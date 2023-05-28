Seçim sonrası CHP'de ölüm sessizliği yandaşlarda isyan ateşi! Halk TV'de 8'li koalisyona bombardıman: Fatih Portakal'ın sıfatına dikkat...

Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci için bugün sandık başına gitti. İkinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimi için vatandaş oyunu verdi, milli irade tecelli etti.
Açılan sandıklardan çıkan sonuç neticesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarışı önde tamamladı.
"MİLLETİMİZİN HER BİR FERDİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
İlk zafer konuşmasını Kısıklı'da yağan Erdoğan, "Yaptığı tercihle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin güvenine layık olacağız. 21 yıl layık olduğumuz gibi layık olacağız. Ne dedim? Pazara kadar değil, mezara kadar beraber olacağız. Hep bu sevda burada bitmez dedik. Biz hep bu kutlu yürüyüş yarım kalmaz demiştik. Biz hep hizmet eden hezimete uğramaz demiştik. Biz hep Türkiye bize, biz de Türkiye'ye emanetiz demiştik" ifadelerini kullandı.
Öte yandan CHP ve tabanında isyan bayrağı göndere çekildi, hezimet kabul edildi.
Milliyetçi ve muhafazakarların tek seçeneğinin Erdoğan olduğunu belirten CHP yandaşı İsmail Saymaz, "CHP'nin oy oranlarında bir artış gözükmüyor. AK Parti 21 yıldır bu tabloda, bu tablo değişmiyor. AK Parti milliyetçi ve muhafazakarların tek seçeneği. Kılıçdaroğlu seçimde hamleler yaptı bu durumu değiştirmek için ama Erdoğan'a oy vermeye devam ettiler. Erdoğan'a oy verme alışkanlığı beka kaygısı nedeniyle devam etti." ifadelerini kullandı.
HER HEZİMET SONRASI AYNI SIFAT...
Saymaz kadar Fatih Portakal'ın da yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı. Portakal, her hezimet sonrası olduğu gibi bu seçim sonrası da yüzü asık ve gerdindi.
ADAM KAZANDI
Milli iradenin 'Recep Tayyip Erdoğan' kararı sonrası fondaş Nevşin Mengü'nün paylaşımı da tüm dikkatleri üzerine topladı. Mengü, "Adam kazandı…" diyerek "Muhalefet için muhasebe zamanı başlıyor" ifadelerini kullandı.
CHP'NİN AMİRAL GEMİSİ SÖZCÜ: ADAM YİNE KAZANDI
Seçim sonuçlarının netleşmesi üzerine CHP'nin amiral gemisi SÖZCÜ'nün internet sitesinde de "ADAM YİNE KAZANDI" manşeti dikkatlerden kaçmadı.
İlgili habere "Seçim sonuçları netleşti: Adam yine kazandı!" başlığı atılırken, "İkinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimi sona erdi. Gelen son sonuçlara göre AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı" ifadelerine yer verildi.