Seçimden 12 gün sonra savunmaya geçen Bay Bay Kemal her sözüyle kendini bitirdi!

Kılıçdaroğlu, seçimden önce çok coşkuluydu. "Demokrat ve adilim" diye tutturdu. Ama sandık, hezimeti oldu! Kemal Bey de demokrasiyi unuttu. Herkes istifa beklerken O, koltuğa yapışıp durdu! Nihayet, 12 gün sonra konuştu.





Başarılı olduğunu savundu! Kendine oy vermeyenleri suçlu buldu! Hatta "Sizin getirdiğiniz delegeler, başkasını seçer mi?" diye soruldu. Kemal Bey "Yarışırız" deyip bu baskıyı da savurdu! CHP'liler ağlamaklı oldu: Bu ne pişkinlik!