Hezimeti gören yandaşlar isyan bayrağını açtı! CHP 'İzmir Marşı'yla gaz almaya çalıştı: İsmail Saymaz'dan 'Her seçimde aynı tantana' sözleri





"CHP'NİN OY ORANINDA ARTIŞ YOK"

CHP'nin oy oranlarında bir artışın gözükmediğini dile getiren İsmail Saymaz, "CHP'nin oy oranlarında bir artış gözükmüyor. Seçmen katılımı değişmiş gözüküyor. İki aday da aynı oranla artmış gözüküyor. Sinan Oğan'ın Ankara'da kuvvetli bir oyu var. AA'ya göre; Erdoğan, Sinan Oğan'ın 5 puanı almış gözüküyor" şeklinde konuştu.



MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKARLARIN TEK SEÇENEĞİ ERDOĞAN

AK Parti'nin 21 yıldır bu tabloda olduğunu dillendiren Saymaz, "AK Parti milliyetçi ve muhafazakarların tek seçeneği. Kılıçdaroğlu seçimde hamleler yaptı bu durumu değiştirmek için ama Erdoğan'a oy vermeye devam ettiler. Erdoğan'a oy verme alışkanlığı beka kaygısı nedeniyle devam etti" şeklinde konuştu.