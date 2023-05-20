KHK'lılara emsal karar! FETÖ'cü CHP vekili Yüksel Taşkın'a mahkemeden tokat! Göreve iade talebine PKK irtibatından ret

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir 1. sıra adayı Yüksel Taşkın'a mahkemeden tokat. FETÖ gazetesi Taraf'ın yazarlarından Taşkın'ın, Marmara Üniversitesi'ndeki görevine dönebilmek için yaptığı başvuru reddedildi.
TAŞKIN FETÖ'NÜN KAPATILAN GAZETESİ TARAF'IN YAZARI
Yüksel Taşkın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütüne karşı yürütülen hendek operasyonlarını kınayan sözde "barış akademisyenleri" arasında yer alıyordu ve ihraç edilmesinin ardından CHP'ye katılmıştı. Taşkın'ın, FETÖ'nün Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının tetikçisi Taraf'ın yazarı olduğu ortaya çıkmıştı.
Birçok yabancı devletten ve vakıftan fon alan Medyascope, eski Taraf gazetesi yazarı CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın'a, daha önce katıldığı bir yayında "Olası bir CHP iktidarında Fetullahçıların Türkiye'de bir geleceği olabilir mi?" sorusunu net yanıt vermemişti.
KEMALİZMİ HEDEF ALMIŞTI
CHP'nin 2020'de Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Yüksel Taşkın'ın 2008 yılında verdiği bir röportaj yeniden gündeme geldi.
Taşkın o röportajda Kemalizm'i "ırkçı" ve "dışlayıcı" söyleriyle hedef alıyor. Taşkın, röportajında, "Kemalizm baştan beri dışlayıcıdır. Kemalizm azınlıklarla ve farklı etnik kimliklerle bir arada yaşama meselesini çözememiştir. Azınlıkların Türkiye'den gitmesiyle vatan ve millet olunabileceği vurgusuna sahiptir. Kemalizm'in dışlayıcı bir etnik milliyetçiliğe ve ırkçılığa kayabilme potansiyeli var. Özellikle uluslararası meseleler devreye girip de korku ve sıkışma yaşandığında ya da Kürt sorununda sıkıştığında Kemalizm'in ırkçı tarafı ortaya çıkıyor." ifadelerini kullanmıştı.