CHP'nin trol ordusu sosyal medyada patladı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi provokasyonunda 20 bin porno içerikli bot hesap kullanıldı

Terör destekli 8'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun trol ordusunun temellerinin 'kozmik' danışman Recep Cengiz tarafından atıldığı, ortak hareketi sağlamak için de il, ilçe, belde sosyal medya yöneticilerinin belirlendiği bildirildi.
BOTLAR OY KULLANAMAZMIŞ
Seçim öncesi sosyal medyadaki yalan, manipülasyon, iftira, provokasyonların organize eden trol ordusuyla seçim kazanacağını düşünen Kılıçdaroğlu hem 14 Mayıs hem de 28 Mayıs'ta botların oy kullanamadığı ortaya çıkınca büyük bir hezimet yaşadı.
KILIÇDAROĞLU VE EKİBİ MİLLETİ ALDATTI
Kılıçdaroğlu'nun 19 Nisan'da yaptığı "Alevi" başlıklı paylaşım çok hızlı bir şekilde olağan dışı etkileşim aldı ve Davutoğlu'nun bu paylaşıma verdiği destekle Adıyaman'da çeşitli provokasyonlar gerçekleşmişti. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı bot ve trollerin desteği ile bir hafta boyunca gündemde kaldı ve gerçek dışı beğeni ve görüntülenme ile öne çıkarılmaya çalışıldı. Kılıçdaroğlu'nun dijital algı ağı ve trollerinin seçim döneminde giriştiği algı operasyonu deşifre oldu.