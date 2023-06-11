Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 ve 28 Mayıs hezimeti sonrası Mansur Yavaş da başkaldırdı! Kılıçdaroğlu'nu eleştiren anketi beğendi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını dayatan ve 12'nci yenilgisini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti içinden sesler yükselmeye devam ediyor.
14 ve 28 Mayıs hezimetinin hemen ardından Ekrem İmamoğlu'ndan gelen değişim açıklaması CHP içerisini büyük ölçüde karıştırmıştı. İmamoğlu'nun "Değişim tek kurulla olmaz. Değişimi sadece ben istemiyorum, toplum istiyor. Süreci takip ediyorum" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan koltuğu bırakmayacağım anlamında bir yanıt geldi.
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na gönderme yaparak "Onlar şehirlerin belediyeleri için seçildi" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması genel başkanlık koltuğu için alenen bir savaşın yaşandığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kılıçdaroğlu-İmamoğlu savaşından arka planda bir isim daha var: Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş.