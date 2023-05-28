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    • 28.05.2023 22:27
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    Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmıyor! 12. kez kaybetti yine istifa etmedi: Yürüyüşümüz sürüyor buradayız... Aslı Baykal'dan olay mesaj

    8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün gerçekleştirilen ikinci tur seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2 milyondan fazla oy fark yedi. 12. yenilgisini yaşayan Kılıçdaroğlu'nun İstifa etmesi beklenirken kameralar karşısına geçerek "Yürüyüşümüz sürüyor buradayız." mesajı verdi.

    takvim.com.tr
    Ne geliyor ne gidiyor

    Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy alırken Türkiye bugün ikinci tur için sandık başına gitti.

    BAŞKAN ERDOĞAN KAZANDI
    Açıklanan son verilere göre sandıkların %99.49'u sayılırken Erdoğan 52.1 Kılıçdaroğlu ise 47.9'da kaldı.

    Sonuçların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi beklenirken flaş bir gelişme yaşandı.

    KILIÇDAROĞLU KOLTUĞU BIRAKMIYOR: BURADAYIZ
    CHP içinde Ekrem İmamoğlu, Oğuz Kaan Salıcı, Gürsel Tekin, Mustafa Sarıgül gibi isimlerin Genel Başkanlık için harekete geçeceği konuşulurken Kılıçdaroğlu "Buradayız" mesajı vererek koltuğu bırakmayacağının sinyalini verdi.

    Kaybettiği 12. seçimin ardından kameralar karşısına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, "Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" dedi.

    Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

    "Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı tüm unsurlarıyla her cephede mücadelesini vermektedir. Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Bu vatan için ne yapsak azdır. Bilin ki benim asıl üzüntü sebebim ülkeyi bekleyen çok daha büyük sıkıntılardır. O sıkıntıların karşısında da ilk olarak duracağını bilmenizi isterim. Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren yirmi beş milyonu aşan vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız"

    ASLI BAYKAL'DAN OLAY MESAJ
    Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal olay bir paylaşım yaptı.

    Baykal, "Diktator Kılıçdaroğlu CHPyi yemeğe devam etme kararı aldı. Vebali buna destek olan herkesin boynuna olacaktır!" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

        TANJU ÖZCAN: İSTİFA EDİNİZ
        CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özcan, "Ben mi yanlış anladım? Sn Kılıçdaroğlu devam mı dedi? İstediğin gibi muhalefeti organize ettin,kendini aday ilan ettirdin! İstemeyenlerde bağrına taş basıp destekledi! Ama yeter..Lütfen bırakın, torunlarınızı sevin,13 yıldır umut verdiniz…bizi bu adama mahkum ettiniz.Lütfen şu koltuk sevdalısı,gücünü sizden alan zavallılara kalkan olmayın,onurunuzla,gururunuzla İSTİFA ediniz!! Kazananlara bırakın." ifadelerini kullandı.

        KILIÇDAROĞLU'NUN KAYBETTİĞİ SEÇİMLER
        Defalarca kez yenilmesine rağmen koltuğu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği seçimler ve sonrası yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi.

        1. SEÇİM: 29 MART 2009 YEREL SEÇİMLERİ
        Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ve yüzde 37 oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Elbette isterdik ki anakent belediye başkanlığını alalım ama bu gerçekleşmedi. Bunun gerçekleşmemesinin bizim başarısızlığımız olarak yorumlanmaması kanısındayım" dedi.

        2. SEÇİM: 12 EYLÜL 2010 YARGI REFORMU REFERANDUMU
        AK Parti yüzde 57.8, CHP yüzde 42.1 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yüzde 42'lik sonuç bizim için iyi bir sonuç" dedi.

            3 SEÇİM: 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİM ÖNCESİ
            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimden önce açıklamada bulundu ve "Hedefimiz yüzde 40. Alamazsak 'Hadi size eyvallah' deriz, yeni grubumuz gelir" dedi.

            3 SEÇİM: 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİM SONRASI


            AK Parti yüzde 49.9, CHP yüzde 25.9 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP, 12 Eylül darbesinden bu yana en yüksek oyunu almıştır" dedi.

            4 SEÇİM: 30 MART 2014 YEREL SEÇİM
            AK Parti yüzde 45.6, CHP yüzde 27.8 oy aldı.



            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa sorusu üzerine, "Geçiniz bunları. Beklediğimiz oranda oy almadık. Ama hiçbir zaman yurttaşlarımı suçlamadım" dedi.

            5. SEÇİM: 10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 51.79 oy aldı. CHP'nin de aralarında bulunduğu 14 partinin desteklediği Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 38.44 oy aldı.




                KILIÇDAROĞLU:                 "TATİLCİLER VE BOYKOTÇULAR KAZANDIRDI"
                Seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milleti suçladı ve kendi adayları ile terörün siyasi ayağı HDP'nin adayının seçimi kazandığını iddia etti. Kılıçdaroğlu, CHP yandaşı Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Bu seçimin galibi Erdoğan değildir. Sayın Ekmelettin İhsanoğlu ve Sayın Selahattin Demirtaş'tır. Tatilciler, boykotçular ve diğer sandığa gitmeyen kesimler olmasaydı yüzde 51 oy oranını bulamayacaktı ve seçim ikinci tura kalacaktı." ifadelerini kullandı.

                6. SEÇİM: 7 Haziran 2015 Genel Seçim: AK Parti yüzde 40.9, CHP yüzde 25 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir dönem kapandı, demokrasi kazandı" dedi.

                BİR DÖNEM KAPANDI DEMOKRASİ KAZANDI I VİDEO İZLE

                7. SEÇİM: 1 Kasım 2015 Genel Seçim: AK Parti yüzde 49.5, CHP yüzde 25.3 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa sorusu üzerine, "CHP'yi diğer partilere benzetmeyin. Az önce de söyledim. Demokrasiyi bu ülkeye getiren bir partiyiz" dedi.

                CHP'Yİ DİĞER PARTİLERE BENZETMEYİN I VİDEO İZLE

                    8. SEÇİM: 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu: AK Parti yüzde 51.4, "Hayır" cephesi ise yüzde 48.6 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu referandum bir gerçeği ortaya çıkardı, toplumun en az yüzde 50'si buna 'Hayır' diyor" dedi.

                    9. SEÇİM: 24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI VE GENEL SEÇİMLER
                    Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.59, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yüzde 30.64 oy aldı.

                    AK Parti yüzde 42.56, CHP ise yüzde 22.64 oy aldı.

                    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu seçimin tek kaybedeni vardır, AK Parti" dedi.

                    10 SEÇİM: 31 MART 2019 YEREL SEÇİM
                    AK Parti yüzde 44,06, CHP yüzde 29,14 oy aldı

                    50+1 FALAN DEĞİL YÜZDE 60
                    Seçim sonrası açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı, "50+1 falan değil, en az yüzde 60. Ben yüzde 60 diyorum belki yüzde 70 çıkar" ifadelerini kullanmıştı.

                        11 SEÇİM: 14 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI VE GENEL SEÇİMLER
                        Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.50, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.89 oy aldı. Genel seçimlerde ise AK Parti yüzde 35.58, CHP yüzde 25.33 oy aldı.

                        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan toplumdan beklediği güvenoyunu alamamıştır" iddiasında bulundu. Bilindiği gibi CHP, seçime Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yle ittifak yaparak girmişti.

                        KILIÇDAROĞLU BURADAYIM DİYEREK PAYLAŞIM YAPMIŞTI
                        Kılıçdaroğlu 14 Mayıs yenilgisinin ardından da ilginç bir paylaşım yaptı. CHP Genel Merkezi'nde masayı tokatlayan Kılıçdaroğlu, "Buradayım be buradayım" ifadelerini kullandı.

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                        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmıyor! 12. kez kaybetti yine istifa etmedi: Yürüyüşümüz sürüyor buradayız... Aslı Baykal'dan olay mesaj
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