Kemal Kılıçdaroğlu Gezi tutuklusu Can Atalay üzerinden yargıyı tehdit etti: Hesabını soracağım

Şerafettin Can Atalay: Yüksek Kurul kararıyla ilgili evet. Topçu Kışlası'nı ilgilendiren Yüksek Kurul kararıyla ilgili

Osman Kavala: Bir şey daha.. Bir şey daha

Şerafettin Can Atalay: Buyurun

Osman Kavala: Ya şimdi Bu Etyen Mahçuphan'ın yine böyle pis yazı yazmış. Bilmiyorum gördünüz.

Şerafettin Can Atalay: Okumadım

Osman Kavala: Ee işte bu Taksim Dayanışma bunu bildiği halde gizledi. Bu kararı ee işte bu etik bilmem nedir falan filan diye

Şerafettin Can Atalay: Hı hı

Osman Kavala: Şimdi Ahmet İnsel'le konuşuyoruz. O da bana bir cevap yazacak yani benim de bildiğim sizden de öğrendiğim birinci mahkemenin hani kısa kararı diye bir şey söz konusu değil yani

Şerafettin Can Atalay: UYAP'a konduğu anda duyurduk biz. Aslında ya işte öyle yani öyle diyelim ama mesela bizim açımızdan temyiz süresi 8 Temmuz'da başladı fakat biz kararı 3 Temmuz'da UYAP'ta gördüğümüz an duyurduk.

Osman Kavala: Şey bir dakika bir şey daha soracaktım. Bundan önce zaten sizin öğrenmeniz yani. Yani zaten bunu öğrenmenizin çok tesadüfi bir şekilde öğrenmiş olsanız da bunu açıklamanızın hukuki bir..

Şerafettin Can Atalay: Açıklayamayız, hukuk yok.

Osman Kavala: Evet

Şerafettin Can Atalay: Hiçbir şey yok benimle ilgili disiplin soruşturması dahi yapılabilir yani

Osman Kavala: Aynen ayrıca hakimlere soruşturma yapılabilir falan evet

Şerafettin Can Atalay: Tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi





GEZİ OLAYLARIN ŞİDDETİNİ DÜŞÜRECEĞİNDEN ENDİŞELENDİLER!

Gezi kalkışması soruşturma yargılanan Osman Kavala ve Şerafettin Can Atalay'ın, o tarihte olaya dair verilen bir idari yargı kararını bir şekilde karar öncesinde öğrendikleri belirtilerek, şöyle denildi:

"Sonrasında da bu kararın olayların şiddetini düşüreceğinden endişelenmiş olmaları gerekir ki bu durumu kamuoyuyla geç paylaştıkları, iddianamemizin bu kısmında tespit edilen görüşmenin de bu konu ile olduğunun bilinerek değerlendirilmesi gerekmektedir."

OSMAN KAVALA, CAN ATALAYİ DR. VOLKER HELMERT

Soruşturmada; Osman Kavala'nın; 16 Temmuz 2013 tarihinde Şerafettin Can Atalay'ı arayarak Almanya İstanbul Başkonsolosluğu Hukuk, Basın ve Vize Bölümü Direktörü Dr. Volker Helmert'in kendisi ile görüşmek istediğinin tespit edildiğine dikkat çekildi. Soruşturma kapsamında; Osman Kavala, Şerafettin Can Atalay ve Volker Helmert'in; 19 Temmuz 2013 tarihinde saat:09.45 sıralarında Beyoğlu Taksim Sıraselviler Caddesi No:9 sayılı adreste bulunan Taxim Oda Cafe'de buluştukları tespit edildi.

19 TEMMUZ 2013 TARİHİNDE GÖRÜŞTÜLER

Soruşturma kapsamında; 19 Temmuz 2013 saat:09.52 sıralarında Osman Kavala ile Şerafettin Can Atalay'ın Taxim Oda Cafe'ye giriş yaptıkları, kafetaryada masaya oturdukları ve birlikte konuştukları, saat:10.02 sıralarında Volker Helmert'in Taxim Oda Cafe'ye girdiği tespit edildi.

GÖRÜŞMEDE İNGİLİZCE KONUŞULDU

Volker Helmert'in; Osman Kavala ve Şerafettin Can Atalay'ın bulunduğu masaya doğru ilerleyerek söz konusu kişilerle tokalaştığı ve masaya oturduğu, şahısların aralarında genellikle İngilizce konuştuğu, zaman zaman da Osman Kavala ve Can Atalay'ın Türkçe anlatacakları konuyu tartıştıkları tespit edildi.

KAVALA VE ATALAY; MAHKEME KARARIYLA İLGİLİ HELMERT'İ BİLGİLENDİRDİ

Görüşmede; konuşmayı Şerafettin Can Atalay'ın daha ziyade Volker Helmert'le yaptığı, Taksim Gezi kalkışması ve konuyla alakalı mahkeme kararları hakkında şahsı bilgilendirdiği, Volker Helmert'in aynı konuyla alakalı sorular sorduğu duyulduğu ve görüldüğü ifade edildi.

EYÜP MUHÇU DA GÖRÜŞMEYE KATILDI

Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Muhçu'nun; saat:10.18'de elinde bulunan büyük boy sarı renkli bir zarfla birlikte Taxim Oda Cafe'ye girdiği, Osman Kavala, Can Atalay ve Volker Helmert'in bulunduğu masaya doğru ilerleyerek söz konusu şahıslarla tokalaştığı ve bir iki dakika sonra masadan kalktığı ve kafetarya içerisinde başka bir masaya oturduğu tespit edildi.

HELMERT CEBİNDEN ÇIKARDIĞI EVRAĞI OSMAN KAVALA'YA İLETTİ

Saat:10.36 sıralarında Volker Helmert'in ceketinin sol içi cebinden çıkardığı birkaç sayfalık evrakı Osman Kavala'ya uzattığı, Osman Kavala'nın da evrakı alarak bir süre incelediği ve tekrar Volker Helmert'e verdiği, Volker Helmert'in de bahse konu evrakı alarak ceketinin sol iç cebine tekrar koyduğu ifade edildi.

Saat:10.52 sıralarında Osman Kavala'nın hesabı ödediği ve hep birlikte masadan kalktıkları, Can Atalay'ın Osman Kavala ve Volker Helmert'le tokalaşarak Taxim Oda Cafe'den çıkarak ayrıldığı, Osman Kavala ve Volker Helmert'in söz konusu cafeden çıkarak Atatürk Kültür Merkezi istikametinde konuşarak ilerledikleri ifade edildi. Osman Kavala'nın Mete Caddesi, Volker Helmert'in İnönü Caddesi istikametine doğru ayrıldıklarının görüldüğü tespit edildi.

TAKSİM DAYANIŞMASI: ETİK KAYGILARLA AÇIKLAMADIK...

Taksim Dayanışma Platformu'nun sözcülerinden Şerafettin Can Atalay, mahkeme kararını etik kaygılarla açıklamadığını iddia etmişti.

"Yirmi gündür biliyoruz hocam, yirmi gündür biliyoruz. (...) Hatta 22-23 gündür biliyoruz bunu."

"(Muhabirin, 'Can Bey kararın tarihi 6 Haziran' uyarısı üzerine): Evet hocam, evet, biz de birkaç gün sonra fark ettik..."

Atalay, kararı bildikleri halde neden açıklamadıklarını da "gerekçeli kararın henüz yazılmadığı"na bağladı ve "etik kaygılar" öne sürdü:

"Yirmi gündür biliyoruz ama yargıya olan hürmetimiz nedeniyle bir şey söylemedik..."

"Kararın gerekçesini bilmediğimiz bir durumda, mahkeme şöyle bir karar vermiştir demek oradaki hâkimlere ayıp olur. Ben bunu hiç yapmadım şu ana kadar..."

"(Muhabirin 'böyle bir açıklamayı yapmanızı engelleyen bir mevzuat var mı?' sorusu üzerine): Etik bir problem var ortada..."

"(Muhabirin 'o günden sonra çok büyük olaylar yaşandı bu ülkede. Açıklansaydı...' uyarısı üzerine): Fakat hocam, bir mahkeme varsa, biz o mahkemenin prosedürüne hürmet etmek durumundayız. Ben de bunun farkındayım, kaç kere gittim mahkemeye, karar bir an önce çıksın imzadan diye, fakat ne yapayım ki çıkmadı."