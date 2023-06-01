Kemal Kılıçdaroğlu'na oy dilenen Kandil elebaşı Mustafa Karasu muhalefeti topa tuttu: Sokağa çıkmalıydınız

Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan açık farkla kazandı. Erdoğan %52.18 oranında oy alırken FETÖ ve PKK'nın destek verdiği 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.
Kemal Kılıçdaroğlu hezimete uğramasının ardından gerek masa üyelerinden gerekse HDP'den büyük eleştirilerin odak noktası oldu. Seçim süreci boyunca Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyon için çalışan Kandil elebaşları da yenilginin ardından muhalefeti eleştiri yağmuruna tuttu.
GÜNLER ÖNCE OY DİLENİYORDU KAYBEDİNCE İŞLER DEĞİŞTİ
Kandil'deki büyükbaşlardan Mustafa Karasu, muhalefetin mücadele etmediğini iddia ederek "Muhalif kesimin, sistem içi muhalefetin, Millet İttifakı'nın önemli yanlışları oldu. Bunu belirtmemiz gerekiyor. Şimdi AKP-MHP gerçeğini görerek tedbirler alması gerekiyordu. Mücadele etmeleri gerekiyordu. Tutum koymaları gerekiyordu. En başta kayyumlara, dokunulmazlıklara tutum koymadılar. Bu AKP-MHP iktidarının, bu antidemokratik uygulamaların normalleştirilmesi, gericiliği normalleştirilmesi adım adım geldi. Onların birçok saldırıları vardı. Aman sokağa çıkmayalım, aman tepki göstermeyelim, dediler ve halkın mücadelesinin önünü aldılar. Önünü aldılar ve bu yönüyle etkili bir mücadele veremediler" sözleriyle, bundan günler önce oy istediği Kılıçdaroğlu ve masayı hedef aldı.