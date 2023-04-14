Son dakika: Kobani davası: Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Son dakika haberi... Kobani davasında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın arasında bulunduğu 36 sanığın en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

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