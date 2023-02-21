HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'tan 6'lı koalisyona 'birlik olun' ültimatomu! Akşener'in veto ettiği Kılıçdaroğlu'na destek: Yürü Bay Kemal

Asrın deprem felaketi üzerinden siyasi yağmacılığa soyunan 6'lı koalisyon bileşenleri, adaylık meselesi üzerinden birbirilerini yemeye devam ediyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir kez daha CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto edip Ekrem İmamoğlu'nu öne sürerek "Konuşunca bozguncu oluyorum. Konuşmayacağım ama aynı yerde duruyorum" ifadelerini kullandı.
6'LI KOALİSYON ADAYLIK KRİZİNİ PERDELEMEK İÇİN DEPREM MASKESİNE SIĞINDI
Akşener'in bu çıkışının etkileri sürerken mevcuttaki adaylım krizini perdelemek isteyen 6'lı koalisyon 'deprem' maskesine sığındı. Koalisyon üyeleri 13 Şubat'ta açıklanması beklenen aday isminin tarihi erteledi. Bu durum mevcuttaki adaylık krizini bir kez daha gözler önüne serdi.
Tüm bu gelişmelerin ışığında terör tutuklusu eski HDPKK Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.
6'LI KOALİSYONA 'BİRLİK OLUN' ÜLTİMATOMU
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Demirtaş, 'deprem' maskesine sığınıp aday açıklamayı erteleyen 6'lı koalisyona ültimaton niteliğinde bir açıklama yaparak 'birlik olun' dedi.