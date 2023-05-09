CHP pornoya düştü! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Tuncay Özkan trollerle istikamet alıyor: Amaç seçim sürecine gölge düşürmek





TUNCAY ÖZKAN'IN PORNOCU TROLÜ

Oda TV'de yer alan habere göre; CHP'li Tuncay Özkan'ın, trolleri arasında porno video yayınlayan bir hesapta yer aldı. "18phoebeH" isimli porno paylaşan hesabın Hüsamettin Alkım'ın paylaşımlarını beğendiği ortaya çıktı.







"salihmustafa31" kullanıcı adlı Twitter hesabı bu duruma en somut örneklerden biri. Hesabın sahibi, Tuncay Özkan'la ilgili beğeniler yapıp, lehine tweetler atıyor. Hesabın profil fotoğrafı tarandığında ise fotoğrafın birçok mecrada kullanıldığı ortaya çıkıyor.





Fotoğrafta: Tuncay Özkan'ın güdümündeki KRT'nin yaydığı manüpülasyon



Öte yandan trolleriyle manipülasyon yapan CHP'li Tuncay Özkan seçim ağzı algı operasyonlarına da hız verdi.



"CHP LOGOLU PKK AFİŞİ ASACAKLAR" YAYGARASI

Partisinin HDPKK ile yürüttüğü kirli ittifakı perdelemek, Kandil'in peşi sıra 7'li koalisyona verdiği desteğe gelen tepkileri sönümlemek isteyen Özkan, "CHP logolu PKK afişi asacaklar" diyerek yaygara kopardı.



Gelişmeyi CHP yandaşı medya son dakika olarak girdi. Troller de elden ele sosyal medyada yaydı.