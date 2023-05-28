Hezimeti gören yandaşlar isyan bayrağını açtı! CHP 'İzmir Marşı'yla gaz almaya çalıştı: İsmail Saymaz'dan 'Her seçimde aynı tantana' sözleri

Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci için bugün sandık başına gitti. İkinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimi için vatandaş oyunu verdi, milli irade tecelli etti.
Açılan sandıklardan çıkan sonuç neticesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarışı önde götürüyor.
CHP MEDYASINDA 'VERİ' İSYANI: "HER SEÇİMDE AYNI TANTANA"
Öte yandan ilk turda 'Öndeyiz' manipülasyonu yapıp sonuçlar açıklanınca büyük hüsrana uğrayan CHP medyasını ikinci turda 'veri krizi' sardı.
Yandaş Sözcü ekranlarında İsmail Saymaz, ''CHP'lilerden niye sonuç gelmiyor'' sözleriyle isyan bayrağını açtı.
AK Parti'nin kendi sistemini kurduğunun altını çizen Saymaz, "CHP'nin verisi nerede? Her seçimde aynı tantana. CHP'nin verileri neden elimize ulaşmıyor?'' dedi.
"CHP'NİN OY ORANINDA ARTIŞ YOK"
CHP'nin oy oranlarında bir artışın gözükmediğini dile getiren İsmail Saymaz, "CHP'nin oy oranlarında bir artış gözükmüyor. Seçmen katılımı değişmiş gözüküyor. İki aday da aynı oranla artmış gözüküyor. Sinan Oğan'ın Ankara'da kuvvetli bir oyu var. AA'ya göre; Erdoğan, Sinan Oğan'ın 5 puanı almış gözüküyor" şeklinde konuştu.
MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKARLARIN TEK SEÇENEĞİ ERDOĞAN
AK Parti'nin 21 yıldır bu tabloda olduğunu dillendiren Saymaz, "AK Parti milliyetçi ve muhafazakarların tek seçeneği. Kılıçdaroğlu seçimde hamleler yaptı bu durumu değiştirmek için ama Erdoğan'a oy vermeye devam ettiler. Erdoğan'a oy verme alışkanlığı beka kaygısı nedeniyle devam etti" şeklinde konuştu.