Kemal Kılıçdaroğlu’nun terör bağlantılı trol ordusu: CHP adına psikolojik harekat yürüten hesaplar deşifre oldu! FETÖ’cü de var PKK’lı da

Bilinçli ve örgütlü bir şekilde sosyal medya üzerinden yalan haber, dezenformasyon, gri propaganda ve CHP adına yapay gündem çalışmaları yapan kimlik ve künyelerini gizleyen hesapların da kimler tarafından yönetildiği ortaya çıktı.Örgütlü ve planlı algı çalışmaları yürüten hesapların milli güvenliği tehdit ettiği biliniyor. Söz konusu hesapları yönetenlerin arasında terör örgütleri üyelerinin yanı sıra CHP Belediyelerinde çalışan ve CHP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olduğu da ortaya çıktı. Takvim.com.tr olarak deşifre edilen o hesaplar ve kimlik bilgilerini derledik.



İşte deşifre edilen o hesaplar ve kimlik bilgileri...