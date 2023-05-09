Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.05.2023 23:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.05.2023 23:33
    ABONE OL

    CHP pornoya düştü! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Tuncay Özkan trollerle istikamet alıyor: Amaç seçim sürecine gölge düşürmek

    Seçim sürecine gölge düşürmek isteyen CHP, trollerle kirli manipülasyon ve kara propaganda yayıyor. Geride bıraktığımız günlerde Kılıçdaroğlu'nun 40 milyon takipçiye ulaşan 6 ayaklı troll ağı deşifre oldu. Yaşanan bu gelişme tüm sıcaklığını korurken CHP'li Tuncay Özkan'ın da troll ekibi kurduğu ortaya çıktı. Özkan'ın, trolleri arasında porno video yayınlayan bir hesabın da var olması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan seçim ağzı algı tüccarlığına soyunan Özkan,"CHP logolu PKK afişi asacaklar" yaygarısı koparıp trolleri ve güdümündeki medyayla Cumhur ittifakını hedef aldı.

    takvim.com.tr
    CHP pornoya düştü!

    Türkiye, 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP'nin iftiraya dayalı kirli manipülasyon ve kara propagandasına şahitlik ediyor.

    Siyaseten sıkışan Kılıçdaroğlu ve ekibi sosyal medyadaki troll ordusu ve dezenformasyonlarla istikamet almaya çalışıyor. Tek amaçları ise seçime gölge düşürmek.

    Geride bıraktığımız günlerde Kılıçdaroğlu'nun 40 milyon takipçiye ulaşan 6 ayaklı troll ağı deşifre olmuş, kimisi gerçek kimisi de takma ad kullanan, aralarında CHP'li belediyelerin kadrolu çalışanlarının da olduğu manipülasyon timi açığa çıkmıştı.



    Troll ordusunun temelleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kozmik' danışmanı Recep Cengiz tarafından atılmış, Cengiz, Kılıçdaroğlu'nun talebi üzerine sosyal medyada algıyı yönetmek için "Kılcal Damar Örgütlenme Sistemi" adı verilen bir yapı kurmuştu.

    Sistemin aktif hale getirildiği 17 Mart tarihli CHP MYK raporuna bile girdi.

    Bu isimleri dikkatlice mercek altına aldığımızda karşımıza çarpıcı detaylar çıkıyor;



    Hüsamettin Alkım Ünsal: Twitter'da İlber Ortaylı, Meltem Cumbul, Nil Karaibrahimgil, Müjdat Gezen, Cansu Dere, Bergüzar Korel gibi ünlüler adına onlarca sahte/taklit hesap açtı. Bu hesaplardan CHP'yi destekleyen, hükümeti hedef alan mesajlar paylaşıyor. CHP'li Buca Belediyesi'nde mühendis olarak çalışıyor.

    Ozan Balık (@ozan_blk07): CHP'li Antalya Döşemealtı Belediyesi'nde İletişim Danışmanı olarak çalışan Ozan Balık tarafından yönetiliyor.

    Profesorfacia: Hesap Faruk Davarcı tarafından yönetiliyor. Onursal Adıgüzel ve CHP'nin trol başlarından Ozan Balık ile ilişkili. Provokatif içerikli birçok etiketi ilk başlatan hesap bu.

    Kemal Özkiraz @avrasyaanket: Hesap manipülatif anketleri ile tanınan Avrasya Anket Araştırma şirketinin sahibi Kemal Özkiraz tarafından yönetiliyor. @kacsaatolduson, @mstselanik, @ankara_kusu gibi hesaplarla ilişkili.

    Gökhan Özbek @gokhanozbek: 23 Derece YouTube kanalında yayınlar yapıyor. Kemal Özkiraz'la birlikte hareket ediyor.

    Bahadır Başer @sesler_yurttan: Antalya ve Ozan Balık ile yakın ilişkide.

    Nilgün Tap @nursse_hemsire: İzmir'de hemşire olarak görev yapan Nilgün Tap tarafından kullanılıyor.

    Deniz Çoban @hzlandrc: FETÖ tarafından yönetilen @kacsaatolduson isimli hesapla bir dönem birlikte hareket etti.

    ATAKIZ @ATAISIK: Hesap CHP'li Nurcan Gergin tarafından kullanılıyor.

    TC_KemalBildis: Kemal Bildiş'in yönettiği hesap CHP'nın gündem ve etiket çalışmalarında aktif rol alıyor.

    KARANLIK EKİP: FETÖ İLE İRTİBATLI İSİMLER
    Twitter'da yüksek takipçili bazı hesaplar da CHP'nin trol ordusu ile birlikte hareket ediyor. Bu hesaplar arasında Gelecek Partisi, İYİ Parti ve FETÖ'yle irtibatlı kişiler var.



        TÜRKİYE GERÇEKLERİ@MstSelanik: 500 bine yakın takipçili hesap Mesut Aykın tarafından kullanılıyor. İYİ Parti'ye yakın, bir dönem terör örgütü DHKP-C içeresinde faaliyet yürüttü.

        ANKARA KUŞU @ankara_kusu: Gelecek Partisi'ne yakınlığı ile bilinen Oktay Yaşar tarafından yönetiliyor. Yaşar "FETÖ propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınıp bırakılmıştı.



        kacsaatolduson: Bir dönem FETÖ'nün mahrem imamı Hüseyin Yılmaz tarafından kullanıldı. Şimdiki yöneticiler ise CHP'li belediyelerle ticari ilişki içerisinde olan kişiler. Bu hesap düzenli provokasyonlarla biliniyor.

        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'li Tuncay Özkan'ın da troll ekibi kurduğu ortaya çıktı.

        Söz konusu ekipte CHP'li İzmir Buca Belediyesi'nde çalışan Hüsamettin Alkım Ünsal ismi ön plana çıkıyor. Tuncay Özkan'ın kadrolu trolü Hüsamettin Alkım Ünsal'ın paylaşımlarını beğenen hesapların çoğu sahte.



        TUNCAY ÖZKAN'IN PORNOCU TROLÜ
        Oda TV'de yer alan habere göre; CHP'li Tuncay Özkan'ın, trolleri arasında porno video yayınlayan bir hesapta yer aldı. "18phoebeH" isimli porno paylaşan hesabın Hüsamettin Alkım'ın paylaşımlarını beğendiği ortaya çıktı.



        "salihmustafa31" kullanıcı adlı Twitter hesabı bu duruma en somut örneklerden biri. Hesabın sahibi, Tuncay Özkan'la ilgili beğeniler yapıp, lehine tweetler atıyor. Hesabın profil fotoğrafı tarandığında ise fotoğrafın birçok mecrada kullanıldığı ortaya çıkıyor.



        Fotoğrafta: Tuncay Özkan'ın güdümündeki KRT'nin yaydığı manüpülasyon

        Öte yandan trolleriyle manipülasyon yapan CHP'li Tuncay Özkan seçim ağzı algı operasyonlarına da hız verdi.

        "CHP LOGOLU PKK AFİŞİ ASACAKLAR" YAYGARASI
        Partisinin HDPKK ile yürüttüğü kirli ittifakı perdelemek, Kandil'in peşi sıra 7'li koalisyona verdiği desteğe gelen tepkileri sönümlemek isteyen Özkan, "CHP logolu PKK afişi asacaklar" diyerek yaygara kopardı.

        Gelişmeyi CHP yandaşı medya son dakika olarak girdi. Troller de elden ele sosyal medyada yaydı.



        CHP MEDYASI BİRBİRİNE GİRDİ
        Pornocu troll ordusuyla istikamet almaya CHP'nin medyası da birbirine girmiş vaziyette...

        CHP'li Tuncay Özkan'ın kadrolu trolü Hüsamettin Alkım Ünsal, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Soner Yalçın'ın Oda TV'sini hedef aldı.

        Oda TV de "Kanaltürk'ün sahibiyken TV'yi FETÖ'cü Akın İpek'e satan ve Fetullah Gülen'in önünde elleri bağlı fotosuyla gündem olan Tuncay Özkan" ifadelerini kullandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Togg Araç Finansmanı
        Haberler Güncel CHP pornoya düştü! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Tuncay Özkan trollerle istikamet alıyor: Amaç seçim sürecine gölge düşürmek
            loading
            SON DAKİKA