CHP'li küskünler yeni parti mi kuracak? Mehmet Sevigen Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: Halk sana güvenmiyor

Sevigen'in konuşmasından satır başları şu şekilde:
Keşke şaşırsaydım. Yıllardır CHP'ye emek verdik ama birkaç kişinin hatasıyla insanların umutlarını elinden aldık. Ben CHP'liyim. Bu parti bana vekillik, bakanlık verdi. İstiyorduk ki iktidar olalım. Hayalimiz hep böyleydi ama Kemal bey bizim hayallerimizi elimizden aldı. Kendimize de kızgınlığımız var Kemal beye de. Dün gece banklarda yatan çocukları görseydiniz, Kemal bey gitti sıcak yatağında yattı. Çünkü Kemal bey CHP'li değil ki. Geçen seçimden daha düşük oy aldık. Emek vermenin, kavga etmenin farkında değil. Tayyip bey nasıl motive etti. Hizmetlerini, çalışmalarını anlattı; bu ülkeyi ben yönetirim dedi. Kemal bey kendini ön plana attı.
Altılı masayı kim bir araya getirdi, orada altılı masa var mı? Kemal beyi arkadan vuran onlar oldu. Kemal beyi yalnızlaştırdılar. Çıkıp kendi illerinde dolaşsalardı. Kemal bey kendi illerinde onları ikiye katladı. Burada bizim kızgınlığımız. Eline bir kağıt alıyor önüne gelenle imzalamaya gidiyor. Ülkeyi yönetmeye talip olan Ümit Özdağ'ın önüne kağıt alıp gider mi? Zaten Güneydoğu'da vatandaşlar oy vermiş, onları küstürmenin ne anlamı var. Burada güven kazandı. Ali Babacan'ın, Davutoğlu'nun bir tek oyu yok. Çocuklarının geleceğini sana emanet ediyorlar. Biz mücadele etmeden Kemal beye teslim ettik.
HALK GÜVEN DUYMUYOR
Halkı anlayamadık biz burada. Güven duymuyorlar. Meral hanım lütfen aday olmayın demişti. Siz aday olursanız iyi parti seçmeni size de bize de oy vermiyor, demişti.
1 sene 1 buçuk sene önce kamuoyu yoklaması yapılıyordu. Kemal bey 4., 5. çıkıyordu. Sağ seçmeniz, bizim seçmenimiz Kemal beye oy vermez, ittifak kuralım kendimiz dediler bunu Ali babacan bozdu. Avrupa'nın bize saldırdığı dönemde, Amerika'nın karşımızda olduğu dönemde kendi hırsımıza yenildik.
Kılıçdaroğlu kendi arkadaşlarına güvenmedi. Oğan'ın aldığı oy Muharrem beyin oyu idi. Muharrem beyi bir tarafa dışladı. Eski başkanları bir toplayabilseydi. Önüne gelene bol keseden dağıttı. Toplum böyle laçkalık olmaz dedi. Kaybetmenin tek nedeni bu hırsıdır.