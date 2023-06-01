Kemal Kılıçdaroğlu'na oy dilenen Kandil elebaşı Mustafa Karasu muhalefeti topa tuttu: Sokağa çıkmalıydınız

SEÇİMLERİ HEDEF ALDI

28 Mayıs'taki ikinci turda ise AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın kazanmadığını iftirasını atan ve Kılıçdaroğlu'un seçimi kazandığını iddia ederek büyük bir skandala imza atan Demirtaş, "Yaşananların seçimle, demokrasiyle, halk iradesinin sonuçlara yansımasıyla uzaktan yakından ilgisi yok. Olanlar tümüyle bir operasyondu." diyerek demokratik ortamda yapılan seçimleri hedef aldı.

MUHALEFETE SOKAK ÇAĞRISI: "OLAĞANÜSTÜ YÖNTEMLER KULLANIN"

Seçimin meşruiyetine karşı muhalefete adeta sokak çağrısı yapan Demirtaş, Gezi kalkışmasının yıl dönümünde yaşanan protestoların ertesi günü yayınlanan röportajda, "Muhalefet, bu gerçeği bilmesine rağmen hep karşısında normal bir iktidar varmış gibi davranarak, rejimi meşrulaştırarak büyük hatalar yaptı. Yine, HDP'nin kriminalize edilmesini peşinen kabul ederek iktidarın değirmenine adeta su taşıdı.

Karşınızdaki, olağan dışı yöntemler kullanarak seçim yerine operasyon yaparken siz ancak söylemde ve pratikte buna karşı olağanüstü yöntemlerle mücadele ederek başarı sağlayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.