Nihat Genç'ten CHP yöneticilerine zehir zemberek sözler: Kaftancıoğlu, Oğuz Kaan Salıcı, Tuncay Özkan, İmamoğlu uluslararası şebekenin figüranları

CHP'YE YAKIN GAZETECİLERİ DE ELEŞTİRDİ

Yazar Nihat Genç, kaleme aldığı yazısında CHP'ye yakınlığıyla bilinen bazı gazetecileri de eleştirdi.

Uğur Dündar, Emin Çölaşan, Necati Doğru, Rahmi Turan, Emre Kongar, Deniz Zeyrek, İsmail Saymaz, Şirin Payzın, Ayşenur Arslan, Özdemir İnce, Alev Coşkun, Bedri Baykam gibi isimlerin Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini hatırlatan Nihat Genç, "Yıllardır ekranlarda ve gazetelerde aralıksız CHP artı HDP formülünü sabah akşam milletin kafasına kafasına çaktılar, algıyla kitleleri yanlış yola soktular, olmayacak duaya hep birlikte kasıtla amin dediler, PKK ve Fetö'nün suçuna tertemiz Cumhuriyetçi kitleleri ortak ettiler! Cumhuriyetçi seçmeni, kasıtla, sahneyi sinemaskop perdeyi tam göremeyecek bir yere oturtup, vatan hainlerini dev gibi Cumhuriyetçi aydınları hiç göstermediler! Ve gençlerin hayalleriyle oynadılar! Muhalefete muhalefet etmeyin deyip bizleri de linç küfür hakaret tekme tokat kovdular!" sözlerini sarf etti.