı: Kurultayın iptali için her şeyi yapacağız

PARA KULELERİ SKANDALI: KİLİT İSİMLERLE TELEFON TRAFİĞİ
31 Mart 2024 seçimleri öncesi ortaya çıkan "para kulesi" görüntülerinde, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması için Beylikdüzü Belediyesi'nden 6 milyon TL, Beşiktaş Belediyesi'nden 3 milyon TL ve Şişli Belediyesi'nden 800 bin TL'nin bir avukatlık ofisine taşındığı belirtildi.

Para kulesi görüntülerine ilişkin tanık ifadeleri, "haberim yoktu" diye açıklama yapmasına rağmen sürecin bizzat İmamoğlu tarafından yönetildiğini ortaya koydu. Para trafiğinde yer alan Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş'in İmamoğlu ile o gün 3'er kez görüştüğü tespit edildi.

Para kulesi skandalı (Takvim.com.tr Arşiv)Para kulesi skandalı (Takvim.com.tr Arşiv)

İMAMOĞLU İNŞAAT'A 50 MİLYON TL İHALE RÜŞVETİ!
İBB iştiraki Kültür A.Ş.'ye ihale bedeli olarak 395 milyon lira fatura kesen Ekrem İmamoğlu'nun aile dostu iş adamı Hüseyin Köksal, bir süre sonra İmamoğlu İnşaat'a ihale rüşveti olarak 50 milyon lira aktardığı tespit edildi.

560 milyar TL ile ne yapılabilirdi?560 milyar TL ile ne yapılabilirdi?

Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım, Köksal için "6 ay çakarlı arabayla para taşıttı." itirafında bulundu.

KALFA ADEM SOYKETİN'İN YÜKSELİĞİ VE RÜŞVET AĞI
Soruşturma dosyalarında dikkat çeken iddialardan biri de Ekrem İmamoğlu'nun eski inşaat kalfası Adem Soytekin'in şaşırtıcı servet artışı...

Sıvacılıktan dev servete! Ekrem İmamoğlunun gizli kasası! Çınar ve Meşe itiraf etti: 15 aldı 1 bağışladıSıvacılıktan dev servete! Ekrem İmamoğlunun gizli kasası! Çınar ve Meşe itiraf etti: 15 aldı 1 bağışladı

İddialara göre, sıradan bir sıvacı olan Soytekin, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı ve ardından İBB Başkanlığı dönemlerinde büyük bir servet edindi.

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan verilere göre:

Soytekin'in üzerine kayıtlı şirketlere belediyeden çok sayıda ihale verildiği tespit edildi.

2020-2024 yılları arasında hesaplarına yaklaşık 1.25 milyar TL para girişi olduğu belirlendi.

Şahsi ve şirket hesaplarında yaklaşık 600 milyon TL tutarında varlık tespit edildi.

Daha da çarpıcı olan, İmamoğlu'nun 2017-2018 yıllarında mal beyanı vermeden önce, kendi şirketine ait 8 taşınmazı bedelsiz olarak Soytekin'in şirketine devrettiği iddiası. Soruşturmada, Soytekin'in bu taşınmazların bir kısmını hiçbir bedel almadan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'e aktardığı öne sürülüyor.

560 milyar TL ile ne yapılabilirdi?560 milyar TL ile ne yapılabilirdi?

Savcılık tarafından "gizli kasa" olarak nitelendirilen Soytekin'in, İBB'den alacaklarını tahsil edemeyen iş adamlarından %10-20 oranlarında komisyon aldığı ve bu karşılıkta hak edişlerinin ödenmesini sağladı. Bu gelirlerin bir kısmını örgütsel faaliyetlerde kullanıyor geri kalanıyla ise şahsi servetini kattı.

PARA ŞİRKET ÜZERİNDEN ARSA ALIMLARI
Soruşturma kapsamında, İBB otobüs bakım ihalelerinin usulsüz şekilde Şimşek Oto adlı şirkete yönlendirildiği ve bu şirketin paravan olarak kullanıldığı iddia ediliyor. İmamoğlu'na yakın bir milletvekili ve kardeşi tarafından kontrol edilen bu şirket, yolsuzluk gelirlerinin aklanmasında araç olarak kullanıldı.

Ekosistem çarkının detaylarını TAKVİM açıklıyor | Ekrem İmamoğlunun mahzende sakladığı paralar muz kolileriyle taşındı!Ekosistem çarkının detaylarını TAKVİM açıklıyor | Ekrem İmamoğlunun mahzende sakladığı paralar muz kolileriyle taşındı!

Şimşek Oto üzerinden elde edilen kaynağı belirsiz fonlarla Silivri-Çatalca bölgesinde geniş araziler satın alındı.

60 parselden oluşan bir arazinin her bir parseli 40 bin dolardan alınarak toplamda 2.4 milyon dolar ödeme yapıldı.

Bölgedeki bazı kooperatiflere büyük meblağlarda para aktarımları gerçekleştirildi:

110 bin dolar değerinde 250 paya sahip bir kooperatif

200 dönümlük araziye sahip başka bir kooperatife 200 milyon TL aktarım

Silivri'de 234.400 m² ve 434.000 m²'lik iki büyük arazinin satın alındığı tespit edildi.

Savcılık, bu arazi alımlarının kaynağı belirsiz fonlarla yapıldığı ve kamu ihalelerinden elde edilen usulsüz gelirlerin bu şekilde aklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

560 milyar TL ile ne yapılabilirdi?560 milyar TL ile ne yapılabilirdi?

KÜLTÜR A.Ş. MÜDÜRÜ'NDEN 8 MİLYON TL RÜŞVET TALEBİ
Kültür A.Ş. Müdürü Serdal Taşkın'ın, reklamcı Oktay Tan'dan 8 milyon TL'lik ihale için ek 8 milyon TL rüşvet istediği iddia edildi.

SIVACI ADEM VE KASA KELEŞ'E DAİRE RÜŞVETİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ekrem İmamoğlu liderliğindeki suç örgütü soruşturması kapsamında, 2017 yılında Beylikdüzü'nde yaşanan bir rüşvet iddiası dosyaya dahil edildi. İddialara göre, iş insanı Uğur Güngör, Beylikdüzü'deki inşaat projesinin tadilat ruhsatının onaylanması, tadilatta ilave ticari alanlara izin verilmesi, inşaatın sorunsuz devam etmesi ve proje tamamlandığında iskan alınabilmesi için dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet çarkına dahil oldu. İmamoğlu'nun yardımcısı Murat Çalık'ın, Güngör'den projedeki 2 daire parasını ve 13 bağımsız bölümü Adem Soytekin'in sahibi olduğu Asoy İnşaat'a devretmesini talep ettiği belirtildi. Güngör, 2 daire parasını Gül Kentsel Tasarım'ın sahibi Zafer Gül aracılığıyla Fatih Keleş'e gönderirken, 13 bağımsız bölümü (daireyi) ise Çalık'ın isteği doğrultusunda Asoy İnşaat'a devretti. Daha sonra Güngör, rüşvet verdiğini itiraf ederek etkin pişmanlıktan yararlanmak amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Bu olay, İmamoğlu'na yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma dosyasına eklendi.

Yolsuzluğu ifşa eden müteahhidin ifadesini MASAK doğruladı: CHPli Ekrem İmamoğlunun çetesi 15 dairesine çöktü!Yolsuzluğu ifşa eden müteahhidin ifadesini MASAK doğruladı: CHPli Ekrem İmamoğlunun çetesi 15 dairesine çöktü!

İMAMOĞLU YANDAŞI MÜTEAHHİTLERE %30-40 EMSAL KIYAĞI
İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yandaş müteahhitlere sağlanan imar avantajları da mercek altına alındı. İddialara göre, 2015 yılında İmamoğlu ve ekibi, müteahhitlerin imar kanununda yapılan güncelleme ve değişikliklerden etkilenmesini önlemek amacıyla boşa Yapı Bilgi Formu (YİBF) çıkararak olmayan inşaat ruhsatları düzenledi.

İBBdeki yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar! Dosyaya bir tanık daha girdi! Rüşveti anlattı: Buna mecbur kaldıkİBBdeki yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar! Dosyaya bir tanık daha girdi! Rüşveti anlattı: Buna mecbur kaldık

Bu sahte ruhsatlarla yapı denetim firmalarını sabitleyerek bir havuz oluşturan ekip, yandaş müteahhitlerin inşaatlarda %30-40 oranında daha fazla satılabilir alan elde etmesini sağladı. Rastgele yapılması gereken yapı denetimi atama işlemlerinin ise bu boşa çıkarılan YİBF'ler kullanılarak bypass edildiği öne sürüldü. Ortaya çıkan rantın, suç örgütü, müteahhitler ve yapı denetim firmaları arasında paylaşıldığı iddia edildi.

MASAK RAPORLARI YANSIDI: 200'DEN FAZLA USULSÜZ İHALE
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ekrem İmamoğlu liderliğindeki suç örgütüne yönelik soruşturmasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan 6 rapor dosyaya eklendi. Raporlara göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 200'den fazla ihalesinde usulsüzlük tespit edildi. Konser, reklam ve açık hava reklam mecraları gibi alanlarda gerçekleştirilen ihalelerde ciddi ihlallerin olduğu öne sürülürken, bu usulsüzlüklerin suç örgütünün faaliyetleri kapsamında organize edildiği iddia edildi.

CHPnin para kuleleri skandalında yeni gelişme! Gökhan Taşkapan ifadesinde açık açık itiraf etti: Özgür Karabat da işin içindeCHPnin para kuleleri skandalında yeni gelişme! Gökhan Taşkapan ifadesinde açık açık itiraf etti: Özgür Karabat da işin içinde
CHPnin şaibeli kurultayında soğuk cüzdan itirafı geldi! Veli Ağbaba ve Özgür Özel başrolde: Oy karşılığı 600 bin TL+ telefon teklifiCHPnin şaibeli kurultayında soğuk cüzdan itirafı geldi! Veli Ağbaba ve Özgür Özel başrolde: Oy karşılığı 600 bin TL+ telefon teklifi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, Mandacı arıyor demişti! Özgür Özel bu kez Alman medyasına konuştu
Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! Ekrem İmamoğlu’nun teslim etmediği telefonun HTS kayıtları ortaya çıktı
Siyonistler hedef gösterdi Harvard Üniversitesi görevden aldı! AK Parti’den Cemal Kafadar ve Rosie Bsheer tepkisi... İlk skandal değil
Rümeysa Öztürk’ün sınır dışı kararına durdurma! BM’den ABD’ye tepki
Kıbrıs’ta yeniden EOKA provokasyonu! Türkiye düşmanlığıyla ortaya çıktılar savaş çağrısı yapıyorlar
Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi 11’ler netleşti! Hocalardan sürpriz
Ramazan Bayramı’nda hava nasıl olacak? Sıcaklık 5-6 derece birden düşecek! Şiddetli yağış geliyor! Tatilcilere uyarı
CANLI | 9 günlük bayram göçü başladı! İstanbul’da yollar boş kaldı
Fenerbahçe’den çılgın transfer! Dzeko’nun yerine gelecek
81 İLDE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2025: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet’ten İstanbul, Ankara, İzmir ve il il namaz vakitleri
CHP’deki paradan kule skandalında yeni perde! Özgür Karabat’ın delege oyunu deşifre oldu! Görüşme kaydı dosyada
Gizli kasa Ali Nuhoğlu neden kollanıyor? Kral dairesinden batık ’Akvaryum’a İBB ihalelerinden milyonluk krediye
Günlük ihracatta Bayram hediyesi! Bakan açıkladı
Danimarka’yı çileden çıkaran hamle! Grönland’da ABD üssüne şoke eden ziyaret
Bayramda çalışana çift ödeme | Kimler çift yevmiye alacak? Bayram mesaisi nasıl hesaplanır?
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında tapeler ortaya çıktı! Şoke eden sözler: Hırsızlar ki ne hırsızlar
CANLI | Myanmar’da 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde deprem: Ölü sayısı bini geçti! Tayland’da da yıkım var
Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete’de yayımlandı! Ramazan Bayramı’nda bazı köprü ve toplu taşımalar ücretsiz olacak
Kaj Joakim Medin silahlı terör örgütü üyeliği ve Başkan Erdoğan’a hakaret suçlarından tutuklandı!
Salako’nun yıldızı Meral Zeren’in inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! Yılların acıması yok Kemal Sunal’ın Eminesi’ydi...