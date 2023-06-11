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    Seçimden 12 gün sonra savunmaya geçen Bay Bay Kemal her sözüyle kendini bitirdi!

    Kemal Bey, 13 yılda 13 seçim kaybetti. Ama CHP'yi kazanmayı bildi! Çünkü tüm delege kadrosuna kendi adamlarını getirdi. Seçileceğinden emindi! Bu yüzden istifa etmedi. Son katıldığı programda da gitmeyeceğinin sinyallerini verdi! Yani tüm sözlerini es geçti. Kulisler hareketlendi: Tek çare, yeni parti!

    Partiyi kimse elinden alamaz

    Kılıçdaroğlu, seçimden önce çok coşkuluydu. "Demokrat ve adilim" diye tutturdu. Ama sandık, hezimeti oldu! Kemal Bey de demokrasiyi unuttu. Herkes istifa beklerken O, koltuğa yapışıp durdu! Nihayet, 12 gün sonra konuştu.



    Başarılı olduğunu savundu! Kendine oy vermeyenleri suçlu buldu! Hatta "Sizin getirdiğiniz delegeler, başkasını seçer mi?" diye soruldu. Kemal Bey "Yarışırız" deyip bu baskıyı da savurdu! CHP'liler ağlamaklı oldu: Bu ne pişkinlik!



    HİÇ ADAY OLMAMIŞ!
    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ı da oyun dışına attı. Sandık hezimetini, onların başarısızlığına bağladı! Ayrıca bugüne dek hiç aday olmadığı masalını anlattı! Oysa küçük ortakları, sırf "kendi seçilsin" diye masaya almıştı. Akşener, bu yüzden kumar masasından kalkmıştı!

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    Haberler Güncel Seçimden 12 gün sonra savunmaya geçen Bay Bay Kemal her sözüyle kendini bitirdi!
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