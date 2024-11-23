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CHP'li Meclis üyesi Nadir Bayram'dan kan donduran vahşet! Gazeteciyi öldüresiye dövdü | Gözaltına alındı

CHP'li Meclis üyesi Nadir Bayram, restoranda yemek yiyen yerel bir gazete sahibi Hakan Sataroğlu'nu restoranda yemek yediği sırada öldüresiye darp etti. Kan donduran görüntüler kameralara yansırken, Sataroğlu'nun başına vurulan cam şişeyle baygınlık geçirdiği görüldü. Öte yandan CHP'li saldırgan skandalın ardından gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 13:06 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 13:22
CHP’li Meclis üyesi Nadir Bayram’dan kan donduran vahşet! Gazeteciyi öldüresiye dövdü | Gözaltına alındı

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Edremit'e bağlı Burhaniye ilçesinde Burhaniye Belediyesine ait bir restoranda skandal görüntüler yaşandı.

Akşam 21.30 sıralarında restoranda yemek yiyen yerel bir gazete sahibi Hakan Sataroğlu, o sırada yanına hızla gelen Burhaniye Belediyesi CHP'li Meclis üyesi Nadir Bayram'ın saldırısına uğradı.

CHP'li Meclis üyesi Nadir Bayram'dan gazeteciye öldüresiye dayak (İHA)CHP'li Meclis üyesi Nadir Bayram'dan gazeteciye öldüresiye dayak (İHA)

Sataroğlu başına vurulan cam şişeyle baygınlık geçirdiği sırada aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle de oturduğu masadan yere savruldu.

CHP'li Meclis üyesi Nadir Bayram'dan gazeteciye öldüresiye dayak (İHA)CHP'li Meclis üyesi Nadir Bayram'dan gazeteciye öldüresiye dayak (İHA)

Gazeteci Sataroğlu'nu yerde de darp etmeyi sürdüren Nadir Bayram, tekmeler attığı gazeteciyi yaraladı. CHP'li Meclis üyesi Bayram, daha sonra hiç bir şey olmamış gibi restorandan ayrıldı.

CHP'li Meclis üyesi Nadir Bayram'dan gazeteciye öldüresiye dayak (İHA)CHP'li Meclis üyesi Nadir Bayram'dan gazeteciye öldüresiye dayak (İHA)

Saldırı anı ise an be an restoranın güvenlik kameralarına yansıdı. Hastaneye giden gazeteci Hakan Sataroğlu, darp raporu alarak Nadir Bayram'dan şikayetçi oldu.

CHP'li Meclis üyesi Nadir Bayram'dan gazeteciye öldüresiye dayak (İHA)CHP'li Meclis üyesi Nadir Bayram'dan gazeteciye öldüresiye dayak (İHA)

"HERŞEY BİR ANDA OLDU"

Saldırıya uğrayan gazeteci Hakan Sataroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her şey bir anda oldu. Meclis üyesinin karşıdan geldiğini gördüm. Kafamda şişe kırdı.Yerimden kalkmaya fırsat bulamadan arka arkaya darbeler aldım. Bütün bunlar haberlerim yüzünden oldu. Arı kovanına çomak soktuğum için oldu. Ama daha hırslı bir gazeteci olarak mesleğimi yapmaya devam edeceğim" dedi.

CHP'li Meclis üyesi Nadir Bayram'dan gazeteciye öldüresiye dayak (İHA)CHP'li Meclis üyesi Nadir Bayram'dan gazeteciye öldüresiye dayak (İHA)

GÖZALTINA ALINDI

Kan donduran görüntülerin ardından CHP'li Meclis üyesi Nadir Bayram gözaltına alındı.

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