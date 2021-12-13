İlave TV, Kendine muhabir, Sade vatandaş isimleriyle sokakta provokatörlük yapan 3 şüpheli ev hapsine çarptırıldı

Sokakta her türlü maskaralığı yapan Arif Kocabıyık objektif durması gerekirken mikrofon uzattığı vatandaşı tahrik ediyor. Bununla yetinmeyen provokatör sosyal medyada dikkat çekmek için karşıt görüşlü vatandaşları kavga ettiriyor yalan bilgilerle kurgu röportajlar yapıp iktidarı destekleyen seçmeni aşağılamaya çalışıyor.

İyi Parti Antalya İl Yönetim Kurulu Üyesi ve CHP'Li Konyaaltı Belediyesi'nde kadrolu bankamatikçi olan Arif Kocabıyık'ın son provokasyonu gazeteci Zafer Şahin'eydi.

Kocabıyık, adeta bir şehir eşkıyası gibi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Zafer Şahin'in yolunu kesip hem ekibiyle birlikte izinsiz bir şekilde çekim yaptı hem de gazeteci Şahin'i tahrik etmeye çalıştı.

Zafer Şahin, o sıralarda bu provokasyona karşı sakinliğini korudu ve Arif Kocabıyık'a hakettiği şekilde sadece "bankamatik faresi" dedi.

Şahin, sosyal medya hesabından da şikayetçi olduğunu belirtip şunları yazdı:

"Arkadaşlar bu akşam Ankara Havalimanında izinsiz bir şekilde çekim yaparak beni tahrik etmeye çalışan şahıstan şikayetçi olduk.Merak etmeyin, ciddiye de almayın.Bu arada bu adamlar benden ciddi ciddi rahatsız yav:) Özel ekip yollayıp kumpas kurmuşlar. Başka kapıya"

DARBE İMASI YAPTI