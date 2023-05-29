İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu Kılıçdaroğlu’nu yerin dibine soktu: Sizin adınıza tekrar biz istifa edelim!





"EN UFAK MAHCUBİYET YOK"

İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi:

"Muhalefet liderlerinin seçim değerlendirme konuşmalarını dinledim. Ümitleri inkisara uğramış muhalefet seçmeninin üzüntüsünün, hissiyatının ve beklentisinin hilâfına, sorumluluk duygusuna dair hiçbir emare göremedim. Hiçbir öngörüleri tutmadı, hiçbir dedikleri gerçekleşmedi. Lâkin yüzlerinde en ufak bir üzüntü ve mahcubiyet yok! Milletin kaderiyle, değişim talebi için sandığa koşan muhalif seçmenin umuduyla kumar oynamanın bedelini kim ödeyecek? Önce süreç olarak doğru yönetilmeyen; baskı, dayatma ve istişaresizlik ile terör gölgesinde örselenen irademiz için uyarmıştım.