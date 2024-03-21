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Cumhur ittifakı AK Parti Adana Adayı Fatih Mehmet Kocaispir'in projeleri neler? A Haber'de anlattı: Adana'da trafik sorun olmaktan çıkacak!

Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. AK Parti Adana Adayı Fatih Mehmet Kocaispir'in projeleri neler? Banu El ve konukları sordu, Kocaispir A Haber canlı yayınında yanıtladı.

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 00:11 Güncelleme 22 Mart 2024, 00:28
Cumhur ittifakı AK Parti Adana Adayı Fatih Mehmet Kocaispir’in projeleri neler? A Haber’de anlattı: Adana’da trafik sorun olmaktan çıkacak!

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31 Mart yerel seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Cumhur İttifakı başkan adayları A Haber canlı yayınında projelerini anlatmaya devam ediyor.
AK Parti Adana Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, A Haber canlı yayınında "Arka Plan" programında Banu El ve konuklarının sorularını yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları:



"ADANALILAR HİZMET İSTİYOR"
Sahadayız yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Artık seçimlerin son dönemecine girmiş durumdayız. Adana'da hemşehrilerimiz vatandaşlarımız gerçekten değişim istiyorlar. Adana son 5 yıldır hak ettiği hizmetleri alamadı. Mevcut yönetim Adana halkının beklentilerine uygun davranamadı. Saha siyasetçisiyim ben halihazırda Yüreğir Belediye Başkanıyım, sahada geziyorum ve sahada Adanalılar artık hizmet istiyorlar.

Çok açık yüreklilikle şunu söylemek isterim bizim şehrimiz gerçekten toleransın birlikte yaşam iradesinin çok üst düzeyde olduğu insanların her görüşten her kökenden insanın birlikte yaşadığı bir şehir ve şehrimizde Adana artık yepyeni bir döneme başlasın, hizmet dönemi başlasın, yeni bir sayfa açılsın noktasında büyük bir irade ve istek var.



"YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK"
Hükümet ile uyumlu, kurumların imkan ve kabiliyetini Adana'ya getirecek ve Adana'nın kaybettiği yılları onlara verecek bir yaklaşım ve yönetim istiyorlar. Bu çok açık bir şekilde ortada. Allah nasip ederse 1 Nisan'dan itibaren Adana'da hemşehrilerimizin beklenti ve taleplerine uygun yeni bir dönemin başlayacağının müjdesini sizin aracılığınızla vermek istiyorum hemşehrilerimize.

Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir adayı Kocaispir A Haber'de!


"ADANA'DA TRAFİK SORUN OLMAKTAN ÇIKACAK"
Adana'nın en temel gündemi trafik ve ulaşım. Çünkü açık yüreklilikle artık İstanbul ile yarıştığımızı düşünüyoruz. Maalesef trafik artık Adana'da işkenceye dönüştü. Uzunca zamandır çözülmesi gereken sorunlar var. Bu metro hattı yıllar önce yapıldı Adana'nın ihtiyacını karşılamaktan son derece uzak.



"DEMİR AĞ İLE ÇEVRELEMEK İSTİYORUZ"
Kısmet olursa ikinci etabı yani turuncu ile gösterilen hattın gerçekleştirilmesi ile ilgili yatırım programına alındı Resmi Gazete'de yayımlandı yeni dönemde inşallah Ulaştırma Bakanlığımızla ortak bir şekilde bu projeyi gerçekleştireceğiz. İki hafta önce Ulaştırma Bakanı'mız Adana'daydı, detayları konuşuldu. 20 milyar lira tutarında yaklaşık bir projeden bahsediyoruz. Finansal yükünün en az şekilde belediyemizin üzerinde olması düşüncesiyle bakanlığımız ile ortak çalışacağımız bir proje. Bir ring ile demir ağ ile Adana'yı çevrelemek istiyoruz bu bizim vizyon projemiz.



"CUMHURBAŞKANIMIZA BİR DOSYA HALİNDE ARZ ETMEK İSTİYORUZ"
1 Nisan'dan itibaren temel gündemlerimizden bir tanesi bu olacak. Adana'nın bu ve diğer benzer projelerini Sayın Cumhurbaşkanımıza bir dosya halinde arz etmek istiyoruz ve kendisinden destek isteyeceğiz. Kendisinin verdiği destekle hükümetimizin ilgili bakanlıklarının da katkılarıyla inşallah tüm bu projelerin ihale sürecinin yatırım programına alınması sürecinin bir an evvel başlatılmasıyla ilgili açık bir irademiz olacak. Ümit ediyorum ki büyüklerimiz Adana'nın hasretle beklediği bu hizmetler noktasında bizim önümüzü açacaklar.



"TRAFİĞİ BİTİRECEK PROJELERİMİZ HAZIR"
Adana bir metropol, daha vizyon projelere ihtiyaç var. Mahrum kalınan projeleri Adanalılarla buluşturacağız. Yapay zekayla yönetilen bir trafik sistemi oluşturacağız.

SOSYAL PROJELER
100 tane kreş yapacağız. Çok iddialıyız.

EMEKLİLERE DESTEK
- Akıllı saat ile anlık sağlık durumu takibi
- Her emekli hanesine 25 metreküp doğal gaz büyükşehirden
- Her emekli hanesine suda yüzde 50 indirim



"21. YÜZYILDA SU GİTMEYEN MAHALLELER VAR"
Göreve geldiğimizde Adana'da su sorunu bitecek.

ADANA'DA SİNEK SORUNU
Üzülerek söylüyorum birkaç yıldan beri Adana sineğe mahkum oldu. Adana Büyükşehir Belediyesi yönetimi sinekle mücadeleyi becerememiş bir yönetim. İnşallah bu yönetimden Adana'yı kurtaracağız.

GENÇLERE DESTEK
İş kuracak gençlere 100 bin TL hibe desteği.

"SEYHAN BARAJI PROJESİ BİZİM KIZILELMAMIZ"
Dünya çapında proje, Adana'ya çok büyük değer katacak.

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