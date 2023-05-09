Son dakika: Yasin Börü'nün katillerine özgürlük isteyenlere ailelerden tepki! Yasin Börü'nün annesinden oy çağrısı

Diyarbakır'da yaklaşık 9 yıl önce terör örgütü mensuplarınca Kobani bahanesiyle bölgede başlatılan ve 3 gün süren olaylar sırasında kurban eti dağıtırken linç edilip öldürülen Yasin Börü ve arkadaşlarının aileleri 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçim öncesi konuştu.
Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren aileler, seçmene seslenerek, "Oy verirken çocuklarımızın nasıl öldürüldüğünü düşünün" dedi.
VAHŞİCE KATLEDİLDİ
HDP Merkez Yürütme Kurulu ve HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 6 Ekim 2014'te yaptığı açıklamanın ardından, terör örgütü YPG/PKK yandaşları tarafından Kobani bahanesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde 6-8 Ekim tarihlerinde barikatlar kurulup yollar kesildi.
Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı'nda et dağıtmak isteyen Yasin Börü ile arkadaşları Hasan Gökguz, Ahmet Dakak ve Riyat Güneş terör örgütü mensupları tarafından silah, taş, sopa ve kesici aletli saldırısıyla öldürdü.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin desteğine karşılık Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağı yönündeki açıklamalarına Kobani olaylarında çocuklarını kaybeden aileler tepki gösterdi.