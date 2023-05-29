CHP'li küskünler yeni parti mi kuracak? Mehmet Sevigen Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: Halk sana güvenmiyor

İstifa etsin demiştim. Yerel yönetimleri de kaybetmeyelim, bütün feryadım bunadır. Kendi koltuklarını korumak için Kemal beye gaz verdiler. Milletin koltuğu ne olacak. Türkiye'nin ikiye bölündüğüne inanmıyorum. Bir Seçim biter başka seçim başlar. Sakın millet birbirine küsmesin. Bugün siyaset konuşmasın insanlarımız birbiri ile. Başörtülülere yapılan cumhuriyet kadınlarına yapılacak gibi algı yapılıyor.

Bu topluma muhalefet korku veriyor. Kimse korkmasın. Endişe duymasınlar. Korku imparatorluğu yaymaya kimsenin hakkı yok. Bu seçimi halk vermiş.

ALTILI MASADAKİLER MÜCADELE ETMEDİ

Herkes kendi mücadelesini yaptı. Mücadelenin sonu kazanmaktır. Genel başkansınız diye orada mücadele ediyorsunuz. Altılı masa etrafındakilerin hiçbiri mücadele etmedi. O 40 vekil istifa etsin gitsin. 5tane daha vekil verin de grup kuralım diyor. Nasıl yüzsüzlük bu. 40 haramiler geldi çöktüler partiye. Kendi aralarında yereler yönetime kadar bu altılı masayı bozmayalım birkaç belediyeyi biz alalım diyorlarmış. Bunu yaparlarsa gök kubbeyi başlarına yıkarız. HDP ile işbirliği yapmalarında bir şey görmüyordum ama onlar da terör örgütü ile arasına mesafe koyacak. Biz Türk milleteyiz. İkinci turda doğuda katılım düştü, çünkü Ümit Özdağ ile imzaladığı o kağıt yüzünden.