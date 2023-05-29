Başkan Erdoğan 28 Mayıs'taki 2. tur seçimlerinde tüm illerde oy oranını yükseltti! Kılıçdaroğlu'nun oy oranı 11 ilde düştü

KILIÇDAROĞLU'NUN DOĞU ANADOLU'DA 6 İLDE OY ORANI DÜŞTÜ

Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Doğu Anadolu Bölgesi'nde oylarının en çok arttığı il, ilk tura Ata İttifakı adayı olarak giren Sinan Oğan'ın memleketi Iğdır oldu. Iğdır'da Erdoğan'ın oy oranı ilk tura kıyasla yüzde 7,93 artarak yüzde 33,22'ye, Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 4,29 artarak yüzde 66,78'e yükseldi.Kılıçdaroğlu'na verilen oyların oranı Bitlis'te yüzde 0,7, Ağrı'da yüzde 0,46, Hakkari'de yüzde 0,21, Bingöl'de yüzde 0,61, Muş'ta yüzde 0,55 ve Van'da yüzde 0,76 düştü.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KARABÜK VE BURDUR'DA OY ORANI YÜKSELDİ

Karadeniz Bölgesi'nde Erdoğan'ın oylarını en çok artırdığı il Karabük, Kılıçdaroğlu'nun Bolu oldu. Erdoğan, Karabük'te yüzde 4,32 artışla yüzde 63,72, Kılıçdaroğlu Bolu'da yüzde 4,31 artışla yüzde 35,33 oy oranına ulaştı.

Akdeniz Bölgesi'nde Burdur Başkan Erdoğan'ın, Isparta Kılıçdaroğlu'nun oy oranının en çok yükseldiği iller oldu. Başkan Erdoğan Burdur'da yüzde 4,12 artışla yüzde 55,83, Kılıçdaroğlu Isparta'da yüzde 4,1 artışla yüzde 42,33 oy oranı elde etti.