Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.05.2023 19:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.05.2023 19:50
    ABONE OL

    Hezimeti gören yandaşlar isyan bayrağını açtı! CHP 'İzmir Marşı'yla gaz almaya çalıştı: İsmail Saymaz'dan 'Her seçimde aynı tantana' sözleri

    Milli irade sandıkta tecelli etti... Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçimin ikinci turunda ipi göğüsledi. Seçim sonuçları gelmeye devam ederken CHP medyasında isyan bayrağı göndere çekildi. Yandaş İsmail Saymaz, "CHP'nin verisi nerede? Her seçimde aynı tantana. CHP'nin verileri neden elimize ulaşmıyor?'' dedi. Milliyetçi ve muhafazakarların tek seçeneğinin Erdoğan olduğunu belirten Saymaz, "CHP’nin oy oranlarında bir artış gözükmüyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan CHP Genel Merkezi'nde sadece ANKA ve KRT verilerinin temel alındığı, seçmene motivasyon pompalamak adına İzmir marşları açıldığı öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Hezimeti gören yandaşlar isyan bayrağını açtı!

    Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci için bugün sandık başına gitti. İkinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimi için vatandaş oyunu verdi, milli irade tecelli etti.

    Açılan sandıklardan çıkan sonuç neticesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarışı önde götürüyor.



    CHP MEDYASINDA 'VERİ' İSYANI: "HER SEÇİMDE AYNI TANTANA"
    Öte yandan ilk turda 'Öndeyiz' manipülasyonu yapıp sonuçlar açıklanınca büyük hüsrana uğrayan CHP medyasını ikinci turda 'veri krizi' sardı.

    Yandaş Sözcü ekranlarında İsmail Saymaz, ''CHP'lilerden niye sonuç gelmiyor'' sözleriyle isyan bayrağını açtı.


    AK Parti'nin kendi sistemini kurduğunun altını çizen Saymaz, "CHP'nin verisi nerede? Her seçimde aynı tantana. CHP'nin verileri neden elimize ulaşmıyor?'' dedi.



    "CHP'NİN OY ORANINDA ARTIŞ YOK"
    CHP'nin oy oranlarında bir artışın gözükmediğini dile getiren İsmail Saymaz, "CHP'nin oy oranlarında bir artış gözükmüyor. Seçmen katılımı değişmiş gözüküyor. İki aday da aynı oranla artmış gözüküyor. Sinan Oğan'ın Ankara'da kuvvetli bir oyu var. AA'ya göre; Erdoğan, Sinan Oğan'ın 5 puanı almış gözüküyor" şeklinde konuştu.

    MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKARLARIN TEK SEÇENEĞİ ERDOĞAN
    AK Parti'nin 21 yıldır bu tabloda olduğunu dillendiren Saymaz, "AK Parti milliyetçi ve muhafazakarların tek seçeneği. Kılıçdaroğlu seçimde hamleler yaptı bu durumu değiştirmek için ama Erdoğan'a oy vermeye devam ettiler. Erdoğan'a oy verme alışkanlığı beka kaygısı nedeniyle devam etti" şeklinde konuştu.




        CHP GENEL MERKEZİ'NDE İZMİR MARŞLI MOTİVASYON POMPALAMASI
        Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu da CHP Genel Merkezi'ndeki son durumu A Haber ekranlarında paylaştı.


        Müderrisoğlu şu ifadeleri kullandı;

        CHP Genel Merkez binasına sandıkların açılmaya başlandığı sırada "Ben Kemal geliyorum" şeklinde bir pankart asılmıştı. Sonrasında İzmir Marşı çalınmasına yönelik bir süreç işledi. KRT ve ANKA'nın dışında herhangi bir verinin genel merkezde paylaşılması söz konusu değil. CHP Genel Merkezi'nin içi ve etrafı yüksek bir motivasyonu canlı tutmaya dönük.


        Müderrisoğlu, "AK Parti Genel Merkezi'nde %52.3, %52.5 civarında bir simülasyon var" şeklinde konuştu.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Yeni itfaiyeciler göreve böyle hazırlanıyor
        Haberler Güncel Hezimeti gören yandaşlar isyan bayrağını açtı! CHP 'İzmir Marşı'yla gaz almaya çalıştı: İsmail Saymaz'dan 'Her seçimde aynı tantana' sözleri
            loading
            SON DAKİKA