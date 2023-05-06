Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör bağlantılı trol ordusu: CHP adına psikolojik harekat yürüten hesaplar deşifre oldu! FETÖ'cü de var PKK'lı da
Türkiye 14 Mayıs seçimlerine adım adım ilerlerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun beş ayaklı trol ordusunun deşifre olmasının ardından Twitter'da seçimlere gölge düşürmek için içerikler üreten yeni trol ağları belirlendi. Uzun süredir sosyal medyada psikolojik harekat ve dezenformasyon kampanyaları yürüten, kimlik ve künyelerini gizleyen hesapların kimler tarafından yönetildiği ortaya çıktı. Hesapları kontrol eden gizli isimlerin CHP teşkilatları veya belediyelerinde görevliler, FETÖ firarileri ve terör örgütü PKK/KCK'dan kaydı bulunan terör zanlılarınca idare edildiği öğrenildi. Söz konusu hesapların 7 gün 24 saat CHP'nin propaganda çalışmalarını yaptıkları ortaya çıktı. İşte Takvim.com.tr tek tek deşifre ettiği 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'nun trol ordusu.
CHP'nin beş ayaklı trol ordusunun ardından uzun süredir sosyal medyada psikolojik harekat ve dezenformasyon kampanyaları yürüten, kimlik ve künyelerini gizleyen hesapların kimler tarafından yönetildiği ortaya çıktı. Söz konusu hesapların 7/24 CHP'nin propaganda çalışmaları yaptıkları deşifre edildi.
Sosyal medyada fenomenler tarafından deşifre edilen hesapların kimlikleri şaşkınlık meydana getirdi, gündeme oturdu. Örgütlü ve planlı algı çalışmaları yürüten hesapların milli güvenliği tehdit ettiği de biliniyor. HDP'nin de desteklediği çoklu masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında, 40 milyon sosyal medya kullanıcısına aynı anda ulaşabilen devasa bir trol ağı olduğu tespit edilmişti.
Bilinçli ve örgütlü bir şekilde sosyal medya üzerinden yalan haber, dezenformasyon, gri propaganda ve CHP adına yapay gündem çalışmaları yapan kimlik ve künyelerini gizleyen hesapların da kimler tarafından yönetildiği ortaya çıktı.Örgütlü ve planlı algı çalışmaları yürüten hesapların milli güvenliği tehdit ettiği biliniyor. Söz konusu hesapları yönetenlerin arasında terör örgütleri üyelerinin yanı sıra CHP Belediyelerinde çalışan ve CHP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olduğu da ortaya çıktı. Takvim.com.tr olarak deşifre edilen o hesaplar ve kimlik bilgilerini derledik.
İşte deşifre edilen o hesaplar ve kimlik bilgileri...
@ConflictTR (Conflict) Süleyman Uluçay *@TCabarti (TC Abartı Timi), @SpordaoAnlar (Sporda O Anlar), @diksiyonuzerine (DİKSİYON), @GozumdeCanlanir (Koskoca Mazi), @insaatvetadilat (İnşaat ve Tadilat), @GecmisiOzledik (Geçmişi Çok Özledik), @TurkunDunyasi (Türk'ün Dünyası), @TurkAvaz (Türk'ün Sesi), @OgrenirkenEglen (Öğrenirken Eğlen) Alper Yamaner