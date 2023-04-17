Terör suçlarından cezaevinde bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş İngiliz BBC'ye konuştu! Başkan Erdoğan'ı hedef aldı İnce seçmenini tehdit etti

TERÖR SEVİCİ CEPHEDE LİSTE KAVGASI

Terör sevici partilerin kendi aralarında girdiği liste kavgasıyla ilgili de konuşan Demirtaş, Türkiye İşçi Partisi'nin kendi listesiyle seçime girme kararının yanlış olduğunu iddia etti. Demirtaş, "Umarım seçim gecesi büyük bir pişmanlık oluşmaz" diyerek TİP'e pişman olacaksınız mesajı gönderdi.

BAĞIMSIZ MAHKEMELERİ BAŞKAN ERDOĞAN ÜZERİNDEN TEHDİT ETTİ

7'li koaliasyonla kurduğu ortaklık sonrası iktidar olma hayalleri kuran Demirtaş kendisini yargılayan adalet sistemi ve bağımsız yargıyı da "yargılayacağız" diyerek tehdit etti. Bağımsız yargıyı etkisi altına aldığı yalanını BBC üzerinden servis ederek Başkan Erdoğan'ı suçlayan Demirtaş, "Ağır cezalar isteniyor hakkımızda. Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket eden bir mahkemeden adalet beklenemez, biz de beklemiyoruz. Ama Erdoğan sonrası bütün bu hakim, savcıların işlediği suçlar nedeniyle yargılanacaklarından eminiz, bunun için hukuki ve siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz." şeklinde skandal ifadeler kullandı.