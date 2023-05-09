CHP pornoya düştü! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Tuncay Özkan trollerle istikamet alıyor: Amaç seçim sürecine gölge düşürmek

Türkiye, 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP'nin iftiraya dayalı kirli manipülasyon ve kara propagandasına şahitlik ediyor.
Siyaseten sıkışan Kılıçdaroğlu ve ekibi sosyal medyadaki troll ordusu ve dezenformasyonlarla istikamet almaya çalışıyor. Tek amaçları ise seçime gölge düşürmek.
Geride bıraktığımız günlerde Kılıçdaroğlu'nun 40 milyon takipçiye ulaşan 6 ayaklı troll ağı deşifre olmuş, kimisi gerçek kimisi de takma ad kullanan, aralarında CHP'li belediyelerin kadrolu çalışanlarının da olduğu manipülasyon timi açığa çıkmıştı.
Troll ordusunun temelleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kozmik' danışmanı Recep Cengiz tarafından atılmış, Cengiz, Kılıçdaroğlu'nun talebi üzerine sosyal medyada algıyı yönetmek için "Kılcal Damar Örgütlenme Sistemi" adı verilen bir yapı kurmuştu.
Sistemin aktif hale getirildiği 17 Mart tarihli CHP MYK raporuna bile girdi.
Bu isimleri dikkatlice mercek altına aldığımızda karşımıza çarpıcı detaylar çıkıyor;
Hüsamettin Alkım Ünsal: Twitter'da İlber Ortaylı, Meltem Cumbul, Nil Karaibrahimgil, Müjdat Gezen, Cansu Dere, Bergüzar Korel gibi ünlüler adına onlarca sahte/taklit hesap açtı. Bu hesaplardan CHP'yi destekleyen, hükümeti hedef alan mesajlar paylaşıyor. CHP'li Buca Belediyesi'nde mühendis olarak çalışıyor.
Ozan Balık (@ozan_blk07): CHP'li Antalya Döşemealtı Belediyesi'nde İletişim Danışmanı olarak çalışan Ozan Balık tarafından yönetiliyor.
Profesorfacia: Hesap Faruk Davarcı tarafından yönetiliyor. Onursal Adıgüzel ve CHP'nin trol başlarından Ozan Balık ile ilişkili. Provokatif içerikli birçok etiketi ilk başlatan hesap bu.
Kemal Özkiraz @avrasyaanket: Hesap manipülatif anketleri ile tanınan Avrasya Anket Araştırma şirketinin sahibi Kemal Özkiraz tarafından yönetiliyor. @kacsaatolduson, @mstselanik, @ankara_kusu gibi hesaplarla ilişkili.
Gökhan Özbek @gokhanozbek: 23 Derece YouTube kanalında yayınlar yapıyor. Kemal Özkiraz'la birlikte hareket ediyor.
Bahadır Başer @sesler_yurttan: Antalya ve Ozan Balık ile yakın ilişkide.
Nilgün Tap @nursse_hemsire: İzmir'de hemşire olarak görev yapan Nilgün Tap tarafından kullanılıyor.
Deniz Çoban @hzlandrc: FETÖ tarafından yönetilen @kacsaatolduson isimli hesapla bir dönem birlikte hareket etti.
ATAKIZ @ATAISIK: Hesap CHP'li Nurcan Gergin tarafından kullanılıyor.
TC_KemalBildis: Kemal Bildiş'in yönettiği hesap CHP'nın gündem ve etiket çalışmalarında aktif rol alıyor.
KARANLIK EKİP: FETÖ İLE İRTİBATLI İSİMLER
Twitter'da yüksek takipçili bazı hesaplar da CHP'nin trol ordusu ile birlikte hareket ediyor. Bu hesaplar arasında Gelecek Partisi, İYİ Parti ve FETÖ'yle irtibatlı kişiler var.