Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.05.2023 15:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.05.2023 15:57
    ABONE OL

    Nihat Genç'ten CHP yöneticilerine zehir zemberek sözler: Kaftancıoğlu, Oğuz Kaan Salıcı, Tuncay Özkan, İmamoğlu uluslararası şebekenin figüranları

    Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a karşı yine hezimete uğradı. Kılıçdaroğlu'nun 13 yıldır Başkan Erdoğan'ı yenememesi yandaşlarını da birbirine düşürdü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı seçim hezimetinin ardından bir yazı kaleme alan Yazar Nihat Genç, "Kaftancıoğlu, Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun, Tuncay Özkan, Erdoğan Toprak, Faik Öztrak, Selim Sayek Böke, İmamoğlu, vs. yüzlercesi.. Uluslararası bir şebekenin figüranları" diye yazdı.

    takvim.com.tr
    Uluslararası şebekenin figüranları

    28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlandı. Başta Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefet cephesi büyük bir hüsrana uğradı. Mağlubiyet sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler hep parti içinden hem de CHP yandaşı medyadan peşpeşe geldi. Veryansın TV Yazarı Nihat Genç çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı.

    CHP'li birtakım isimlere sert sözlerle yüklenen Nihat Genç, "Aynı oyuncular aynı oyunu aynı seyircilere aynı repliklerle niye oynar? Evet, yine halk cahil!? Bu politik tiyatro bir daha sonlarını getirdi! Şu oyunculara bakın: Kaftancıoğlu, Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun, Tuncay Özkan, Erdoğan Toprak, Faik Öztrak, Selim Sayek Böke, İmamoğlu, vs. yüzlercesi.. Uluslararası bir şebekenin figüranları! Devlet nedir millet nedir bilmezler, hepsi ayak oyunları, torpil, kayırma, fırıldak ve karanlık tezgahlarla oraya getirilmişler! Sözde Cumhuriyet'i kuran parti hepsi istisnasız Cumhuriyet düşmanı! İstisnasız hepsi milli güvenlik politikalarına karşı, Cumhuriyet'e karşı!" ifadelerini kullandı.

    CHP'YE YAKIN GAZETECİLERİ DE ELEŞTİRDİ
    Yazar Nihat Genç, kaleme aldığı yazısında CHP'ye yakınlığıyla bilinen bazı gazetecileri de eleştirdi.

    Uğur Dündar, Emin Çölaşan, Necati Doğru, Rahmi Turan, Emre Kongar, Deniz Zeyrek, İsmail Saymaz, Şirin Payzın, Ayşenur Arslan, Özdemir İnce, Alev Coşkun, Bedri Baykam gibi isimlerin Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini hatırlatan Nihat Genç, "Yıllardır ekranlarda ve gazetelerde aralıksız CHP artı HDP formülünü sabah akşam milletin kafasına kafasına çaktılar, algıyla kitleleri yanlış yola soktular, olmayacak duaya hep birlikte kasıtla amin dediler, PKK ve Fetö'nün suçuna tertemiz Cumhuriyetçi kitleleri ortak ettiler! Cumhuriyetçi seçmeni, kasıtla, sahneyi sinemaskop perdeyi tam göremeyecek bir yere oturtup, vatan hainlerini dev gibi Cumhuriyetçi aydınları hiç göstermediler! Ve gençlerin hayalleriyle oynadılar! Muhalefete muhalefet etmeyin deyip bizleri de linç küfür hakaret tekme tokat kovdular!" sözlerini sarf etti.

        İşte Nihat Genç'in yazısından ilgili bölüm:

        Aynı oyuncular aynı oyunu aynı seyircilere aynı repliklerle niye oynar?

        Evet, yine halk cahil!?

        Bu politik tiyatro bir daha sonlarını getirdi!

        Şu oyunculara bakın: Kaftancıoğlu, Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun, Tuncay Özkan, Erdoğan Toprak, Faik Öztrak, Selim Sayek Böke, İmamoğlu, vs. yüzlercesi..

        Uluslararası bir şebekenin figüranları!

        Devlet nedir millet nedir bilmezler, hepsi ayak oyunları, torpil, kayırma, fırıldak ve karanlık tezgahlarla oraya getirilmişler!

        Sözde Cumhuriyet'i kuran parti hepsi istisnasız Cumhuriyet düşmanı!

        İstisnasız hepsi milli güvenlik politikalarına karşı, Cumhuriyet'e karşı!

        Vatan Haini Seyid Rıza'dan özür dileyeceksin, Fetö'den özür dileyeceksin, vatan haini PKK'yı liste başlarına taşıyacaksın ve her biri müstemleke valileri gibi konuşacak, sonra: Halk Cahil!

        Herkes kör bir akıllı kendileri!

        Üç kuruş etmeyen kirli bez parçaları!

        CHP'yi utanç içinde infilak ettirip tarihe gömüldüler!

        Bir de kendileri gibi tıynetsiz bunak kifayetsiz satılık çokbilmiş şarlatan taraftarlar bulmuşlar kendilerine!

        Uğur Dündar, Emin Çölaşan, Necati Doğru, Rahmi Turan, Emre Kongar, Deniz Zeyrek, İsmail Saymaz, Şirin Payzın, Ayşenur Arslan, Özdemir İnce, Alev Coşkun, Bedri Baykam, yüzlercesi, tıpkı Ekmeleddin rezaleti gibi destek verdiler!

        Hepsinin görevi Atatürk posteriyle maske yapıp hainleri cumhuriyetçi seçmenlerden saklamak!

        Yıllardır ekranlarda ve gazetelerde aralıksız CHP artı HDP formülünü sabah akşam milletin kafasına kafasına çaktılar, algıyla kitleleri yanlış yola soktular, olmayacak duaya hep birlikte kasıtla amin dediler, PKK ve Fetö'nün suçuna tertemiz Cumhuriyetçi kitleleri ortak ettiler!

        Cumhuriyetçi seçmeni, kasıtla, sahneyi sinemaskop perdeyi tam göremeyecek bir yere oturtup, vatan hainlerini dev gibi Cumhuriyetçi aydınları hiç göstermediler!

        Ve gençlerin hayalleriyle oynadılar!

        Muhalefete muhalefet etmeyin deyip bizleri de linç küfür hakaret tekme tokat kovdular!

            Altılı Masa Cumhuriyet'i ilga edeceğiz diye mutabakat metni ilan ederken alayı sessiz kaldı! Fetöcü PKK'lı hainler liste başlarına doldurulurken alayı sessiz kaldı!

            Kılıçdaroğlu babasının malını bağışlıyor gibi özerklik sözleri verince alayı sessiz kaldı!

            Alayı kişiliksiz figüran kukla, alayı şaibe, alayı karaktersiz, alayı ruhsuz alayı işbirlikçi!

            Bu yaşanan ilk infilak değil, Erdal İnönü de etnik yapıyı partiye alınca 90'lı yılların sonunda dağıldılar unufak bin parça olup yüzde sıfırları gördüler, sonra, Fetö sahne aldı, milli güvenlikçi politikalarla olmaz deyip ve önce Deniz Baykal'ın kasetlerini bugün de Muharrem İnce'nin kasetleriyle akıllarınca önlerini açtılar!

            Bu işbirlikçi tayfadan iğrenmek utanç tiksinti az gelir!

            Cumhuriyet'in başına bela oldular!

            Felaket işte bu 'tertip' bu 'dizayn'!

            Cumhuriyetçi kitleleri, kanser ettiniz!

            Ağır seçim yenilgisi üzerine üç gün sessize takıp dördüncü gün, ben mallarımı bilirim, bu sefer İmamoğlu kesin olur diye ayaklanırsınız!

            Cumhuriyetçi seçmen sizin köleniz!

            İçinizde istifa edecek çekilecek özür dileyecek suçluluk hissedecek tek kişi yok!

            Her dönem bağrına taş basıp zehir içip ama kararlı şekilde oy veren Cumhuriyetçi seçmenin neşesini umudunu hayallerini aldınız!

            İşte gözlerinizle gördünüz bu karanlık 'örümcek ağı' Cumhuriyet'i ve kazanımlarını oylarınızla elinizden alıp hain şebekelere peşkeş çekmiştir!

            Yenilen Cumhuriyet değil, CHP'yi ele geçiren bu hain şebekedir!

            Bu son virajda bu ihanete ortak olan sessiz kalan herkesi tek tek deftere yazdık!

                Eğilenler bükülenler yalama olanlar gırla, iki gün adam gibi duramadınız, hepiniz kayıtlardasınız!

                Cumhuriyet yoluna, önce bu sünepeleri zavallıları eleyerek gidecek!

                Kafası karışmamış bulaşmamış kirlenmemiş asla teslim olmamış kaynak suları gibi dik duran berrak ve yiğit insanlarla gidecek!

                İhanet listesi çok uzun, küçük puntolu bin sayfalık eski telefon rehberleri gibi, tıklım tıklım karaktersiz dolu, hepsini yazdık YÜZELLİLİKLER listesine!

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Başkan Erdoğan’ın kazanması emperyalizmin yenilgisi
                Haberler Güncel Nihat Genç'ten CHP yöneticilerine zehir zemberek sözler: Kaftancıoğlu, Oğuz Kaan Salıcı, Tuncay Özkan, İmamoğlu uluslararası şebekenin figüranları
                    loading
                    SON DAKİKA