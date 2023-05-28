CHP yandaşı İsmail Saymaz 'Kemal Bey ne kadar devam edecek?' dedi! Yayından apar topar gönderildi

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için bugün sandık başına gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilan edilen seçim sonuçlarına göre yeniden cumhurbaşkanı olarak seçildi.
Onlarca partiyi yanına alarak seçime giren 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yılda bütün seçimleri kaybeden bir siyasi aktör olarak yerini aldı.
Kılıçdaroğlu, bu yenilginin ardından ekran karşısına geçerek, yine istifa etmedi. Kılıçdaroğlu, "Yürüyüşümüz sürüyor, buradayız" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun bu kadar yenilgiye rağmen istifa etmemesi CHP yandaşı olarak bilinen bir televizyon kanalında konuşan İsmail Saymaz'ı isyan ettirdi.
Saymaz, Kılıçdaroğlu, irade koydu. Anket sonuçları koydu ve ben bunu yazdım. Kılıçdaroğlu, 13 yıldır CHP'yi yönetiyor. 6 kocalı hürmüz dediğim tuhaf bir sistem çıktı ortaya. Her şey bunun içindi ama kazanılamadı. Kemal Bey ne kadar devam edecek? İyi bir oy aldı ama en nihayetinde Recep Tayyip Erdoğan 21 yıldır iktidarda. Muhalefet bu seçimi kaybetti. Kemal Bey nereye kadar devam edecek? 76 yaşında. 81 yaşına geldiğinde bir sonraki seçimde muhalif seçmenler umutlanır ve değişir diyorsanız bu bana tuhaf geliyor. Üstelik önümüzdeki dönemde CHP'liler tartışacaktır. Kılıçdaroğlu, bence bırakmaz. Ecevit ve İsmet İnönü bile bu kadar oy alamadı der." dedi.
Katıldığı bir programda 'kaybetmeniz durumunda istifa eder misiniz?' sorusuna cevap vermediğini vurgulayan Saymaz, Kılıçdaroğlu'nu "Yerel seçime kadar devam edecektir." sözleriyle eleştirdi.
8'li koalisyonun durumuna ilişkin de konuşan Saymaz, " Millet İttifakı dağılır. Hiçbirinin lideri Meclis'te değil. Davutoğlu, Babacan hepsi dışarıda. İlk kez Meclis'e giren vekillerin gönülleri kayar." İfadelerini kullandı.
Ayrıca Saymaz, "Kılıçdaroğlu kaybetti ama Babacan, Davutoğlu ve Gültekin Uysal mı kazandı? CHP'nin desteklediği televizyon kanallarında iktidara bindirmeyi ben de bilirdim. Asıl olan kendi kitlenizi toplayıp etkilemekti. Babacan, Davutoğlu, Gültekin Uysal, Temel Karamollaoğlu başarısızdır. Çok başarılı ve veya az başarısız şekilde bir şey yoktur" şeklinde konuştu.
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Uğur Dündar da Saymaz'a katıldığını belirtti.
Öte yandan İsmail Saymaz'ın bu sözleri sarf etmesinin ardından sunucu 'İsmail Saymaz saatlerdir burada. Onun yerine başka bir konuğumuz gelecek kendisine teşekkür ediyoruz' diyerek Saymaz'ı apar topar yayından gönderdi.