Seçim sonrası CHP'de ölüm sessizliği yandaşlarda isyan ateşi! Halk TV'de 8'li koalisyona bombardıman: Fatih Portakal'ın sıfatına dikkat...

Öte yandan CHP ve tabanında isyan bayrağı göndere çekildi, hezimet kabul edildi.





Milliyetçi ve muhafazakarların tek seçeneğinin Erdoğan olduğunu belirten CHP yandaşı İsmail Saymaz, "CHP'nin oy oranlarında bir artış gözükmüyor. AK Parti 21 yıldır bu tabloda, bu tablo değişmiyor. AK Parti milliyetçi ve muhafazakarların tek seçeneği. Kılıçdaroğlu seçimde hamleler yaptı bu durumu değiştirmek için ama Erdoğan'a oy vermeye devam ettiler. Erdoğan'a oy verme alışkanlığı beka kaygısı nedeniyle devam etti." ifadelerini kullandı.







HER HEZİMET SONRASI AYNI SIFAT...

Saymaz kadar Fatih Portakal'ın da yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı. Portakal, her hezimet sonrası olduğu gibi bu seçim sonrası da yüzü asık ve gerdindi.











ADAM KAZANDI

Milli iradenin 'Recep Tayyip Erdoğan' kararı sonrası fondaş Nevşin Mengü'nün paylaşımı da tüm dikkatleri üzerine topladı. Mengü, "Adam kazandı…" diyerek "Muhalefet için muhasebe zamanı başlıyor" ifadelerini kullandı.