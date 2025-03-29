Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Ankara’da Şam uçuşları başlıyor

AJet'in Şam'a ilk uçuşu 21 Nisan'da (AA)

"Sabiha Gökçen-Şam seferleri pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri gerçekleşecek. Ankara-Şam uçuşları ise 22 Nisan günü başlayacak ve salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 sefer düzenlenecek. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 4, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yapılacak olan 3 sefer ile AJet haftanın her günü Şam'a karşılıklı uçuş düzenlemiş olacak. İlerleyen süreçte hem talep hem de operasyonel uygunluk doğrultusunda sefer sayılarını artırmayı hedefliyoruz."