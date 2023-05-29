Başkan Erdoğan 28 Mayıs'taki 2. tur seçimlerinde tüm illerde oy oranını yükseltti! Kılıçdaroğlu'nun oy oranı 11 ilde düştü

Resmi olmayan sonuçlara göre, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda katılım oranı, birinci tura göre yüzde 3,13 azalarak yüzde 85,71 olarak gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm illerde oy oranı artarken 8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise 11 ilde düştü.
Birinci turda 53 milyon 993 bin 714 seçmen, ikinci turda ise 52 milyon 89 bin 286 seçmen oy kullandı. İkinci turda katılım oranının yükseldiği tek il Tunceli oldu. Tunceli'de bir önceki tura göre seçimlere katılım yüzde 0,12 artarak yüzde 87,47'ye çıktı, diğer tüm illerde katılım oranı düştü.