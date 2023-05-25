HDP'nin PKK ile ilişkisini 'bilmeyen' Kılıçdaroğlu'na teröristlerle yaptığı işbirliğini hatırlatalım! CHP - Kandil hattında bölücü birliktelik

Türkiye 28 Mayıs'a giderayak 8'li koalisyonun yalana dayalı kirli siyasetine maruz kalıyor. Bunun son örneği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bi YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla bir kez daha gözler önüne serildi.
Son günlerde HDPKK ile yürüttüğü kirli ittifakı ve Kandil'den şahsına gelen destek açıklamalarını perdelemek isteyen Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen "HDP, PKK'nın siyasi kolu mudur?" sorusuna akla ziyan bir yanıt verdi.
İTTİFAK ORTAĞI HDP'Yİ AKLADI
CHP lideri "Ben bunu bilmem ki. Bu ülkenin savcısı var, yargıtay cumhuriyet başsavcısı var. Bu ülkenin Milli İstihbarat Teşkilatı var. Varsa öyle bir şey bu ülkenin yasaları var... Bir parti, bir terör örgütüyle yan yana ise kapatılması lazım" diyerek HDP'nin PKK ile bir bağı olmadığını ima etti.
MEVSİMLİK MİLLİYETÇİ BAY BAY KEMAL
İlk turda HDPKK ile ittifak yapıp terör örgütlerine 'özgürlük' ve 'kayyumları kaldırma' vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu, ikinci tura giderayak 'milliyetçi' kılığa büründü. Sinan Oğan'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği desteğin akabinde Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ile el sıkıştı.
KANDİL TALİMAT VERDİ! HDP'DEN "KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞE DEVAM" KARARI
Tam da bu noktada gözler Kılıçdaroğlu'na destek veren Kandil'in siyasi temsilcisi HDPKK'ya çevrildi. Pervin Buldan, Kandil'den aldıkları "Kılıçdaroğlu'na desteğe devam" talimatı ile eşgüdümlü olarak ikinci turda da Bay Bay Kemal'i destekleyeceklerini ilan etti.
Bilindiği üzere terör örgütü PKK'nın gazetesi Yeni Özgür Politika, "Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" manşetiyle HDP tabanına mesaj vermişti.
8'LİDE 'DANIŞIKLI DÖVÜŞ' POLİTİKASI: TÜRK SİYASET TARİHİNİN EN REZİL BİRLEŞİMİ
HDP'nin Ümit Özdağ'a rağmen Bay Bay Kemal'i desteklemeye devam etmesi 8'li koalisyonun izlediği 'danışıklı dövüş' politikasını da açık etti. 8 benzemezin bir araya geldiği bu denklem "Türk siyaset tarihinin en rezil birleşimi" yorumlarını da beraberinde getirdi.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yürüttüğü kirli işbirliği gözler önüne seren bir video izletti.
"Kılıçdaroğlu'na PKK desteği nasıl oluyor buyrun izleyim" diyen Erdoğan sözlerinin devamında "Hala diyor ki bizim teröristlerle işbirliğimiz yok... İşte ortada! Hayatın yalan hayatın! Fazla söze hacet yok! İnşallah pazar günü, işte bu delillerin hesabını benim milletim bu teröristlerle el ele omuz omuza olanlarda soracaktır diye inanıyorum" ifadelerini kullandı.
İşte şu sıralar milliyetçilik pozları kesen Bay Bay Kemal'in unutturmak istediği CHP - HDP - Kandil hattında cereyan eden bölücü ittifakın satır satır deşifresi;
TERÖRİSTLERE UMUT VEREN KILIÇDAROĞLU!
PKK'lı terörist elebaşı Remzi Kartal: "Kılıçdaroğlu tarihsel fırsattır. Kılıçdaroğlu'na destek AKP Ve MHP'nin çökertilmesi Açısından doğru bir tercihtir. Bu şekilde Kılıçdaroğlu'na oyumuzu vermeliyiz."
PKK'lı terörist elebaşı Cemil Bayık: "Bu vesileyle herkese çağrım AKP-MHP zihniyetini sandıkta bitirmek. Bu seçim herhangi bir seçim değil. Bu seçim tarihi fırsattır. Çok iyi değerlendirilmesi lazım."
HDP'Lİ BULDAN: "OYUMUZ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA"
HDP'li Pervin Buldan: "Kullanacağımız oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu'na"
PKK'lı terörist elebaşı Cemil Bayık: "Erdoğan'ınyıkılması için Yeşil Sol Partinin gösterdiği adaya tüm halkımız oy versin."
HDP'li Sırrı Sakık: "Kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyunda deklere edilmesi gerekir."
HDP'li Pervin Buldan: "Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılmasını istiyoruz"