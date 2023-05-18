Kandil'in "iç savaş çıkartırız" tehdidi sonrası Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortağı HDP'den 'darbe' çığırtkanlığı

Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gitti. Seçimi Cumhur İttifakı açık ara önde tamamlarken YSK'nın açıkladığı verilere göre Başkan Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.50 oranını yakaladı.
Kılıçdaroğlu %44.89 oranında oy alırken ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise %5.17'de kaldı. FETÖ ve CHP'li isimlerin ortaklaşa giriştiği kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.44 oranında oy aldı.
Ancak 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Milli irade 28 Mayıs'ta tam anlamıyla tecelli edecek...
14 Mayıs'taki seçim CHP ve adına tam bir hüsranla sonuçlandı.
KÜÇÜK ORTAKLAR CHP SANDALYELERİNE ÇÖKTÜ
Oy oranları beklentilere karşılamayan küçük ortaklar, CHP listelerinden tam 39 sandalye kaptı. Mevcutta 169 milletvekili çıkaran CHP'nin 39 sandalyeyi DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat'a dağıtmasıyla birlikte 130 vekille Meclis'te temsiliyet gücü olacak. Aynı CHP 2018'de 146 vekil çıkarmıştı. Gelinen noktada CHP'nin 16 sandalyelik bir kayıp yaşaması parti tabanında ve seçmen nezdinde büyük tepki uyandırdı.
HDP'nin, 2018 yılında yüzde 11,7 olan oy oranı, 14 Mayıs'ta yüzde 8,8'e geriledi.
Tüm bu yaşananların gölgesinde ilk turda umduğunu bulamayan 7'li koalisyon ikinci tur öncesi kaos simsarlığına soyundu.
KANDİL'İN 'İÇ SAVAŞ' TEHİDİSİ SONRASI HDPKK'DAN DARBE ÇIĞIRTKANLIĞI
14 Mayıs öncesi Kandil'in "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkartırız" tehditleri hafızalardaki yerini korurken şimdi de HDPKK 'darbe' çığırtkanlığına başladı.
Sandıkta tokat yiyen, oyları bir önceki seçime göre düşen HDP'nin vekili Kemal Bülbül, "seçim güvenliği yok" yaygarası kopararak "14 Mayıs seçimlerinin meşruiyetinin kalmadı" dedi.
Bülbül sözlerinin devamında "Bu gidişat darbe dahil her şeye açıktır" diyerek büyük bir skandala imza attı.