KHK'lılara emsal karar! FETÖ'cü CHP vekili Yüksel Taşkın'a mahkemeden tokat! Göreve iade talebine PKK irtibatından ret

Taşkın , Tanıl Bora ile yazdığı "Sağ Kemalizm" başlıklı makalesinde de şu ifadeleri kullanıyor: "Seçkinci, atavist(atacı) ve faşizan öğelerle eklemlenen otoriteryanizmi, etnisist-kültüralist açılımları belirgin milliyetçiliği düşünüldüğünde, Kemalizmin esasen sağcı olduğunu ileri sürmek de pekala mümkündür."

Yüksel Taşkın 2014 yılında Hayat Tv'de katıldığı programda da, CHP'nin özellikle Baykal döneminde kendini yenilemediğini, CHP'nin HDP gibi yapılarla yan yana gelinebilecek bir ortamın oluşması gerektiğini söylemişti.