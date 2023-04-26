CHP'nin beş ayaklı trol ordusu! Sosyal medyada yalan, manipülasyon, iftira, provokasyon

Ortak hareketi sağlamak için de il, ilçe, belde sosyal medya yöneticileri belirlendi. Sosyal medyaya katılımın yüksek olduğu İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin ve Adana'da yapılanma mahalle teşkilatlarına kadar indi. Bu yapıda aktif olarak bulunan 40 binden fazla trol bulunuyor. Ağ kendi içerisinde "CHP'li Fenomenler", "Destek Veren Fenomenler", "CHP Algı Timleri", "Sokak röportajcıları" ve 'Sosyal Medya Habercileri" olarak ayrı birimlere ayrılıyor.

SMS İLE TALİMAT

Hızlı hareket etmek için de Genel Merkez'de CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Birimince kurulan "kilcaldamar.chp.org.tr" uzantılı kapalı bir sistem kuruldu. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Gençlik Kolları Bilişim, Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dilara Dalbudak ile Gençlik Kolları Dijital Strateji ve Propaganda Komisyon Başkanı Utku Doğruyol'un yönettiği ağı sosyal medyada algı yönetiyor.