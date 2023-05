Kandil'in "iç savaş çıkartırız" tehdidi sonrası Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortağı HDP'den 'darbe' çığırtkanlığı

"KILIÇDAROĞLU'NA OY VERİN YOKSA İÇ SAVAŞ ÇIKARTIRIZ"

Bilindiği üzere PKK elebaşlarından Cemil Bayık, Bese Hozat ve Sabri Ok, 7'li koalisyona desteklerini ilan ederek "Kılıçdaroğlu'na oy verin iç savaş çıkartırız" tehdidinde bulunmuştu.



Hozat, bitme noktasına gelen PKK'nın bu seçimi kurtuluş olarak gördüğünü ifade etmişti.

PKK ELEBAŞI SABRİ OK ÖNCE İÇ SAVAŞLA TEHDİT ETTİ SONRA 7'LİYLE İTTİFAK İTİRAF ETTİ

Öte yandan PKK elebaşlarından Sabri Ok da "Şu an seçimlerin konusu demokratik bir şekilde bu iktidarın sonunu getirebilecekler mi, getiremeyecekler mi?" sözleriyle elebaşı Bese Hozat'ın iç savaş tehditlerini tekrarlamıştı.



Ok, "Bunu da belirtmeliyim ki parlamenter sistem de tamamen demokratik bir sistem anlamına gelmiyor. İçeriği önemli ama şu an mühim olan bu faşizmin yıkılmasıdır. Bundan dolayı seçimlerde Millet İttifakı ile Emek ve Demokrasi İttifakı kuruldu." diyerek açık açık Kılıçdaroğlu'nun adayı olduğu 7'li koalisyonla, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı partilerin işbirliği içinde hareket ettiklerini itiraf etmişti.



Ok daha evvel "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" açıklamasını yapmıştı.



Tam da bu noktada CHP - HDPKK - Kandil hattında açığa çıkan diğer bölücü söylemlere dikkat çekmekte fayda var;



"DİŞE DİŞ KANA KAN SENİNLEYİZ ÖCALAN"

Geride bıraktığımız günlerde Kılıçdaroğlu'nun Van'da gerçekleştirdiği mitingde Türk bayrakları yerlere atıldı, "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" böğürtüleri yükseldi. "Selahattin Demirtaş'a özgürlük" denildi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi de PKK ile özdeşleşen zafer işaretini yapıp bölücülere selam çaktı.



"DİYARBAKIR KÜRDİSTAN'IN MERKEZİ OLACAK, ANAYASA SİL BAŞTAN DEĞİŞECEK"

Kılıçdaroğlu'ndan rüzgarı alan HDPKK'nın Diyarbakır adayı Azad Barış da "Yumruğu masaya vuracağız, Diyarbakır'ı Kürdistan'ın merkezi yapacağız. Afrin'i geri alacağız. Anayasayı sil baştan değiştireceğiz" çıkışında bulundu.

"KILIÇDAROĞLU KANDİL'LE MÜZAKERE ETMEYE VE ANAYASAYI DEĞİŞTİRMEYE MECBUR"

HDPKK'lı Cengiz Çandar, Kılıçdaroğlu'nun Kandil'le müzakere etmeye ve anayasayı değiştirmeye mecbur olduğunu söylemişti. Bir başka HDPKK'lı Hasan Cemal ise "Bu düzeni değiştirmek istiyoruz" diyerek kirli emellerini açık etmişti.

PKK: "ÖCALAN VE DEMİRTAŞ İÇİN KILIÇDAROĞLU'NA ŞANS VERİN"

PKK'nın sözde Dış İlişki Komitesi üyesi Roni Serdem "Kılıçdaroğlu'na bir şans vermemiz gerektiğini düşünüyoruz" dedi ve bunu Abdullah Öcalan ve Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğü için yapacaklarını ima etti.