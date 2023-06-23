Fransa'ya okumaya giden genç karşılaştığı zorlukları anlattı: Burada yaşanmıyor... Her gün bir böcek

Sosyal medyada Batı'yı güzelleyerek Türkiye'yi kötüleyenler gerçeklerle yüzleşti.
Eğitim için Fransa'ya giden bir genç kız sosyal medya hesabından yayınladığı videoda ülkede yaşadığı zorlukları anlattı.
"PİŞMAN OLDUM"
Fransa'ya gittiği için pişman olduğunu söyleyen genç kız, Fransız olmadığı için insanların kendisine kötü davrandığını anlattı. "Konuşmuyorlar bile" dedi.
"BURADA YAŞANMIYOR"
Fransa'da bir öğrenci yurdunda kaldığını söyleyen genç öğrenci, "Burada yaşam gerçekten zor. Sadece bir aktivite yapabilmek için bile hastane randevusu gibi randevu alman gerekiyor." ifadelerini kullandı.
ODAMDAN HER GÜN BÖCEK ÇIKIYOR
Kaldığı odadan her gün böcek çıktığını belirten genç kız, "Odamdan neredeyse her gün başka böcek çıkıyordu. Tahta kurularıyla yaşadığı bir ayın sonunda zorla odamı değiştiler." ifadelerini kullandı. Ancak odasını değiştirdikten sonra bütün eşyalarının 3 gün boyunca buzlukta kaldığını belirtti.
Fransa'ya bir daha adım atmayacağını belirten genç kız "Tuvalet ve banyoyu tüm katla ortak kullanıyorum ve KYK'dan kötü olduğunu size garanti edebilirim. Bir daha bu ülkeye adımımı bile atmayacağım." dedi.