CHP yandaşı İsmail Saymaz 'Kemal Bey ne kadar devam edecek?' dedi! Yayından apar topar gönderildi





8'li koalisyonun durumuna ilişkin de konuşan Saymaz, " Millet İttifakı dağılır. Hiçbirinin lideri Meclis'te değil. Davutoğlu, Babacan hepsi dışarıda. İlk kez Meclis'e giren vekillerin gönülleri kayar." İfadelerini kullandı.



Ayrıca Saymaz, "Kılıçdaroğlu kaybetti ama Babacan, Davutoğlu ve Gültekin Uysal mı kazandı? CHP'nin desteklediği televizyon kanallarında iktidara bindirmeyi ben de bilirdim. Asıl olan kendi kitlenizi toplayıp etkilemekti. Babacan, Davutoğlu, Gültekin Uysal, Temel Karamollaoğlu başarısızdır. Çok başarılı ve veya az başarısız şekilde bir şey yoktur" şeklinde konuştu.



CHP'ye yakınlığıyla bilinen Uğur Dündar da Saymaz'a katıldığını belirtti.

Öte yandan İsmail Saymaz'ın bu sözleri sarf etmesinin ardından sunucu 'İsmail Saymaz saatlerdir burada. Onun yerine başka bir konuğumuz gelecek kendisine teşekkür ediyoruz' diyerek Saymaz'ı apar topar yayından gönderdi.