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    • 29.05.2023 16:23
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    • 29.05.2023 16:23
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    İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu Kılıçdaroğlu’nu yerin dibine soktu: Sizin adınıza tekrar biz istifa edelim!

    İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu’nun HDP ile yürüttüğü iş birliğine tepki göstererek istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, seçim sonrası yaptığı paylaşımla sandıkta bozguna uğramasına rağmen istifa etmeyen Kılıçdaroğlu’na yüklendi. Ağıralioğlu, Kılıçdoroğlu’na “Sizin adınıza tekrar biz istifa edelim!" diyerek eleştiride bulundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ağıralioğlu Kılıçdaroğlu’nu yerin dibine soktu

    8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yaptığı iş birliği nedeniyle İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla seçim sonuçlarına ilişkin uzun bir değerlendirmede bulundu.

    "SİZİN ADINIZA BİZ İSTİFA EDELİM"
    Muhalefete yüklenen Ağıralioğlu, ''Muhalif seçmenin umuduyla kumar oynamanın bedelini kim ödeyecek? sizin payınıza mahcubiyet ve sorumluluk namına bir şey düşmüyorsa sizin adınıza biz vazifeyi üzerimize alıp sizin adınıza biz üzülüp sizin adınıza biz mahcup olup ve bu sorumsuz siyaset etme tarzından, sizin adınıza tekrar biz istifa edelim'' dedi.



    "EN UFAK MAHCUBİYET YOK"
    İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi:
    "Muhalefet liderlerinin seçim değerlendirme konuşmalarını dinledim. Ümitleri inkisara uğramış muhalefet seçmeninin üzüntüsünün, hissiyatının ve beklentisinin hilâfına, sorumluluk duygusuna dair hiçbir emare göremedim. Hiçbir öngörüleri tutmadı, hiçbir dedikleri gerçekleşmedi. Lâkin yüzlerinde en ufak bir üzüntü ve mahcubiyet yok! Milletin kaderiyle, değişim talebi için sandığa koşan muhalif seçmenin umuduyla kumar oynamanın bedelini kim ödeyecek? Önce süreç olarak doğru yönetilmeyen; baskı, dayatma ve istişaresizlik ile terör gölgesinde örselenen irademiz için uyarmıştım.



        Şimdi de bunca derdi ve ekonomik zorluğu olan bir memlekette, zafer kazanmış komutan edasıyla çıkılan kürsülerde, hisselerine zerre mahcubiyet düşmeyen muhalefet liderlerinin, muhalif seçmenin hissiyatını hâlâ görememiş olmalarına dair bende oluşan hissiyat şudur: Anlaşılıyor ki herkes hâlinden memnun!

        Seçimle ilgili söylediklerinizden hiçbirisi gerçekleşmediği hâlde, sizin payınıza mahcubiyet ve sorumluluk namına bir şey düşmüyorsa sizin adınıza biz vazifeyi üzerimize alıp sizin adınıza biz üzülüp sizin adınıza biz mahcup olup ve bu sorumsuz siyaset etme tarzından, sizin adınıza tekrar biz istifa edelim!"

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        Ağıralioğlu Kılıçdaroğlu’nu yerin dibine soktu
        Haberler Güncel İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu Kılıçdaroğlu’nu yerin dibine soktu: Sizin adınıza tekrar biz istifa edelim!
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