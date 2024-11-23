CHP’li Meclis üyesi Nadir Bayram’dan kan donduran vahşet! Gazeteciyi öldüresiye dövdü | Gözaltına alındı

CHP'li Meclis üyesi Nadir Bayram'dan gazeteciye öldüresiye dayak (İHA)



"HERŞEY BİR ANDA OLDU"

Saldırıya uğrayan gazeteci Hakan Sataroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her şey bir anda oldu. Meclis üyesinin karşıdan geldiğini gördüm. Kafamda şişe kırdı.Yerimden kalkmaya fırsat bulamadan arka arkaya darbeler aldım. Bütün bunlar haberlerim yüzünden oldu. Arı kovanına çomak soktuğum için oldu. Ama daha hırslı bir gazeteci olarak mesleğimi yapmaya devam edeceğim" dedi.