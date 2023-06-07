İYİ Parti'de kavga: Yeni bir Genel Başkan ve kadro ile yola devam edeceğiz

Platformun bildirisinde Türk Milletçiliği çizgisi vurgusu yapıldı. Metinde, "Partinin kurucu iradesi olan Türk Milliyetçiliği söylemi desteklenmeli ve Türk Milliyetçilerinin yönetim kadrolarından tasviye edilmesi durdurulmalıdır." denildi.

"BAŞARISIZLIĞIN HESABI VERİLMELİ"

Bildiride seçim yenilgisinin hesabının verilmesi gerektiği belirtilerek,"Halkta karşılığını bulmayan, partimizin oy kaybına neden olan başarısız ittifak ve altılı masa sürecinin mimarları kamuoyu önünde hesap vermelidir." ifadeleri kullanıldı.

AKŞENER'E BİR ELEŞTİRİ DAHA: YETKİLER LİYAKATLİ KİŞİLERE VERİLMELİDİR

Akşener, seçim öncesi kendisine karşı gelebilecek herhangi bir hamlenin önünü kesmek için teşkilatları doğrudan kendisine bağlamıştı. Platform, bu konuda da taleplerini iletti. Bildiride, "Genel Başkan tüm yetkileri kendinde toplamak yerine bu görevleri liyakatli ve partiye emek vermiş ehil kişilere bırakmalıdır." ifadelerine yer verildi.