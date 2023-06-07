CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na MYK tepkisi: "Sadece ben değil toplum istiyor"

İkinci turda Erdoğan'a oy veren muhalif seçmenin yüzde 21.6'sı "Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını düşünmediğim için", yüzde 19'u "Kurdukları ittifakı beğenmedim", yüzde 17.8'i "Güvenmediğim, inanmadığım için", yüzde 16.6'sı ise "Yönetemeyeceğini düşünüyorum" diyerek ikinci turda Erdoğan'a oy atmış.
Ve araştırmanın en kritik sorusu… "Sizce Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa etmeli mi?"
Yüzde 62.4'e göre "Evet, etmeli." Yüzde 37.6'ya göre ise "Hayır, etmemeli."
CHP'lilerin yüzde 51.3'ü, İyi Partililerin yüzde 82.1'i, Yeşil Sol Partililerin yüzde 55.2'si, Türkiye İşçi Partililerin yüzde 88.4'ü Kemal Bey'in istifa etmesi gerektiğini düşünüyor.
Anketteki tek çarpıcı sonuçlar bunlar değil.
Muhalif seçmenin yüzde 64.1'i Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde başarılı olamamasının temel sebebi olarak ittifakın yanlış partilerden oluşmasını ve yanlış aday seçimini görüyor.