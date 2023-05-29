Nihat Genç'ten CHP yöneticilerine zehir zemberek sözler: Kaftancıoğlu, Oğuz Kaan Salıcı, Tuncay Özkan, İmamoğlu uluslararası şebekenin figüranları

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlandı. Başta Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefet cephesi büyük bir hüsrana uğradı. Mağlubiyet sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler hep parti içinden hem de CHP yandaşı medyadan peşpeşe geldi. Veryansın TV Yazarı Nihat Genç çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı.
CHP'li birtakım isimlere sert sözlerle yüklenen Nihat Genç, "Aynı oyuncular aynı oyunu aynı seyircilere aynı repliklerle niye oynar? Evet, yine halk cahil!? Bu politik tiyatro bir daha sonlarını getirdi! Şu oyunculara bakın: Kaftancıoğlu, Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun, Tuncay Özkan, Erdoğan Toprak, Faik Öztrak, Selim Sayek Böke, İmamoğlu, vs. yüzlercesi.. Uluslararası bir şebekenin figüranları! Devlet nedir millet nedir bilmezler, hepsi ayak oyunları, torpil, kayırma, fırıldak ve karanlık tezgahlarla oraya getirilmişler! Sözde Cumhuriyet'i kuran parti hepsi istisnasız Cumhuriyet düşmanı! İstisnasız hepsi milli güvenlik politikalarına karşı, Cumhuriyet'e karşı!" ifadelerini kullandı.
CHP'YE YAKIN GAZETECİLERİ DE ELEŞTİRDİ
Yazar Nihat Genç, kaleme aldığı yazısında CHP'ye yakınlığıyla bilinen bazı gazetecileri de eleştirdi.
Uğur Dündar, Emin Çölaşan, Necati Doğru, Rahmi Turan, Emre Kongar, Deniz Zeyrek, İsmail Saymaz, Şirin Payzın, Ayşenur Arslan, Özdemir İnce, Alev Coşkun, Bedri Baykam gibi isimlerin Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini hatırlatan Nihat Genç, "Yıllardır ekranlarda ve gazetelerde aralıksız CHP artı HDP formülünü sabah akşam milletin kafasına kafasına çaktılar, algıyla kitleleri yanlış yola soktular, olmayacak duaya hep birlikte kasıtla amin dediler, PKK ve Fetö'nün suçuna tertemiz Cumhuriyetçi kitleleri ortak ettiler! Cumhuriyetçi seçmeni, kasıtla, sahneyi sinemaskop perdeyi tam göremeyecek bir yere oturtup, vatan hainlerini dev gibi Cumhuriyetçi aydınları hiç göstermediler! Ve gençlerin hayalleriyle oynadılar! Muhalefete muhalefet etmeyin deyip bizleri de linç küfür hakaret tekme tokat kovdular!" sözlerini sarf etti.