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    • 11.06.2023 12:23
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    • 11.06.2023 12:47
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    Deprem konutları yükseliyor! Bakan Özhaseki yeni formülü duyurdu: Başkan Erdoğan'a sunacağım

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 11 afet kentinde, bir yandan geçici barınma ve iş yerinin kurulumunu sürdürürken bir taraftan da kalıcı konutların yapımına hızla devam ediyor. Yapımına başlanan konutlar ise hızla yükseliyor. Bakan Özhaseki, deprem bölgesi için üzerinde çalıştıkları yeni formüllerin olduğunu belirtti. Özhaseki, bu formülleri kabine toplantısında Başkan Erdoğan’a sunacağını da ifade etti. Özhaseki, “O formüller devreye girdiğinde, depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede bitireceğiz” dedi. Ayrıca Özhaseki, hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğinin de garantisini verdi.

    takvim.com.tr
    Deprem konutları yükseliyor

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere değinerek, "asrın afeti" denen depremin bu topraklarda kurulan bin yıllık medeniyetin karşılaştığı en büyük afet olduğunu belirtti.

    "BUNLAR YAPILACAK ÇARESİ YOK"
    Depremden 11 ilin etkilendiğini kaydeden Bakan Özhaseki, "14 milyon insan bundan etkilenmiş. 100 kadar ilçemiz, 1000'e yakın köyümüz ve yıkılan bina sayısı, dün aldım rakamları bir daha, çünkü itirazlar oluyor, mahkemelerin verdiği kararlar var, ara ara değişebiliyor, 680 bin konut yıkılmış. 170 bin de iş yeri, depo, ahır, tek katlı köy evi yıkılmış. Yani 850 bin tane bizim yapmak zorunda olduğumuz ev, iş yeri var. Bunların altyapısını da yapacağız. Bunların hepsinin maddi zararı 100 milyar dolar civarında. İnsanların bir kısmı çadırdalar, bir kısmı konteyner kentteler. Oradan da haliyle bir an önce çıkmak istiyorlar. Diyorlar ki 'acele evlerimizi yapın, verin.' Bunlar yapılacak, çaresi yok" ifadelerine yer verdi.



    HİÇBİR VATANDAŞ MAĞDUR OLMAYACAK
    Bu yükün altından kalkacaklarını da vurgulayan Bakan Özhaseki, "Değişik formüller var. O formülleri geliştiriyoruz zaten. İnşallah söz verdiğimiz gibi. Deprem Bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var. Çarşamba günü kabine toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. O formüller devreye girdiğinde, depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede bitireceğiz. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, güvenli ve sağlam konutlarına kavuşturacağız." diye konuştu.

        11 İLDE 456 BİN 770 KALICI KONUT YAPILACAK
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bünyesindeki TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle deprem bölgesindeki 11 ilde; Adana'da toplam 12 bin 705 konut, Adıyaman'da 44 bin 459 konut, Diyarbakır'da 11 bin 966 konut, Elazığ'da 8 bin 253 konut, Gaziantep'te 25 bin 6 konut, Hatay'da 197 bin 248 konut, Kahramanmaraş'ta 72 bin 257 konut, Kilis'te 1.165 konut, Malatya'da 66 bin 99 konut, Osmaniye'de 11 bin 225 konut, Şanlıurfa'da 6 bin 387 konut olmak üzere toplamda 456 bin 770 konut yapacak.

        148 BİN 252 KONUTUN YAPIMINA BAŞLANDI
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bünyesindeki TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle 11 ilin her birinde yapımına başlanan Adana'da 3 bin 638 konut, Adıyaman'da 26 bin 233 konut, Diyarbakır'da 6 bin 278 konut, Elazığ'da 2 bin 606 konut, Gaziantep'te 19 bin 919 konut, Hatay'da 33 bin 467 konut, Kahramanmaraş'ta 29 bin 312 konut, Kilis'te bin 854 konut, Malatya'da 14 bin 338 konut, Osmaniye'de 4 bin 892 konut, Şanlıurfa'da 5 bin 715 konut olmak üzere toplamda 148 bin 252 konutun yapımına başlandı.

        10 İLDE KÖY EVLERİ YÜKSELİYOR
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bünyesindeki Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle deprem bölgesindeki Adana'da 2 bin 438 köy evi, Adıyaman'da 23 bin 640 köy evi, Diyarbakır'da 2 bin 361 köy evi, Gaziantep'te 12 bin 607 köy evi, Hatay'da 34 bin 129 köy evi, Kahramanmaraş'ta 30 bin 310 köy evi, Kilis'te 2 bin 628 köy evi, Malatya'da 25 bin 302 köy evi, Osmaniye'de 6 bin 856 köy evi, Şanlıurfa'da 3 bin olmak üzere toplamda 143 bin 271 köy evi yapılacak. Bu kapsamda 456 bin 770 kalıcı konut ve 143 bin 271 köy evi ile birlikte toplamda 600 bin 41 afet konutu yapılarak depremzede hak sahiplerine teslim edilecek.

            37 BİN 779 KÖY EVİ VE 5 BİN 731 AHIR YAPILIYOR
            Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bünyesindeki Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle deprem bölgesindeki Adana'da 24 ahır ve 209 köy evi, Adıyaman'da 848 ahır ve 6 bin 540 köy evi, Diyarbakır'da 180 ahır ve 609 köy evi, Gaziantep'te 989 ahır ve 5 bin 107 köy evi, Hatay'da 942 ahır ve 6 bin 847 köy evi, Kahramanmaraş'ta bin 471 ahır ve 8 bin 158 köy evi, Kilis'te 486 köy evi, Malatya'da 740 ahır ve 7 bin 550 köy evi, Osmaniye'de 270 ahır ve 1.356 köy evi, Şanlıurfa'da 267 ahır ve 917 köy evi olmak üzere, 5 bin 731 ahır ve 37 bin 779 köy evinin yapımına başlanmıştır.

            191 BİN 762 KONUTUN YAPIMINA BAŞLANDI
            Bu kapsamda, toplamda TOKİ ve Emlak Konut eliyle 148 bin 252 konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle 5 bin 731 ahır ve 37 bin 779 köy evi olmak üzere toplamda 191 bin 762 konutun yapımına başlandı.

            ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
            Deprem bölgesinde hayatın normale dönmesi adına ivedilikle iş yeri yapımı da sürdürülüyor. Bu kapsamda, Malatya'da 714, Kahramanmaraş'ta 142, Gaziantep İslahiye'de 80 iş yeri olmak üzere toplamda 936 iş yeri yapım çalışmaları devam ediyor.

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