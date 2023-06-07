AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den 2024 yerel seçim mesajı: “Yeniden İstanbul sloganıyla saha çalışmalarına başlıyoruz”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, medya yöneticileri ve köşe yazarlarıyla buluştu. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programa medyanın her kesiminden çok sayıda gazeteci katıldı. Programda; AK Parti İstanbul Tanıtım ve Medya Başkanı Fatih Coşar'ın yanı sıra İl Başkan Yardımcıları da hazır bulundu.
İl Başkanı Kabaktepe, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerine ilişkin saha çalışmalarından sandık yönetimine kadar gazetecilere bilgilendirmelerde bulundu. Akabinde 2024 yerel seçimlerine şimdiden başladıklarını belirterek önümüzdeki süreçte yürütülecek seçim kampanyasından bahsetti.
"HİÇKİMSE KAYBETMEDİ, 85 MİLYON KAZANDI"
Türkiye Yüzyılı hedeflerinin başarılı bir şekilde hayata geçirileceğini belirten Kabaktepe, "Cumhurbaşkanımızın hem seçim akşamı yaptığı konuşmasında hem de göreve başlama töreninde yaptığı konuşmada çizdiği çerçeve Türkiye açısından da bizim açımızdan da çok önemli bir çerçeve. 85 milyonun kazandığı, Türkiye'de kimsenin kaybetmediği ve hep beraber Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğimiz 5 yılımız var." ifadelerini kullandı.
İstanbul'da toplam 30 bin 803 sandıkta kayda değer bir olumsuzluk yaşanmaması nedeniyle hem seçmenlere hem de sandık görevlilerine teşekkür eden Kabaktepe, 'Yalan söylemeyi beceremiyoruz" deyip seçimi kazandıklarını ilan etmek suretiyle alenen halkı kandıranların yalan söyleme becerisini kamuoyunun takdirine bıraktıklarını söyledi.
"DEMOKRASİ NEFRETİ SÖYLEMLERİNİ TALİHSİZLİKLE KARŞILIYORUM"
Milli iradeye saygılı olunması gerektiğinin altını çizen Kabaktepe, "Her bir vatandaşımızın seçimlere, siyasete yönelik düşüncelerini belirtmesi en doğal hakkıdır. Ancak bazı açıklamalar demokrasi nefretine dönüşmüş durumda. Oy veren veya vermeyen vatandaşlarımızın kategorize edilmesi, onlarla ilgili kullanılan üsluplar, değerlendirmeler çok yakışıksız. Ne sosyal statü ne ekonomik statü ne eğitim statüsü ne de başka bir statü itibariyle hiçbir vatandaşımızın oyunu diğerinden farklı görmeyiz. 85 milyon insanımız istediği adaya oy verir. Buradan hareketle seçimi kaybetmiş olmanın verdiği psikolojiyle siyasi aktörlerin veya partililerin, adeta demokrasi nefretine dönüşen söylemlerini talihsizlikle karşılıyorum." dedi.