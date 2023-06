Fransa'ya okumaya giden genç karşılaştığı zorlukları anlattı: Burada yaşanmıyor... Her gün bir böcek

ODAMDAN HER GÜN BÖCEK ÇIKIYOR

Kaldığı odadan her gün böcek çıktığını belirten genç kız, "Odamdan neredeyse her gün başka böcek çıkıyordu. Tahta kurularıyla yaşadığı bir ayın sonunda zorla odamı değiştiler." ifadelerini kullandı. Ancak odasını değiştirdikten sonra bütün eşyalarının 3 gün boyunca buzlukta kaldığını belirtti.

Fransa'ya bir daha adım atmayacağını belirten genç kız "Tuvalet ve banyoyu tüm katla ortak kullanıyorum ve KYK'dan kötü olduğunu size garanti edebilirim. Bir daha bu ülkeye adımımı bile atmayacağım." dedi.