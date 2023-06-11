Deprem konutları yükseliyor! Bakan Özhaseki yeni formülü duyurdu: Başkan Erdoğan'a sunacağım

"BUNLAR YAPILACAK ÇARESİ YOK"

Depremden 11 ilin etkilendiğini kaydeden Bakan Özhaseki, "14 milyon insan bundan etkilenmiş. 100 kadar ilçemiz, 1000'e yakın köyümüz ve yıkılan bina sayısı, dün aldım rakamları bir daha, çünkü itirazlar oluyor, mahkemelerin verdiği kararlar var, ara ara değişebiliyor, 680 bin konut yıkılmış. 170 bin de iş yeri, depo, ahır, tek katlı köy evi yıkılmış. Yani 850 bin tane bizim yapmak zorunda olduğumuz ev, iş yeri var. Bunların altyapısını da yapacağız. Bunların hepsinin maddi zararı 100 milyar dolar civarında. İnsanların bir kısmı çadırdalar, bir kısmı konteyner kentteler. Oradan da haliyle bir an önce çıkmak istiyorlar. Diyorlar ki 'acele evlerimizi yapın, verin.' Bunlar yapılacak, çaresi yok" ifadelerine yer verdi.