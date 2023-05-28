Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmıyor! 12. kez kaybetti yine istifa etmedi: Yürüyüşümüz sürüyor buradayız... Aslı Baykal'dan olay mesaj

Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy alırken Türkiye bugün ikinci tur için sandık başına gitti.
BAŞKAN ERDOĞAN KAZANDI
Açıklanan son verilere göre sandıkların %99.49'u sayılırken Erdoğan 52.1 Kılıçdaroğlu ise 47.9'da kaldı.
Sonuçların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi beklenirken flaş bir gelişme yaşandı.
KILIÇDAROĞLU KOLTUĞU BIRAKMIYOR: BURADAYIZ
CHP içinde Ekrem İmamoğlu, Oğuz Kaan Salıcı, Gürsel Tekin, Mustafa Sarıgül gibi isimlerin Genel Başkanlık için harekete geçeceği konuşulurken Kılıçdaroğlu "Buradayız" mesajı vererek koltuğu bırakmayacağının sinyalini verdi.
Kaybettiği 12. seçimin ardından kameralar karşısına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, "Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" dedi.
Kılıçdaroğlu şunları söyledi;
"Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı tüm unsurlarıyla her cephede mücadelesini vermektedir. Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Bu vatan için ne yapsak azdır. Bilin ki benim asıl üzüntü sebebim ülkeyi bekleyen çok daha büyük sıkıntılardır. O sıkıntıların karşısında da ilk olarak duracağını bilmenizi isterim. Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren yirmi beş milyonu aşan vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız"
ASLI BAYKAL'DAN OLAY MESAJ
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal olay bir paylaşım yaptı.
Baykal, "Diktator Kılıçdaroğlu CHPyi yemeğe devam etme kararı aldı. Vebali buna destek olan herkesin boynuna olacaktır!" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.