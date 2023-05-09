Son dakika: Yasin Börü'nün katillerine özgürlük isteyenlere ailelerden tepki! Yasin Börü'nün annesinden oy çağrısı

Bunu Kürtlerin oyunu alıp makam sahibi olmak uğruna yaparken bizim gibi evlat acısı çekenlerin yüzüne nasıl bakacak. Nasıl, 'ben tüm Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olacağım' diyor. Her açıklaması bizi bir kez daha yakıyor. Onun her açıklaması hem evlatlarımızı hem de bizleri yeniden bir kez daha öldürüyor" dedi.