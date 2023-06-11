Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 ve 28 Mayıs hezimeti sonrası Mansur Yavaş da başkaldırdı! Kılıçdaroğlu'nu eleştiren anketi beğendi



-Karşımızda İsmet İnönü kadar bile "sol" diyemeyen Kılıçdaroğlu var.

-Karşımızda Ecevit kadar bile "antiemperyalizm" diyemeyen Kılıçdaroğlu var.

-Karşımızda Atatürk'ün Anayasa'ya koydurduğu Altı Ok'dan utanan Kılıçdaroğlu var.

-Karşımızda Atatürk'ün "muasır medeniyet seviyesine ulaşma" gayesi olan çağdaşlaşmayı, Batı'ya biat anlayan

Kılıçdaroğlu var.

-Karşımızda kazanmak için herkesle ilkesiz işbirliği yapan, sağa benzeyerek oy toplayacağını sanan tavizkar Kılıçdaroğlu

var.

-Karşımızda halkta umut yaratamayan idare-i maslahatçı Kılıçdaroğlu var.

Kılıçdaroğlu bugün sağın sağındadır; dünün Turhan Feyzioğlu'sudur!

Kemalist aydını kalmayan, besleme gazetecisi bol CHP'yi, salt etnistiye/ ırka-mezhebe- hemşehriye dayanan bir

"derneğe" dönüştürdü. Bu sebeple toplumsal yapıdaki gelişmeleri okuyamayan, hesap vermez, tepeden inmeci bir

Kılıçdaroğlu var karşımızda!