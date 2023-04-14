Son dakika haberi... Kobani davasında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın arasında bulunduğu 36 sanığın en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
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- 14.04.2023 20:04
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- 14.04.2023 20:05
Son dakika: Kobani davası: Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
Son dakika haberi... Kobani davasında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın arasında bulunduğu 36 sanığın en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
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