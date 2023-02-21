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    • 21.02.2023 20:55
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    • 21.02.2023 21:06
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    HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'tan 6'lı koalisyona 'birlik olun' ültimatomu! Akşener'in veto ettiği Kılıçdaroğlu'na destek: Yürü Bay Kemal

    Türkiye deprem felaketi sonrası yaralarını sararken, CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyonda adaylık kaosu tam gaz devam ediyor. Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto eden sözleri üzerine topa terör tutuklusu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş girdi. Demirtaş, 6'lı koalisyon bileşenlerine 'birlik olun' ültimatomu verdi, 'Yürü Bay Kemal' diyerek masaya 'Aday Kılıçdaroğlu olsun' mesajı gönderdi. Öte yandan Demirtaş'ın HDPKK'nın içerisinde olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı ile 6'lı koalisyonun yan yana gelmesi gerektiğini vurgulayan sözleri saman altından yürütülen ittifakı resmiyete dökme çabası olarak yorumlandı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Demirtaş’tan Kılıçdaroğlu’na destek! Akşener...

    Asrın deprem felaketi üzerinden siyasi yağmacılığa soyunan 6'lı koalisyon bileşenleri, adaylık meselesi üzerinden birbirilerini yemeye devam ediyor.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir kez daha CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto edip Ekrem İmamoğlu'nu öne sürerek "Konuşunca bozguncu oluyorum. Konuşmayacağım ama aynı yerde duruyorum" ifadelerini kullandı.


    6'LI KOALİSYON ADAYLIK KRİZİNİ PERDELEMEK İÇİN DEPREM MASKESİNE SIĞINDI
    Akşener'in bu çıkışının etkileri sürerken mevcuttaki adaylım krizini perdelemek isteyen 6'lı koalisyon 'deprem' maskesine sığındı. Koalisyon üyeleri 13 Şubat'ta açıklanması beklenen aday isminin tarihi erteledi. Bu durum mevcuttaki adaylık krizini bir kez daha gözler önüne serdi.



    Tüm bu gelişmelerin ışığında terör tutuklusu eski HDPKK Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

    6'LI KOALİSYONA 'BİRLİK OLUN' ÜLTİMATOMU
    Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Demirtaş, 'deprem' maskesine sığınıp aday açıklamayı erteleyen 6'lı koalisyona ültimaton niteliğinde bir açıklama yaparak 'birlik olun' dedi.



        Demirtaş, "Yürü Emek ve Özgürlük İttifakı! Yürü Sosyalist Güç Birliği! Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal! Yan yana yürüyün" ifadelerini kullandı.

        SAMAN ALTINDAN YÜRÜTÜLEN İTTİFAKI RESMİYETE DÖKME ÇABASI...
        HDPKK'nın içerisinde olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı ile 6'lı koalisyonun yan yana gelmesi gerektiğini vurgulayan Selahattin Demirtaş'ın saman altından yürütülen ittifakı resmiyete dökme çabası dikkatlerden kaçmadı.



        MASAYA KILIÇDAROĞLU BASKISI: "YÜRÜ BAY KEMAL"
        Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto etmesi, 6'lı koalisyonun deprem maskesine sığınarak aday açıklamayı ertelemesiyle eşgüdümlü olarak terör tutuklusu Selahattin Demirtaş, "Yürü Bay Kemal" diyerek CHP liderine destek verdi.

        Bu durum Demirtaş'ın 6'lı koalisyona yaptığı 'Aday Kılıçdaroğlu olsun' baskısını da net bir şekilde gözler önüne serdi.
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