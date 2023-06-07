İYİ Parti'de kavga: Yeni bir Genel Başkan ve kadro ile yola devam edeceğiz

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy alırken seçim ikinci tura kaldı.
28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde Başkan Erdoğan yine benzer bir fark atarak %52.18 ile seçimi kazandı.
CHP VE İYİ PARTİ KARIŞTI
Seçimlerin ardından yenilgiye rağmen koltuktan kalkmayacağının sinyalini veren Kemal Kılıçdaroğlu'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Değişim' diyerek kazan kaldırdı. Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu savaşı devam ederken İYİ Parti'de de kriz patladı.
Daha önce Akşener'i istifaya çağıran İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal İYİ Partililier olarak Ortak Akıl Platformu adıyla bir oluşum kurduklarını belirterek Genel Merkez'e kazan kaldırdı.
BİLDİRİ YAZDILAR: YENİ BİR GENEL BAŞKAN İLE YOLA DEVAM EDECEĞİZ
Baykal, "Ortak Akıl Platformu kurulmuştur. Taleplerin muhataplarınca dikkate alınacağını ummaktayız. Dikkate alınmaması halinde, önümüzdeki kongrede partimizin kuruluş ilkelerimize bağlı yeni bir kadro ve genel başkan adayı ile yola devam edeceğimizi Türk milletine saygı ile duyururuz." ifadeleriyle talep metnini paylaştı.
HANGİ İSİMLER YER ALDI
Genel Merkeze ağır eleştiri ve taleplerin yer aldığı metinde Arzu Önşen İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi İsmet Koçak ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Adil Erkoç'un ismi yer aldı.
Platformun bildirisinde Türk Milletçiliği çizgisi vurgusu yapıldı. Metinde, "Partinin kurucu iradesi olan Türk Milliyetçiliği söylemi desteklenmeli ve Türk Milliyetçilerinin yönetim kadrolarından tasviye edilmesi durdurulmalıdır." denildi.
"BAŞARISIZLIĞIN HESABI VERİLMELİ"
Bildiride seçim yenilgisinin hesabının verilmesi gerektiği belirtilerek,"Halkta karşılığını bulmayan, partimizin oy kaybına neden olan başarısız ittifak ve altılı masa sürecinin mimarları kamuoyu önünde hesap vermelidir." ifadeleri kullanıldı.
AKŞENER'E BİR ELEŞTİRİ DAHA: YETKİLER LİYAKATLİ KİŞİLERE VERİLMELİDİR
Akşener, seçim öncesi kendisine karşı gelebilecek herhangi bir hamlenin önünü kesmek için teşkilatları doğrudan kendisine bağlamıştı. Platform, bu konuda da taleplerini iletti. Bildiride, "Genel Başkan tüm yetkileri kendinde toplamak yerine bu görevleri liyakatli ve partiye emek vermiş ehil kişilere bırakmalıdır." ifadelerine yer verildi.