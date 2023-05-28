Soner Yalçın'dan seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme: Yorumsuz...

EKREM İMAMOĞLU'NUN MEDYA OPERASYONLARINI YÜRÜTTÜ!

Öyle ki Ekrem İmamoğlu'nun aday olmak için Kılıçdaroğlu'na savaş verdiği süreçte medya operasyonlarını Oda TV ve Soner Yalçın yürütmüştü.

Yalçın'ın sıcağı sıcağına yaptığı bu paylaşım, "İmamoğlu Genel Başkanlık için Kılıçdaroğlu'na vurmaya başladı" yorumlarına sebep oldu.