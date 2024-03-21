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Balya balya skandal |CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın danışmanı Melih Morsünbül de işin içinde: Rüşvet suçundan hapsi istenmişti

CHP'nin para sayma skandalında yeni detaylar ortaya çıktı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın danışmanı ve Maltepe Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Melih Morsünbül, ofiste saydığı paraları avukat Gökhan Taşkapan'a verdiği görüldü. Melih Morsünbül, Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı olduğu dönemde rüşvet soruşturmasında tutuklanmıştı. Melih Morsünbül hakkında "rüşvet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 6'şar yıldan 16'şar yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 00:07 Güncelleme 22 Mart 2024, 00:35
Balya balya skandal |CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın danışmanı Melih Morsünbül de işin içinde: Rüşvet suçundan hapsi istenmişti

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Türkiye günlerdir CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın başrolünde olduğu balya balya euro ve TL'lerin sayıldığı görüntüleri konuşuyor.


GÖRÜNTÜLERDE BİR KİŞİ DAHA İFŞA OLDU
Gökhan Taşkapan'ın ofisinde çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerinde Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanı Melih Morsünbül de yer alıyor.

"Para kuleleri" skandalında rüşvetçi Melih Morsünbül detayı!



Görüntülerde, Melih Morsünbül'ün ofiste saydığı paraları avukat Gökhan Taşkapan'a verdiği görülüyor. Gökhan Taşkapan, Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı olduğu dönemde rüşvet soruşturmasında tutuklanmıştı.



RÜŞVET SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI
Maltepe Belediyesinde rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla 20 Mayıs 2022 tarihinde gözaltına alınan 19 şüpheliden, 3'ü kamu görevlisi 5'i tutuklanmıştı. Tutuklanan sanıklar arasında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanı ve Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Melih Morsünbül de yer almıştı.



MELİH MORSÜNBÜL ÖRGÜT YÖNETİCİSİ
Maltepe Belediyesinde rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla 21 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma", "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından 4 yıldan 25'er yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski Maltepe Belediyesi başkan yardımcıları Ömer E. ile Haydar B'nin de aralarında olduğu 21 kişi "şüpheli" olarak yer aldı.

Şüphelilerin toplamda 21 eylemlerinin tespit edildiği aktarılan iddianamede, söz konusu eylemlerin tamamından haberdar olan ve işlenen suçları yöneten kişinin örgüt lideri sıfatıyla Haydar B. olduğu, Melih Morsünbül, Seval K. ve Ferhat İ'nin ise örgüt yöneticisi sıfatında bulundukları kaydedildi.
İddianamede; Melih Morsünbül hakkında "rüşvet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 6'şar yıldan 16'şar yıla kadar hapis cezası istendi.

Melih Morsünbül, 28 Aralık 2022 tarihinde tahliye olmuştu.

TAKVİM TÜM SÜRECİ YAZDI
TAKVİM CHP'lilerin karıştığı, Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin merkezinde yer aldığı şaibeli görüntülere ilişkin tüm süreci detaylarıyla yazdı.

Ekrem İmamoğlu ile Fatih KeleşEkrem İmamoğlu ile Fatih Keleş

CHP İstanbul İl Başkanlığı yaptığı açıklamada görüntülerdeki paranın il başkanlığının alımında kullanıldığını iddia ederken binanın 41 milyon TL bedelle alınmış olduğu ancak resmi olarak 24 milyon 360 bin TL gösterilmesiyle usulsüz işlem yapıldığı ve vergi kaçırıldığı ortaya çıktı.

İfadelerde paranın Ekrem İmamoğlu'nun has adamı Turan Taşkın Özer tarafından verildiği İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ve müdürü Tuncay Yılmaz tarafından taşındığı belirtildi. Bu durum şaibenin merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu gösterdi. İmamoğlu'na yakın isimlerden Keleş'in "Ne kadar para olduğunu hatırlamıyorum" Tuncay Yılmaz'ın ise "Parayı neden saydığımı hatırlamıyorum" demesi şaibeyi daha da artırdı.

Fotoğrafta: Ali Rıza BrakaFotoğrafta: Ali Rıza Braka

Binanın sahibi Ali Rıza Braka'nın ifadesinde, "CHP adına süreci o tarihte il başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu." ifadelerini kullanması Kaftancıoğlu'nun da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasına sebep oldu.

İşte TAKVİM'in o haberleri:

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