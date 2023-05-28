Son dakika: Hezimet sonrası CHP Genel Merkezi'nde kazan kaynıyor! Partililer Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağıranlara saldırdı

Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci için bugün sandık başına gitti. İkinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimi için vatandaş oyunu verdi, milli irade tecelli etti.
Açılan sandıklardan çıkan sonuç neticesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarışı önde tamamladı.
"MİLLETİMİZİN HER BİR FERDİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Zafer konuşmasını Kısıklı'da yapan Erdoğan, "Yaptığı tercihle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin güvenine layık olacağız. 21 yıl layık olduğumuz gibi layık olacağız. Ne dedim? Pazara kadar değil, mezara kadar beraber olacağız. Hep bu sevda burada bitmez dedik. Biz hep bu kutlu yürüyüş yarım kalmaz demiştik. Biz hep hizmet eden hezimete uğramaz demiştik. Biz hep Türkiye bize, biz de Türkiye'ye emanetiz demiştik" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU KOLTUĞU BIRAKMIYOR: BURADAYIZ
Öte yandan sonuçların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi beklenirken flaş bir gelişme yaşandı.
CHP içinde Ekrem İmamoğlu, Oğuz Kaan Salıcı, Gürsel Tekin, Mustafa Sarıgül gibi isimlerin Genel Başkanlık için harekete geçeceği konuşulurken Kılıçdaroğlu "Buradayız" mesajı vererek koltuğu bırakmayacağının sinyalini verdi.
Kaybettiği 12. seçimin ardından kameralar karşısına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, "Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" dedi.
Kılıçdaroğlu şunları söyledi;
"Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı tüm unsurlarıyla her cephede mücadelesini vermektedir. Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Bu vatan için ne yapsak azdır. Bilin ki benim asıl üzüntü sebebim ülkeyi bekleyen çok daha büyük sıkıntılardır. O sıkıntıların karşısında da ilk olarak duracağını bilmenizi isterim. Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren yirmi beş milyonu aşan vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız"