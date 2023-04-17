Terör suçlarından cezaevinde bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş İngiliz BBC'ye konuştu! Başkan Erdoğan'ı hedef aldı İnce seçmenini tehdit etti

Terörün siyasi ayağı HDP'nin katılmasıyla 7'li olarak 14 Mayıs seçimlerine girecek olan koalisyonun İngiliz ayağı harekete geçti.
TERÖRDEN TUTUKLU DEMİRTAŞ BBC'YE KONUŞTU! KİRLİ ALGI OPERASYONU
İngiliz yayın organı BBC, terörden tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la yapılan röportajı yayınladı. Muhalefet anketlerinde bile Erdoğan'ın önde olduğunu bilen Demirtaş, Türkiye'ye karşı başlatılan kirli operasyonunun sözcülüğüne soyundu.
MUHARREM İNCE'YE OY VERMEYİN TEHDİDİ
Şişirme anketlere cezaevinde hayaller kuran Demirtaş, 7'li koaliasyonun ilk turda seçimi kazanacağını iddia etti. Demirtaş, İnce'ye oy verecekleri de tehdit etti. İnce'ye oy vermekle Erdoğan'a oy vermek arasında fark olmadığını iddia ederek seçmenlerin oy tercihini yönlendirmeye çalışan Demirtaş, "Zaten seçim ola ki ikinci tura kalırsa Erdoğan'ın kazanamayacağının garantisi yok. Bu durumda İnce seçmenlerine şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Erdoğan ile bir beş yıla daha hazırlarsa seçimi ikinci tura bırakabilirler. Bizim için bir sakıncası yok!" ifadeleriyle adeta aba altından sopa gösterdi.