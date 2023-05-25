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    HDP'nin PKK ile ilişkisini 'bilmeyen' Kılıçdaroğlu'na teröristlerle yaptığı işbirliğini hatırlatalım! CHP - Kandil hattında bölücü birliktelik

    İlk turda HDPKK ile ittifak yapıp terör örgütlerine 'özgürlük' ve 'kayyumları kaldırma' vaadinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tura giderayak 'milliyetçi' kılığa büründü. Bir yandan da 'ne şiş yansın ne de kebap' diyerek HDP'nin PKK ile bir bağı olmadığını savundu. Gelişme üzerine Başkan Erdoğan "Kılıçdaroğlu'na PKK desteği nasıl oluyor buyrun izleyim" diyerek bir video izletti. Erdoğan, "Hala diyor ki bizim teröristlerle işbirliğimiz yok... İşte ortada! Hayatın yalan hayatın! Fazla söze hacet yok" dedi. Takvim.com.tr de HDP'nin PKK ile ilişkisini 'bilmeyen' Kılıçdaroğlu'na Kandil'den aldığı desteği hatırlattı. İşte CHP - HDP - Kandil hattında cereyan eden, Bay Bay Kemal'in unutturmak istediği bölücü ittifakın satır satır deşifresi...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP - Kandil hattında bölücü birliktelik!

    Türkiye 28 Mayıs'a giderayak 8'li koalisyonun yalana dayalı kirli siyasetine maruz kalıyor. Bunun son örneği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bi YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla bir kez daha gözler önüne serildi.





    Son günlerde HDPKK ile yürüttüğü kirli ittifakı ve Kandil'den şahsına gelen destek açıklamalarını perdelemek isteyen Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen "HDP, PKK'nın siyasi kolu mudur?" sorusuna akla ziyan bir yanıt verdi.

    İTTİFAK ORTAĞI HDP'Yİ AKLADI
    CHP lideri "Ben bunu bilmem ki. Bu ülkenin savcısı var, yargıtay cumhuriyet başsavcısı var. Bu ülkenin Milli İstihbarat Teşkilatı var. Varsa öyle bir şey bu ülkenin yasaları var... Bir parti, bir terör örgütüyle yan yana ise kapatılması lazım" diyerek HDP'nin PKK ile bir bağı olmadığını ima etti.

    MEVSİMLİK MİLLİYETÇİ BAY BAY KEMAL
    İlk turda HDPKK ile ittifak yapıp terör örgütlerine 'özgürlük' ve 'kayyumları kaldırma' vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu, ikinci tura giderayak 'milliyetçi' kılığa büründü. Sinan Oğan'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği desteğin akabinde Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ile el sıkıştı.

    KANDİL TALİMAT VERDİ! HDP'DEN "KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞE DEVAM" KARARI
    Tam da bu noktada gözler Kılıçdaroğlu'na destek veren Kandil'in siyasi temsilcisi HDPKK'ya çevrildi. Pervin Buldan, Kandil'den aldıkları "Kılıçdaroğlu'na desteğe devam" talimatı ile eşgüdümlü olarak ikinci turda da Bay Bay Kemal'i destekleyeceklerini ilan etti.

    Bilindiği üzere terör örgütü PKK'nın gazetesi Yeni Özgür Politika, "Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" manşetiyle HDP tabanına mesaj vermişti.

    8'LİDE 'DANIŞIKLI DÖVÜŞ' POLİTİKASI: TÜRK SİYASET TARİHİNİN EN REZİL BİRLEŞİMİ
    HDP'nin Ümit Özdağ'a rağmen Bay Bay Kemal'i desteklemeye devam etmesi 8'li koalisyonun izlediği 'danışıklı dövüş' politikasını da açık etti. 8 benzemezin bir araya geldiği bu denklem "Türk siyaset tarihinin en rezil birleşimi" yorumlarını da beraberinde getirdi.

    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yürüttüğü kirli işbirliği gözler önüne seren bir video izletti.

    "Kılıçdaroğlu'na PKK desteği nasıl oluyor buyrun izleyim" diyen Erdoğan sözlerinin devamında "Hala diyor ki bizim teröristlerle işbirliğimiz yok... İşte ortada! Hayatın yalan hayatın! Fazla söze hacet yok! İnşallah pazar günü, işte bu delillerin hesabını benim milletim bu teröristlerle el ele omuz omuza olanlarda soracaktır diye inanıyorum" ifadelerini kullandı.



    İşte şu sıralar milliyetçilik pozları kesen Bay Bay Kemal'in unutturmak istediği CHP - HDP - Kandil hattında cereyan eden bölücü ittifakın satır satır deşifresi;

    TERÖRİSTLERE UMUT VEREN KILIÇDAROĞLU!
    PKK'lı terörist elebaşı Remzi Kartal: "Kılıçdaroğlu tarihsel fırsattır. Kılıçdaroğlu'na destek AKP Ve MHP'nin çökertilmesi Açısından doğru bir tercihtir. Bu şekilde Kılıçdaroğlu'na oyumuzu vermeliyiz."

    PKK'lı terörist elebaşı Cemil Bayık: "Bu vesileyle herkese çağrım AKP-MHP zihniyetini sandıkta bitirmek. Bu seçim herhangi bir seçim değil. Bu seçim tarihi fırsattır. Çok iyi değerlendirilmesi lazım."


    HDP'Lİ BULDAN: "OYUMUZ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA"
    HDP'li Pervin Buldan: "Kullanacağımız oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu'na"

    PKK'lı terörist elebaşı Cemil Bayık: "Erdoğan'ınyıkılması için Yeşil Sol Partinin gösterdiği adaya tüm halkımız oy versin."

    HDP'li Sırrı Sakık: "Kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyunda deklere edilmesi gerekir."

    HDP'li Pervin Buldan: "Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılmasını istiyoruz"

        HDP'li Selahattin Demirtaş: "Bir Kürdistan gerçeği olacak. Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz."






        CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu: "Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız."


        CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu çifti Van mitinginde CHP ve HDP bayraklarıyla dolu alanı selamladı. Dilek İmamoğlu zafer işareti yaptı. Kalabalıkta İmamoğlu çiftine Selo'ya özgürlük sloganı ile yanıt verdi.


        HDP'li Pervin Buldan: "Suriye'de elde edilen statü Türkiye'de de elde edilecektir."



        PKK'lı terörist elebaşı Cemil Bayık: "Yerel yönetim şartları var. Bunların olduğu gibi kabul edilmesini istiyoruz."

        HDP'li Selahattin Demirtaş: "Türkiye coğrafyası 20 veya 25 bölge yönetimine ayrılabiliyor."

        Kemal Kılıçdaroğlu: "Yerel yönetime özerklik şartını mutlaka getireceğiz."

        HDP'li Selahattin Demirtaş: "HDP'nin başarısı Öcalan'ın çok önemsediği bir projedir."

        HDP'li Veysel Keser: "Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP sağladı."

        HDP'li Sırrı Sakık: "Biz masada oturup 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz, size oy vereceğiz. Ama şunu yapmayın, etmeyin. Herkes haddini bilecek."

            HDP'li Fatma Kurtulan: "HDP ve PKK size oy verdi. Şu an koltuklarınzda HDP'nin oylarıyla oturacaksınız."

            HDP'li Sırrı Sakık: "Siz Mustafa Kemal'in askeri değil generali olsanız ne yazar. İt sürüleri.."

            HDP'li Figen Yüksekdağ: "Biz sırtımızı YPG'YE, YPJ'YE, PYD'YE yaslıyoruz."

            Kemal Kılıçdaroğlu: "Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Yani onlar bize mi saldıracaklar. Hayır efendim."



            PKK'LIDIRLAR HİÇ FARK ETMEZ
            CHP'li Aysun Bankoğlu: "Bu kardeşlerimizin oylarını talibiz. PKK'lıdırlar hiç fark etmez."


            PKK'lı terörist elebaşı Mustafa Karasu: "Böyle bir ortamda 6'lı masaya bir ilgi oldu. Millet İttifakı (AKP-MHP) iktidarına karşı bir umut da yarattı."





            PKK'lı terörist elebaşı Duran Kalkan: "Her türlü desteği vereceğiz. Onlarla biriz, beraberiz."

            PKK'lı terörist elebaşı Bese Hozat: "Güçlü bir mücadele yürütülürse kesinlikle iktidar yıkılacaktır. Temelde de bu seçimlerin böyle bir anlamı var. Bu mücadelenin dediğim gibi önemli bir parçasıdır."




            PKK'lı terörist elebaşı Duran Kalkan: "Altılı masa birlikteliklerini güçlendirecekler inancındayız. AKP-MHP Faşizmini Yıkmak İçin Mücadele Edeceğiz"

            PKK'lı terörist elebaşı Sabri Ok: "Gerçek olan şu ki 20 yıllık AKP faşizmi yıkılacaktır."

            PKK/YPG'li terörist elebaşı Salih Müslim: "Türk ordusu hep sahada zaten afrin'de şurada burada her yerde. Şimdi bir fırsat gelmiştir. Gerçekten bunu sandıkta yenebilirsek. Bütün bunların intikamını bir yerde bir kişiden (Erdoğan'dan) almış oluruz."

            HDP'li Filiz Koçali: "KCK'nın (PKK'nın) Kılıçdaroğlu'na ve Yeşil Sol Parti'ye verdiği destek çok önemli."

            PKK'lı terörist elebaşı Duran Kalkan: "TC devleti liste liste açıklamış. Tek bir terörist kalmayana kadar yok edeceğim diyor. PKK yönetimini bulmak ve vurmak için seferber olmuşlar."

            KILIÇDAROĞLU DESTEĞİ SÜRECEK
            İkinci turda da iş birliğinin süreceğini vurgulayan PKK elebaşı Duran Kalkan, "En küçük bir gerileme yoktur. Her türlü bedeli ödeyerek mücadeleci duruşumuzu sürdürüyoruz" diyerek Kılıçdaroğlu için çalışacaklarının altını çizdi.

            BÜYÜKBAŞLARDAN KILIÇDAROĞLU'NA TAM DESTEK
            Terör örgütü PKK'nın Kandil'deki elebaşları 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu ve HDPKK'ya 14 Mayıs seçimleri için peş peşe destek açıklamaları yapmıştı.

            Kandil'deki "terör ini"nden son açıklama terörist elebaşlarından KCK Yürütme Konseyi üyesi Xebat Andok'tan gelmişti. Terör örgütünün sözde medya kuruluşlarına 24 saatte bir özel açıklamalar yapan terörist elebaşları, 7'li koalisyon ve adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na üst üste destek çağrısı yaptılar.

            Terör örgütü elebaşlarının daha evvel yaptığı "İç savaş çıkartırız" tehdidini bu kez daha da ileri taşıyan terörist Andok, 14 Mayıs'taki seçimlerin bir 3. Dünya Savaşı olduğunu, tıpkı birinci ve ikinci dünya savaşlarında olduğu gibi bölgede yeni bir "dizayn" yapılacağını iddia ederek, Suriye'nin kuzeyinde tasarlanan PKK terör devleti planını da itiraf etti. 14 Mayıs'a bir savaş gibi baktıklarını açıklayan terörist elebaşı Andok'un sözleriyle, 7'li koalisyonun kazanması halinde Türkiye'yi nasıl bir bölünme tehdidi beklediği gerçeği de daha net anlaşıldı.

                "Üçüncü Dünya Savaşı sürecinde olma gerçekliğimiz bunu böyle anlamamızı zorunlu kılıyor. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da bir dizayn gerçekleşti. İçinde bulunduğumuz Üçüncü Dünya Savaşı'ndan sonra da bir dizayn gerçekleşecektir. Bu kaçınılmazdır. Zaten savaşlar esas olarak bu temelde gerçekleştiriliyor. Şimdi bu savaşın tarafları var, hegemonik güçler var, bölgesel güçler var. Kürt ihaneti var ve bir de Kürt özgürlük eğilimini temsil eden ve giderek kendisini bölgesel düzlemde bir özgürlük eğilimine dönüştüren bir PKK, Önder Apo gerçekliği var. Ve bu savaş uzunca bir süredir sürüyor ve önemli bir eşiğe gelmiş durumda. İşte bu 14 Mayıs seçimleri, tam da bu bahsettiğimiz Üçüncü Dünya savaşı koşullarında, onun çok önemli bir aşamasında gerçekleşiyor." diye konuşan elebaşı Andok, "seçime değil savaşa gidiyoruz" sözleriyle de bölücü planlarını ortaya şöyle koydu:

                "Evet seçim, mevcut olan savaşın bir parçası, bir aşaması gibi bir şey."

                PKK'lı sözde yöneticilerden Xebat Andok, 7'li koalisyon ile nasıl aynı amaç üzere beraber hareket ettiklerini de itiraf etti. "Millet İttifakı'nı temsil eden güçler açısından da şöyle bir gerçeklik var. Onlar da 3. Dünya Savaşı koşullarını, bölgenin eskisi gibi olamayacağını biliyorlar ve savaş koşulları içerisinde Türkiye'yi kendileri yönetmek istiyor. Çünkü Türkiye'nin mevcut yönetim tarzının Türkiye'yi uluslararası alanda tecrit ettiğini, toplumu alabildiğince ayrıştırdığını, savaş politikalarının halkı getirmiş olduğu aşamayı görüyorlar. Bunu da bir propaganda malzemesine dönüştürerek, aslında iktidar mücadelesinde AKP-MHP ittifakının yaşamış olduğu zorlanmaların yarattığı rüzgarı da arkalarına alarak iktidar olmak istiyorlar. Klasik, bildik bir iktidar mücadelesi, sistem içi güç mücadelesidir. Bunun içinden Türkiye'yi yönetmek isteyen bir güç olarak öne çıkmak istiyor. AKP- MHP'ye göre kendince biraz daha Batı'yla uyumlu, biraz daha mevcut durumu restore etme gibi bir yaklaşım içerisinde. Bunlar sistemin iki ittifak gücünün temel yaklaşımı. 3. Dünya Savaşı koşullarını bu şekilde değerlendirmek istiyorlar. Bizim açımızdan, halklar açısından, Kürt Özgürlük Hareketi açısından da 3. Dünya Savaşı koşulları hem büyük özgürlük imkanları sunuyor, aynı zamanda büyük tehlikeleri de barındırıyor." sözleriyle de elebaşlarından Andok, 7'li koalisyon ve terör örgütü PKK ile PYD'nin Türkiye'yi bölme, uydu bir terör devleti kurularak bölgede Batı'nın istediği bir sömürge ülkesi oluşturma planını da açık etti.

                CEMİL BAYIK TEHDİTLER SAVURDU
                Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan sözde KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı PKK'lı terörist elebaşı Cemil Bayık, terör örgütünün yayın organına konuşmuş, tek amaçlarının Başkan Erdoğan'ı iktidardan düşürmek olduğunu savunarak, 7'li koalisyon ve Kılıçdaroğlu'na oy verin çağrısı yapmıştı. "Bu seçimleri Türkiye demokrasi güçleri ile Kürt halkının özgürlük ve demokrasi güçlerinin daha fazla ortaklaşması süreci haline getirmek esas alınmalıdır." açıklamasıyla 7'li koalisyon ve HDPKK'nın ortak hareket etmesi talimatını veren elebaşı Bayık, terörist elebaşı Bese Hozat'ın ardından açık açık iç savaş tehdidinde bulundu. Skandal ifadeler kullanan Bayık, "Kaybetmesine rağmen iktidarı bırakmazsa bu durumda demokrasi güçleri direnerek bu faşist iktidarı yenilgiye uğratma mücadelesi içinde olmalıdırlar." diyerek iç savaş çağrısı yaptı.

                    TEK AMACIMIZ ERDOĞAN'I DÜŞÜRMEK

                    Tek amaçlarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek olduğunu belirten Kandil'deki teröristbaşı, "Zaten demokrasi güçlerinin, demokratik güçlerin ben ya da biz milletvekili olmalıydık yaklaşımı olamaz. Daha iyi temsil önerileri olabilir. Ama bunlar küsme, kopma, tepki duyma gibi tutumlara gerekçe olamaz. Artık herkesin tüm gücüyle çalışması gerekir. Yeşil Sol Parti'nin seçimden en güçlü biçimde çıkmasını sağlamak; Tayyip Erdoğan'ı da düşürmek doğrultusunda oy kullanmak ve en güçlü biçimde bir sonuç almak önemlidir." dedi.

                    BU İKTİDARIN BİR AN ÖNCE İNDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR

                    Cumhur İttifakı'nın iktidardan bir an önce indirilmesi gerektiğini bunun için HDPKK'nın 7'li koalisyona hiç olmadığı kadar yakın hareket etmesi gerektiğini belirten terörist elebaşı Cemil Bayık şu ifadeleri kullandı:

                    "Bu iktidarın gerçekten de bir gün önce düşürülmesi ve Türkiye'nin bu iktidarın yarattığı kabustan kurtarılması gerekir. Yoksa Türkiye vatan-millet-Sakarya sloganlarıyla tarihinin en büyük yıkımıyla karşılaşacaktır. Kürtleri soykırıma uğratmak adına Türkiye'nin tüm dengelerini bozan, Türkiye'yi kirleten bu iktidar Türkiye'yi gelecekte daha büyük acıların yaşanmasına yol açan bir felakete doludizgin götürmektedir. Kürt düşmanlığı her türlü kötülüğün kılıfı yapılmakta; her türlü çirkinlik, kirlilik, zulüm ve sömürü bu kılıf altında gizlenmektedir. Kim kirli bir iş yapmak istiyorsa, kim Türkiye'nin kanını emmek istiyorsa vatan-millet-Sakarya diyerek Kürt düşmanlığı yapmaktadır. 1990'lı yıllarda kirliliğin ve sömürünün rantı olan Apo ve PKK düşmanlığı bugün o günkünden katbekat daha fazla artırılmış bulunmaktadır. Rêber Apo 1990'lı yıllardaki bu durumu devletin kirlenmesi, yozlaşması, çürümesi olarak ifade etmişti. Şimdi bu durum akıl almaz bir düzeye ulaşmıştır. Hala da bu kokuşmuşluk, çürümüşlük Kürt düşmanlığıyla örtülmeye çalışılmaktadır. Ancak bu çürümüşlük ve kötülükler o kadar açık hale gelmiştir ki, artık AKP-MHP yandaşları dışında kimse tarafından kabul edilmemektedir. Kürt düşmanlığı ile yaratılan parçalanma ve ötekileştirme şimdi tüm Türkiye toplumuna yönelik yapılmış bulunmaktadır. Kürt halkının özgürlük mücadelesiyle Türkiye'nin demokratikleşme mücadelesinin hiç olmadığı kadar buluşması ve ortaklaşması bu gerçekliğin sonucu olmaktadır."

                    7'LİYE HDPKK ÇİZGİSİNDE BİRLEŞİN ÇAĞRISI

                    Türkiye'deki Kürt vatandaşları kullanmaya çalışarak PKK'yı Kürtlerle ilişkili olarak göstermeye çalışan alçak teröristbaşı, "Bu açıdan seçimde HDP çizgisinde etkili mücadele verilmesi gerekir. HDP ne Kürt ne Alevi ne de başka bir toplumsal kesimin partisidir. Türkiye'de radikal demokratikleşme isteyen herkesin partisidir. Bu çerçevede aynı zamanda Kürtlerin, Alevilerin, kadınların, ekolojistlerin, emekçilerin, gençlerin, farklı ezilen etnik ve inanç toplulukların partisidir. HDP'yi bir kimliğin partisi haline getirmek HDP çizgisine yapılacak en büyük kötülük olacaktır. Bu açıdan HDP çizgisinde mücadele yürütenlerin HDP'yi herhangi bir kimliğin partisi yapmak isteyenlere karşı tutum göstermeleri gerekir." şeklinde konuştu.

                    BİR DESTEK DE YJA STAR SÖZDE KARARGAH KOMUTANLIĞI ÜYESİ ZOZAN ÇEWLİG'TEN

                    HDP'nin zafer alacağını iddia eden YJA Star sözde Karargah Komutanlığı üyesi Zozan Çewlig "Bu seçimler kadınların, gençlerin ve toplumumuzun kaderini belirleyecek. Kadınlar, gençler, Aleviler, emekçiler, demokratik kesimlerle bu seçimlerin HDP'nin zaferi olacağına inanıyoruz. Bundan duyduğu korkuyla basın çalışanlarını, siyasetçileri gözaltına alıp zindana attı. Bu siyasi operasyonların provokatif komplo operasyonlarına dönüştürme ihtimali de var. Bu konuda da halkımızın duyarlı olması gerekiyor. Bunlar askeri anlamda Zap'ta bittiler, halkımızın sayesinde siyasi anlamda da Ankara'da bitecekler. Bu, Türkiye'nin demokratikleşmesinin önünü açacak ve kan emici diktatör kesimler sandıklarda kendi sonlarını getirecek. Biz buna inanıyoruz" iddiasında bulundu.

                        100 YILLIK CUMHURİYET'İ YIKACAĞIZ

                        Yedili koalisyon adayı Kılıçdaroğlu'ndan "özerklik" ve "kayyum" sözü alan PKK, 14 Mayıs'ı bölücülük planları için ölüm kalım tarihi olarak belirledi. HDP'li Sakık'tan sonra PKK'nın elebaşlarından Sabri Ok da "100 yıllık cumhuriyeti yıkacağız" ifadelerini kullanmıştı.

                        7'Lİ KOALİSYONUN AMACI ÜLKEYİ BÖLMEK

                        AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'na yalan ve iftiralarla saldıran Ok, Türkiye Cumhuriyet'ini bölme planını 7'li koalisyonla yaptıklarını itiraf etti. Seçim kazanmak için 7'li koalisyonun ile Emek ve Demokrasi İttifakı kurulduğunu belirten OK, "Gerçek olan şu ki, 20 yıllık AKP faşizmi yıkılacaktır. AKP-MHP faşizminin yıkılması, Türkiye ve Kurdistan'da yeni bir süreç başlatacaktır. Neden? Eğer bu seçimlerde AKP-MHP faşizmi yıkılırsa, o zaman herkes için bir milat olacaktır. Seçimden öncesi ve sonrası olacak insanlar için. Bundan dolayı bu seçimler çok büyük önem taşıyor." ifadeleriyle "özerklik" için hazırlık yaptıklarını açıkladı.

                        İYİ PARTİ VE PKK AYNI YERDE

                        İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aksine PKK ve İyi Parti'nin aynı yerde olduğunu belirten Ok, "Herkes bu seçimin farklı olduğunu, geçmiş seçimlere benzemediğini söylüyor. Hatta belki 100 yıllık Türkiye Cumhuriyetinin en önemli seçimi deniliyor. Böyle önemli bir seçim. Bu seçimin bu kadar önemli olmasının nedeni nedir? AKP-MHP faşizmi onlar dışında herkesi etkiliyor. Bundan dolayı AKP-MHP'li olmayan herkes, onlara karşı. Dikkat ederseniz 2. Dünya Savaşında da durum buydu. Sovyetler, Amerika ve Avrupa bile Hitler, Mussolini, Franko faşizmine karşı demokratik direniş cephesini kurdu. Halbuki her biri farklı bir cepheydi. Aynı şey şu an Türkiye için de geçerli. Erdoğan-Bahçeli çıkarları dışında olan her şeye ve herkese karşılar. Bazen diyorlar, PKK, İYİ Parti aynı yerde. Biz faşizme karşıyız. Onlar da şu an karşıyız diyorlar. Eğer böyle katıksız faşist olmasaydılar herkes böyle bir tutum sergilemezdi. AKP-MHP faşizmi bu düzeydedir." ifadelerini kullandı.

                        KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK PAYLAŞIMLARI YAPAN ELEBAŞLARI

                        12 Mart'tan itibaren Kılıçdaroğlu'na ve 7'li koalisyona destek mesajı paylaşan PKK elebaşları arasında Cemil Bayık, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Duran Kalkan, Bese Hozat, Helin Ümit, Sabri Ok ve Remzi Kartal yer alıyor. İşte terör örgütünden gelen destek mesajları:

                        CEMİL BAYIK

                        Terör örgütü elebaşı Öcalan'a özgürlük isteyen Bayık "Önder Apo ve halkımız birleşmiştir ve ayrı düşünülemez. Önder Apo'suz yaşam olmaz bu da Apo'nun gerçekliğidir." dedi. Bayık, elebaşı Öcalan'ın özgürlüğü dışında hiçbir şeyi kabul etmediklerini ifade ederek şunları söyledi: "Bizim için özgürlük ve mücadelemizi büyütme zamanıdır. Önderliği fiziki özgürlüğüne kavuşturmalıyız. Apo'nun özgürlüğü dışında hiçbir şey kabul etmiyoruz. Apo'nun dostları Önder Apo'nun özgürlüğüne kavuşması için mücadele yürütüyor. Bu direniş sonuç alıncaya kadar da devam edecektir."

                            MURAT KARAYILAN

                            Terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan da sanki İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı koalisyona kendisi döndürmüş gibi bir sevinçle, masadaki krizin çözülmesinden duyduğu memnuniyeti, "Bu, Türkiye demokrasi hareketi açısından çok iyi bir şey. Niye? Çünkü halkın gerçekten değişim istediği ortaya çıktı. Halk bu iktidarın değişmesini istiyor. Bu biçimde toplum mühendisliğine dayalı projelerin sonuç almayacağı görüldü. Dolayısıyla bu durum, aslında demokratik çevreler açısından bir güç oldu; bu planları yapan kesimlere de bir darbe oldu. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir. Bu tür planları gerçekleştirmek isteyen derin ellerin sonuç alamayacağı görüldü" sözleriyle dile getirdi. Karayılan, İmralı'da tutuklu bulunan bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest kalma vaktinin geldiğini de iddia etti. Karayılan, "Apo'nun fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır." dedi.

                            MUSTAFA KARASU

                            Hain örgütün elebaşı Mustafa Karasu, 7'li koalisyona desteğini yineleyerek, ''Türkiye demokratikleşecekse, bu iktidara karşı da mücadele verilmesi gerekiyor. Muhalefetin, muhalif güçlere hesap sorması gerekiyor. Türk halkı, böyle bir iktidara layık değil gerçekten. Bu iktidarın değişmesi gerekiyor. Bunun zaten önemli demokrasi güçleri de görüyor. Bu seçimde en verimli sonucu almaları gerekiyor. Yani ortak liste daha fazla kazandırır diyorlar. Herkes böyle söylüyor." dedi.

                            DURAN KALKAN

                            PKK elebaşı Duran Kalkan, Cumhur İttifakı'nı hedef alıp 7'li koalisyona çağrıda bulanarak, "Biz bütün özgürlükçü ve demokratik güçleri destekliyoruz. AKP-MHP faşizmini yıkacağız. Kesinlikle! Bu faşizm yıkılacak. Bunu herkes de söylüyor biz de söyledik; Tecridi kıracağız, faşizmi yıkacağız özgürlüğü ve demokrasiyi kazanacağız. Bu bir ölçü" dedi.

                            7'Lİ KOALİSYONA OY DİYE YALVARDI

                            Genç kızlara tecavüz ettikten sonra infaz emri veren elebaşlarının terör kamplarında yaptıkları vahşet bilinirken kadınlardan utanmadan oy isteyen elebaşı "Ben Kürt halkına, kadınlarına, gençlerine, işçi ve emekçilerine, Türkiye'nin bütün halklarına, ezilenlere çağrı yapıyorum. Demokratik adaylara oy versinler. Yani AKP-MHP faşizmini yıkmayı temel gündemleri yapsınlar. Özellikle de özgürlükçü, demokratik kadınlara daha çok oy versinler. Bu bizim tutumumuzdur. Bizden yana olan, bizi dinleyen herkese çağrımız bu. AKP-MHP faşizmi artık kaldırılamaz bir durumda. Bunun gerçekten de tarihin çöp sepetine atılması lazım. Gömmek lazım tarihe. Yani bir daha, biraz daha AKP-MHP'nin yönetim olacağını düşünün. Türkiye'de ne kalır elle tutulacak? İnsanlık adına, özgürlük adına, demokrasi adına, kardeşlik adına hiçbir şey kalmaz. Bu çok önemli. Simdi böyle bir gücün bir daha yönetim olmasına, biraz daha yönetimde kalmasına kesinlikle izin vermemek lazım. Öyle bir durum katliamdan katliam beğenmeye götürür." diyerek 7'li koalisyona oy istedi.

                                BESE HOZAT

                                Türkiye'nin çok önemli bir seçim sürecine girdiğini söyleyen terörist Hozat "Bu seçim hiçbir seçime benzemiyor" ifadelerini kullandı.

                                Altılı koalisyonun birlikteliğini değerlendiren terörist Hozat "Seçim süreci ile birlikte güçlü bir mücadele yürütülürse bu faşist iktidar 14 Mayıs'ta yıkılacaktır." dedi. Hozat açıklamasında PKK'nın seçimlere kadar askeri eylemlerine son verdiğini duyururken "Seçimler bitene kadar askeri eylemlerimize son verme kararı aldık" şeklinde konuştu.

                                HELİN ÜMİT

                                PKK'lı büyük başlardan Helin Ümit, "Bizim savaşmamız size umut oluyor" vurgusu yaparak 7'li koalisyona "Küçük hesap yapmayın, birlik olun" zılgıtı çekti. Ümit, "Türkiye'deki sistemin karakterinin belirlenmesinde biz de rol alacağız" mesajını vermeyi de ihmal etmedi.

                                SABRİ OK

                                HDP'li Sırrı Sakık ile aynı ifadeleri kullanmaktan çekinmeyen Ok devlete ve hükümete saldırdı. Skandal ifadeler kullanan Ok, "Bu devlet, yani AKP, Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık zihniyetini temsil ediyor. İktidarlarını sürdürmek için ellerinde hiçbir şey kalmadı. Bundan dolayı AKP-MHP iktidarından ve Türk devletinin 100 yıllık baskıcı zihniyetinden kurtulmak için bu seçim çok önemli." şeklinde konuştu.

                                    REMZİ KARTAL

                                    Kırmızı bültenle aranan PKK terör örgütü yöneticisi Kongra Gel Eş Genel Başkanı Remzi Kartal, "Kılıçdaroğlu doğru tercih, desteklenecek bir adaydır. Bu tarihi bir fırsattır" ifadelerini kullandı.

                                    MİHRAÇ URAL

                                    Reyhanlı katliamının sorumlularından THKP-C terör örgütü elebaşı Mihraç Ural, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak, "Erdoğan'ın yıkılması için tüm güçler birleştik. Biz de bu birlikte HDP etrafında yerimizi alacağız. Millet İttifakı ve tüm demokrasi güçlerinin toplandığı Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç birliği gücümüzü birleştirdik." dedi.

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