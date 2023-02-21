HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'tan 6'lı koalisyona 'birlik olun' ültimatomu! Akşener'in veto ettiği Kılıçdaroğlu'na destek: Yürü Bay Kemal





MASAYA KILIÇDAROĞLU BASKISI: "YÜRÜ BAY KEMAL"

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto etmesi, 6'lı koalisyonun deprem maskesine sığınarak aday açıklamayı ertelemesiyle eşgüdümlü olarak terör tutuklusu Selahattin Demirtaş, "Yürü Bay Kemal" diyerek CHP liderine destek verdi.



Bu durum Demirtaş'ın 6'lı koalisyona yaptığı 'Aday Kılıçdaroğlu olsun' baskısını da net bir şekilde gözler önüne serdi.