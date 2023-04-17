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    • 17.04.2023 12:37
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    • 17.04.2023 12:50
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    Terör suçlarından cezaevinde bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş İngiliz BBC'ye konuştu! Başkan Erdoğan'ı hedef aldı İnce seçmenini tehdit etti

    Terörün siyasi ayağı HDP'nin katılmasıyla 7'li olarak 14 Mayıs seçimlerine girecek olan koalisyonun İngiliz ayağı harekete geçti. İngiliz BBC'ye konuşan terörden tutuklusu Selahattin Demirtaş, Başkan Erdoğan'ı hedef aldı Türkiye'deki bağımsız yargıyı tehdit etti. 14 Mayıs seçimleriyle ilgili CHP'nin itibarsızlaştırma çalışması yaptığı cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi de tehdit eden Demirtaş terör cephesindeki TİP'e de "pişman olacaksınız" göndermesi yaptı.

    takvim.com.tr
    Erdoğan’ı hedef aldı İnce seçmenini tehdit etti!

    Terörün siyasi ayağı HDP'nin katılmasıyla 7'li olarak 14 Mayıs seçimlerine girecek olan koalisyonun İngiliz ayağı harekete geçti.

    TERÖRDEN TUTUKLU DEMİRTAŞ BBC'YE KONUŞTU! KİRLİ ALGI OPERASYONU
    İngiliz yayın organı BBC, terörden tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la yapılan röportajı yayınladı. Muhalefet anketlerinde bile Erdoğan'ın önde olduğunu bilen Demirtaş, Türkiye'ye karşı başlatılan kirli operasyonunun sözcülüğüne soyundu.

    MUHARREM İNCE'YE OY VERMEYİN TEHDİDİ
    Şişirme anketlere cezaevinde hayaller kuran Demirtaş, 7'li koaliasyonun ilk turda seçimi kazanacağını iddia etti. Demirtaş, İnce'ye oy verecekleri de tehdit etti. İnce'ye oy vermekle Erdoğan'a oy vermek arasında fark olmadığını iddia ederek seçmenlerin oy tercihini yönlendirmeye çalışan Demirtaş, "Zaten seçim ola ki ikinci tura kalırsa Erdoğan'ın kazanamayacağının garantisi yok. Bu durumda İnce seçmenlerine şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Erdoğan ile bir beş yıla daha hazırlarsa seçimi ikinci tura bırakabilirler. Bizim için bir sakıncası yok!" ifadeleriyle adeta aba altından sopa gösterdi.

        KÜRT VATANDAŞLAR ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU
        Bilindiği gibi HDP Genel Merkezi önünde terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocukların aileleri yıllardır oturma eylemi yapıyor. Terörle ve terörist yandaşlarıyla pazarlık etmediği için Başkan Erdoğan'ı hedef alan Demirtaş, röportajda kendisini Kürt vatandaşların temsilcisi ilan ederek skandal ifadeler kullanıyor. Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki açılış ve temel atma törenlerinde Başkan Erdoğan'a karşı derin bağlılığı gören Demirtaş, "Kürt" kimliği üzerinden terör propagandasına devam ediyor. Demirtaş, röportajda, "Erdoğan, HDP'nin ve Kürtlerin oyunu alabileceğinden emin olsa HDP Genel Merkezi'nin önüne çadır kurar, orada yatar kalkardı." diyerek kendini Kürt vatandaşların temsilcisi olarak yansıtmaya çalışıyor.

        TERÖR SUÇLAMALARINA KARŞI SUS PUS
        Başkan Erdoğan, "Diyarbakır'da 51 yavrumuzun ölümüne neden olan Selo değil mi? Şimdi bu 51 yavrumuz, bunlar Kürt kardeşlerimiz, evlatlarımız değil miydi? Zaten Selo'nun kendisi aslında Kürt değil, Zaza'dır" ifadeleri sorulan Demirtaş suçlamalarla ilgili tek kelime edemedi.

        BAŞKAN ERDOĞAN'A KARŞI ALÇAK SUÇLAMA
        Terör suçmaları karşısında konuşamayan Demirtaş, röportajda alçak ifadelerle Başkan Erdoğan'a "diktatör" suçlaması yapıyor.

        TERÖR SEVİCİ CEPHEDE LİSTE KAVGASI
        Terör sevici partilerin kendi aralarında girdiği liste kavgasıyla ilgili de konuşan Demirtaş, Türkiye İşçi Partisi'nin kendi listesiyle seçime girme kararının yanlış olduğunu iddia etti. Demirtaş, "Umarım seçim gecesi büyük bir pişmanlık oluşmaz" diyerek TİP'e pişman olacaksınız mesajı gönderdi.

        BAĞIMSIZ MAHKEMELERİ BAŞKAN ERDOĞAN ÜZERİNDEN TEHDİT ETTİ
        7'li koaliasyonla kurduğu ortaklık sonrası iktidar olma hayalleri kuran Demirtaş kendisini yargılayan adalet sistemi ve bağımsız yargıyı da "yargılayacağız" diyerek tehdit etti. Bağımsız yargıyı etkisi altına aldığı yalanını BBC üzerinden servis ederek Başkan Erdoğan'ı suçlayan Demirtaş, "Ağır cezalar isteniyor hakkımızda. Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket eden bir mahkemeden adalet beklenemez, biz de beklemiyoruz. Ama Erdoğan sonrası bütün bu hakim, savcıların işlediği suçlar nedeniyle yargılanacaklarından eminiz, bunun için hukuki ve siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

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        Haberler Güncel Terör suçlarından cezaevinde bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş İngiliz BBC'ye konuştu! Başkan Erdoğan'ı hedef aldı İnce seçmenini tehdit etti
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