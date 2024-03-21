Cumhur ittifakı AK Parti Adana Adayı Fatih Mehmet Kocaispir’in projeleri neler? A Haber’de anlattı: Adana’da trafik sorun olmaktan çıkacak!

31 Mart yerel seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Cumhur İttifakı başkan adayları A Haber canlı yayınında projelerini anlatmaya devam ediyor. AK Parti Adana Adayı Fatih Mehmet Kocaispir , A Haber canlı yayınında "Arka Plan" programında Banu El ve konuklarının sorularını yanıtladı. İşte o açıklamalardan satır başları:

"ADANALILAR HİZMET İSTİYOR" Sahadayız yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Artık seçimlerin son dönemecine girmiş durumdayız. Adana 'da hemşehrilerimiz vatandaşlarımız gerçekten değişim istiyorlar. Adana son 5 yıldır hak ettiği hizmetleri alamadı. Mevcut yönetim Adana halkının beklentilerine uygun davranamadı. Saha siyasetçisiyim ben halihazırda Yüreğir Belediye Başkanıyım, sahada geziyorum ve sahada Adanalılar artık hizmet istiyorlar. Çok açık yüreklilikle şunu söylemek isterim bizim şehrimiz gerçekten toleransın birlikte yaşam iradesinin çok üst düzeyde olduğu insanların her görüşten her kökenden insanın birlikte yaşadığı bir şehir ve şehrimizde Adana artık yepyeni bir döneme başlasın, hizmet dönemi başlasın, yeni bir sayfa açılsın noktasında büyük bir irade ve istek var.





"YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK"

Hükümet ile uyumlu, kurumların imkan ve kabiliyetini Adana'ya getirecek ve Adana'nın kaybettiği yılları onlara verecek bir yaklaşım ve yönetim istiyorlar. Bu çok açık bir şekilde ortada. Allah nasip ederse 1 Nisan'dan itibaren Adana'da hemşehrilerimizin beklenti ve taleplerine uygun yeni bir dönemin başlayacağının müjdesini sizin aracılığınızla vermek istiyorum hemşehrilerimize.



"ADANA'DA TRAFİK SORUN OLMAKTAN ÇIKACAK"

Adana'nın en temel gündemi trafik ve ulaşım. Çünkü açık yüreklilikle artık İstanbul ile yarıştığımızı düşünüyoruz. Maalesef trafik artık Adana'da işkenceye dönüştü. Uzunca zamandır çözülmesi gereken sorunlar var. Bu metro hattı yıllar önce yapıldı Adana'nın ihtiyacını karşılamaktan son derece uzak.