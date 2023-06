Kemal Kılıçdaroğlu'na oy dilenen Kandil elebaşı Mustafa Karasu muhalefeti topa tuttu: Sokağa çıkmalıydınız

"SOKAĞA ÇIKMALIYDINIZ" İMASI

7'li koalisyonun Başkan Erdoğan'ın tekrar seçilmeyeceğini düşünüp rahat davrandığını iddia eden terörist elebaşı Karasu "İşte Erdoğan Cumhurbaşkanı olamaz diye düşündüler. YSK'ya karşı koyamadılar, baskı altına alamadılar. Bunları yapamadılar. Diyelim seçim oldu; İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Ulaştırma Bakanı istifa etmedi, devlet imkanlarını kullandılar. Bunlar konusunda kıyamet koparabilirdi. Böyle sanki normal bir seçimmiş gibi davrandılar. Kuşatıldılar ve bu hale geldi. AKP-MHP faşist iktidarı Türkiye'de zayıflamıştı, aşılabilirdi. Doğru tutum koysalardı, bu seçimi bu kadar antidemokratik hale getirmezlerdi. Daha demokratik, daha eşit koşullarda seçimle de götürebilirlerdi. Ama şunu göze almaları gerekiyordu; seçimle gitmez, o zaman mücadele edeceklerdi. Seçimle götürme de bir mücadele işiydi ve mücadele etmediler. Ondan sonra her türlü baskıyı yaptı, her türlü uygulamayı yaptı, her türlü imkanını kullandı, hile yaptı. Her türlü baskı normalleşti. Bu bakımdan sistem içi muhalefetin gerçekten de tutumları çok zayıf kaldı. Eğer bunu görmezlerse durum daha da kötüye gidebilir kendileri açısından. Ya da bunların yedeği haline gelirler" sözleriyle sokak çağrısında bulundu.