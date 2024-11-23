CHP’li Meclis üyesi Nadir Bayram’dan kan donduran vahşet! Gazeteciyi öldüresiye dövdü | Gözaltına alındı

CHP'li Meclis üyesi Nadir Bayram'dan gazeteciye öldüresiye dayak (İHA)
Saldırı anı ise an be an restoranın güvenlik kameralarına yansıdı. Hastaneye giden gazeteci Hakan Sataroğlu, darp raporu alarak Nadir Bayram'dan şikayetçi oldu.
CHP'li Meclis üyesi Nadir Bayram'dan gazeteciye öldüresiye dayak (İHA)
"HERŞEY BİR ANDA OLDU"
Saldırıya uğrayan gazeteci Hakan Sataroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her şey bir anda oldu. Meclis üyesinin karşıdan geldiğini gördüm. Kafamda şişe kırdı.Yerimden kalkmaya fırsat bulamadan arka arkaya darbeler aldım. Bütün bunlar haberlerim yüzünden oldu. Arı kovanına çomak soktuğum için oldu. Ama daha hırslı bir gazeteci olarak mesleğimi yapmaya devam edeceğim" dedi.
CHP'li Meclis üyesi Nadir Bayram'dan gazeteciye öldüresiye dayak (İHA)
GÖZALTINA ALINDI
Kan donduran görüntülerin ardından CHP'li Meclis üyesi Nadir Bayram gözaltına alındı.