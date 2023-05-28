Soner Yalçın'dan seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme: Yorumsuz...

Türkiye Yüzyılı'nın en kritik virajı olarak gösterilen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı.
Erdoğan 14 Mayıs'ta 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy alırken Türkiye bugün ikinci tur için sandık başına gitti.
BAŞKAN ERDOĞAN SEÇİMİ KAZANDI
Açıklanan son verilere göre sandıkların %99.8'i sayılırken Erdoğan 52.16 Kılıçdaroğlu ise 47.84'de kaldı.
EKREM İMAMOĞLU'NUN FONER'İ SONER YALÇIN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME
Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren ancak daha sonra CB yardımcılığı vaadi ile adaylıktan çekilen Ekrem İmamoğlu'nun Foneri Soner Yalçın'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.
Soner Yalçın, Twitter üzerinden "Yorumsuz..." notuyla yaptığı paylaşımda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın galibiyetine yer verdi.
Erdoğan'ın muhalefete karşı kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yıl yıl yazan Soner Yalçın muhalefet bloğunun oy oranlarını da gösterdi.
Oranlar şu şekilde;
2014
Recep Tayyip Erdoğan: 51.7
Muhalefet bloğu: 48.3
2018
Recep Tayyip Erdoğan: 52.6
Muhalefet bloğu: 47.4
2023
Recep Tayyip Erdoğan: 52.8
Muhalefet bloğu: 47.2
EKREM İMAMOĞLU GENEL BAŞKANLIĞI DÜŞÜNÜYOR
Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu sonrası Genel Başkanlık için kolları sıvadığı bilinirken Soner Yalçın'ın bu paylaşımı da manidar bulundu.