Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy alırken Türkiye bugün ikinci tur için sandık başına gitti.
BAŞKAN ERDOĞAN KAZANDI
Açıklanan son verilere göre sandıkların %99.8'i sayılırken Erdoğan 52.14 Kılıçdaroğlu ise 47.86'da kaldı.
ÇİĞDEM TOKER'DEN SOKAK ÇAĞRISI
Sonuçların ardından CHP yandaşı yazar Çiğdem Toker, ABD merkezli Fox TV'de hazımsız ifadeler kullandı.
İşte bir demokrasiden bahsediyoruz ama biz aslında olması gerektiğini düşündüğümüz bir demokrasi üzerinden bir ön kabul yaparak demokrasiden bahsediyoruz. Hukuk devletini de biz öyle kodluyoruz. Aslında şuan hukuk devleti standartlarını taşımıyor bu ülke ve yönetim.
Dolayısıyla dediğim gibi "Serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi?" sorusu kritik bir soru haline gelmiştir.
SUS İŞARETİ YAPTILAR SKANDALA DEVAM ETTİ
Toker'in sözlerinin ardından Fox TV sunucusu İlker Karagöz 'sus' işareti yapsa da Toker skandalını sürdürdü.
Toker skandalı şu sözlerle sürdürdü;
"Aslında şunu demek istiyorum; Demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir. Seçmenin ve yurttaşların siyasetin politikanın diğer alanlarında da kendisini ifade etmesine desteklememiz lazım bunun için çaba göstermemiz lazım demokratik protestoları hak arama özgürlüklerini kriminalize etmememiz lazım."