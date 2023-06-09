Ekremci Sözcü TV'de Kılıçdaroğlu'nu madara edip istifa sürecini hızlandırma yayını! Planlı sorularda İmamoğlu'na alan açma gayesi





Bu durumu somut örneklerle ele alalım;



UĞUR DÜNDAR'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: "NEDEN İSTİFA ETMEDİNİZ? CAMİ AVLUSUNA TEK EDİLMİŞ ÇOCUK GİBİ YALNIZ KALDIK"

İlk olarak topa Uğur Dündar girdi. Sözcü Yazarı Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu'na programda neden istifa etmediğini sorup "Seçim akşamı istifa ederek Türk siyasetinden bir ilki hayata geçirebilirdiniz. Size yakışan o olurdu. Ayrıca seçim sonrasında 12 gün boyunca sizi destekleyenleri, bir iki meslektaşımızla kısa görüşme dışında adeta cami avlusuna terk edilmiş çocuklar gibi yalnız bıraktınız. Niçin bunu yaptınız?" diye çıkıştı.



DÜNDAR'DAN 'ERDEM' AYARI: İMAMOĞLU'NU İŞARET ETTİ

Dündar daha sonrasında Ekrem İmamoğlu'na işaret edip Kılıçdaroğlu'na "Sizden sonra gelecek kişiye el vermeniz sizin açısınızdan daha erdemli bir davranış olmaz mı?" sorusunu yöneltti.

Bay Bay Kemal de bu soruya kaçamak bir yanıt verip "Ben el veririm. Neden vermeyeyim? İlla ben aday olacağım, diğerlerini reddedeceğim diye bir durum yok, bu benim geleneğim de yok. Kişiye endeksli siyaset Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneğinde yok" dedi.