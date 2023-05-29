2. tur sonrası Kemal Kılıçdaroğlu 'devam' dedi ilk isyan Ekrem İmamoğlu'ndan geldi! CHP'deki koltuk savaşlarında yeni perde

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs seçimlerini hemen akabinde yayınladığı video ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldırdı. İmamoğlu, değişim mesajı verdi.
İŞARET FİŞEĞİ İMAMOĞLU'NDAN
CHP'de 28 Mayıs seçimleri sonrası kazan hızlı kaynamaya başladı. Başkaldırının ilk işaret fişeğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Evladım' dediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi. İmamoğlu sosyal medya hesabında 'değişim' vurgulu bir video mesaj yayınladı.
'EVLADIM' DEDİĞİ İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM TEMALI MESAJ
İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Yolumuz uzun, gençliğimiz var. İnancımız tam."