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    • 10.06.2023 03:00
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    • 10.06.2023 03:22
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    Ekremci Sözcü TV'de Kılıçdaroğlu'nu madara edip istifa sürecini hızlandırma yayını! Planlı sorularda İmamoğlu'na alan açma gayesi

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerde yaşadığı hezimetten 12 gün sonra Ekremci Sözcü TV'de kameralar karşısına geçti. Adaylığıyla ilgili "Benim açımdan her şey doğruydu. Herhangi bir pişmanlığım yok" dedi. Öte yandan yayında sorulan sorularda ise Kılıçdaroğlu'nu madara edip istifa sürecini hızlandırma amacı güdüldü. İlk olarak topa Uğur Dündar girdi. Dündar, "Neden istifa etmediniz? Cami avlusuna terk edilmiş çocuk gibi yalnız kaldık" diye çıkıştı, Kılıçdaroğlu'na 'erdem' ayarı verip İmamoğlu'nu işaret etti. İsmail Saymaz da Kılıçdaroğlu'nu 'hesap uzmanlığı'ndan vurup Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini öne attı. Kılıçdaroğlu'nu ters köşe yapmak için elinden geleni ardına koymadı. Dündar ve Saymaz'dan sonra topa giren İpek Özbey de Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu kartını açtı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Ekremci Sözcü TV’de KK’yı madara etme yayını

    28 Mayıs sonrası CHP'de kazan kaynıyor. Alınan mağlubiyet sonrası baba - oğul ilişkisi bitti, Ekrem İmamoğlu 'topyekün değişim' çağrısı yapıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.

    Kılıçdaroğlu da CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermeyip İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı verdi.

    12 GÜN SONRA EKRANLARA ÇIKACAK YÜZ BULDU: KÖYLÜLERİ 'CAHİL' İLAN ETTİ
    Öte yandan Bay Bay Kemal, seçimlerde gördüğü hezimetten 12 gün sonra kameralar karşısına geçti.



    Kendisine oy vermeyen köylüleri 'cahil' ilan edip, "Kentlerde oturan insanların tamamı demokrasiden yana oy kullandı. Kenti bilen, okuyan, tartışan, özgürlükçü, kentli dediğimiz kitle %51 oranında Kılıçdaroğlu demiş" ifadelerini kullandı.



    ADAYLIĞI SORULDU: HER ŞEY DOĞRUYDU PİŞMAN DEĞİLİM
    Kendisini gazlayan yandaş anket firmalarını da satan Kılıçdaroğlu, "Bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu. Bizde kazanacağımıza inandık" dedi. Adaylığı sorulunca da "Benim açımdan her şey doğruydu. Herhangi bir pişmanlığım yok" şeklinde konuştu.

    Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun katıldığı yayındaki bir detaya ışıl tutmakta fayda var...

    EKREMCİ SÖZCÜ TV'NİN AMACI KK'YI MADARA EDİP İSTİFA SÜRECİNİ HIZLANDIRMAK
    Bilindiği üzere bu yayın Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Sözcü TV'de yapıldı. Sorulan sorularda ise Kılıçdaroğlu'nu madara edip istifa sürecini hızlandırma amacı güdüldü.



        Bu durumu somut örneklerle ele alalım;

        UĞUR DÜNDAR'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: "NEDEN İSTİFA ETMEDİNİZ? CAMİ AVLUSUNA TEK EDİLMİŞ ÇOCUK GİBİ YALNIZ KALDIK"
        İlk olarak topa Uğur Dündar girdi. Sözcü Yazarı Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu'na programda neden istifa etmediğini sorup "Seçim akşamı istifa ederek Türk siyasetinden bir ilki hayata geçirebilirdiniz. Size yakışan o olurdu. Ayrıca seçim sonrasında 12 gün boyunca sizi destekleyenleri, bir iki meslektaşımızla kısa görüşme dışında adeta cami avlusuna terk edilmiş çocuklar gibi yalnız bıraktınız. Niçin bunu yaptınız?" diye çıkıştı.

        DÜNDAR'DAN 'ERDEM' AYARI: İMAMOĞLU'NU İŞARET ETTİ
        Dündar daha sonrasında Ekrem İmamoğlu'na işaret edip Kılıçdaroğlu'na "Sizden sonra gelecek kişiye el vermeniz sizin açısınızdan daha erdemli bir davranış olmaz mı?" sorusunu yöneltti.

        Bay Bay Kemal de bu soruya kaçamak bir yanıt verip "Ben el veririm. Neden vermeyeyim? İlla ben aday olacağım, diğerlerini reddedeceğim diye bir durum yok, bu benim geleneğim de yok. Kişiye endeksli siyaset Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneğinde yok" dedi.



        Uğur Dündar'dan sonra topa İsmail Saymaz girdi...

        KILIÇDAROĞLU'NU 'HESAP UZMANLIĞI'NDAN VURDU!
        Saymaz, Kılıçdaroğlu'na 'hesap uzmanlığını' hatırlattı, CHP'nin küçük partilere kaptırdığı vekil sandalyelerini hatırlattı: "Toplamda %1 oyu olan partilerin onayıyla aday olmanız demokrasi mi?"

        Kılıçdaroğlu ise bu soru karşısında "%1 oyu olduğunu siz söylüyorsunuz. Bir de o partilere sorun bakalım" diyerek İsmail Saymaz'ı tersledi.

        Saymaz daha sonrasında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkarıp şu soruyu yöneltti;

        "Seçimden önce yapılan anketlerde 2 belediye başkanı aday olduğu takdirde önde bitiriyor deniyordu. Siz dediniz ki ben kazanırım. Hata etmediniz mi?"

        Kılıçdaroğlu, "2 belediye başkanı da mitinglere katıldı, beraber çalıştık. Onlar olmasaydı da biz kaybetseydik haklı olabilirdiniz ama onlar vardı" yanıtını verdi.


        İkili arasındaki şu diyaloğu atlamamakta fayda var;

        İsmail Saymaz: CHP kırsalda hep az oy alır.

        Kılıçdaroğlu: Hayır efendim nereden biliyorsunuz?

        İsmail Saymaz: Şu 21 yılı seçim sonuçlarına baktığınızda CHP kırsalda hep az oy aldı.

        Kılıçdaroğlu: Güzel.

        Bay Bay Kemal'in karşısına İmamoğlu'nun 'değişim' çağrısı da çıkartıldı.

        İMAMOĞLU'NUN 'DEĞİŞİM' ÇAĞRISINA NE CEVAP VERDİ?
        Bu kez sahnede Uğur Dündar ve İsmail Saymaz'dan ziyade İpek Özbey var idi... Özbey, Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonrasında yaptığı değişim çağrısını ve İmamoğlu'na bakış açısını Kılıçdaroğlu'na sordu.

        CHP lideri şunları söyledi:

        "Değişim çağrısı gayet güzel bir çağrı. Değişmeyen tek şey değişimdir. Bu değişim olacak zaten, bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün. Genel siyasete de girebilir büyükşehir belediye başkanları. Ekrem İmamoğlu Kurultay'da aday olabilir. Ben akılcı düşünüyorum. Yerel seçimden önce İBB terk edilmemeli. İstanbul gibi bir kenti Cumhurtiyet Halk Partisi kaybetmemeli. Arkadaşlarımız genel başkanlığa aday olabilir, niye adaysın demem"



            İMAMOĞLU'NUN KANALINDA İMAMOĞLU'NU MİNDERE ÇAĞIRDI...
            Öte yandan "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir. Benim önceliğim İstanbul" diyen Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na meydan okuması dikkatlerden kaçmadı.


            Bilindiği üzere Bay Bay Kemal CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermemişti. "Önceliğim İstanbul" diyen Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir" sözüyle de İmamoğlu'na 'delege bende, kurultay bende istediğin kadar dene' mesajı verdi.
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            Haberler Güncel Ekremci Sözcü TV'de Kılıçdaroğlu'nu madara edip istifa sürecini hızlandırma yayını! Planlı sorularda İmamoğlu'na alan açma gayesi
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