Ekrem İmamoğlu terör tutuklusu Demirtaş'a selam çaktı: Selahattin Demirtaş için adalet diliyoruz

Türkiye 14 Mayıs'ta yüzyılın en önemli kararlarıdan birini vermeye hazırlanıyor. Seçimlere sayılı günler kalmasıyla 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarlanan yıkım koalisyonu, Türkiye için adeta milli güvenlik sorunu haline geldi.
Kılıçdaroğlu HDPKK desteğini arkasına aldı, HDPKK Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı. İş öyle bir boyut kazandı ki Kandil'deki PKK elebaşları "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkartırız" tehditleri savurmaya başladı.
CHP MİTİNGİNDE "DİŞE DİŞ KANA KAN SENİNLEYİZ ÖCALAN" BÖĞÜRTÜLERİ VE "DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK" SLOGANLARI
Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde Türk bayrakları yerlere atıldı, "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" böğürtüleri yükseldi. "Selahattin Demirtaş'a özgürlük" denildi.