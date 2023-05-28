Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmıyor! 12. kez kaybetti yine istifa etmedi: Yürüyüşümüz sürüyor buradayız... Aslı Baykal'dan olay mesaj

TANJU ÖZCAN: İSTİFA EDİNİZ

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özcan, "Ben mi yanlış anladım? Sn Kılıçdaroğlu devam mı dedi? İstediğin gibi muhalefeti organize ettin,kendini aday ilan ettirdin! İstemeyenlerde bağrına taş basıp destekledi! Ama yeter..Lütfen bırakın, torunlarınızı sevin,13 yıldır umut verdiniz…bizi bu adama mahkum ettiniz.Lütfen şu koltuk sevdalısı,gücünü sizden alan zavallılara kalkan olmayın,onurunuzla,gururunuzla İSTİFA ediniz!! Kazananlara bırakın." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN KAYBETTİĞİ SEÇİMLER

Defalarca kez yenilmesine rağmen koltuğu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği seçimler ve sonrası yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi.