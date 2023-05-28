Son dakika: Hezimet sonrası CHP Genel Merkezi'nde kazan kaynıyor! Partililer Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağıranlara saldırdı





"MİLLETİMİZİN HER BİR FERDİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Zafer konuşmasını Kısıklı'da yapan Erdoğan, "Yaptığı tercihle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin güvenine layık olacağız. 21 yıl layık olduğumuz gibi layık olacağız. Ne dedim? Pazara kadar değil, mezara kadar beraber olacağız. Hep bu sevda burada bitmez dedik. Biz hep bu kutlu yürüyüş yarım kalmaz demiştik. Biz hep hizmet eden hezimete uğramaz demiştik. Biz hep Türkiye bize, biz de Türkiye'ye emanetiz demiştik" ifadelerini kullandı.