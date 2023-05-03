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    • Güncel
    • 04.05.2023 03:25
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    • 04.05.2023 03:25
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    Ekrem İmamoğlu terör tutuklusu Demirtaş'a selam çaktı: Selahattin Demirtaş için adalet diliyoruz

    HDPKK'nın desteğini arkasına alan 7'li koalisyon kirli siyasetine her geçen bir yenisi ekliyor. Geçtiğimiz gün Van'da düzelenen mitingde 'Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan' böğürtüleri yükselmiş, Türk bayrakları yere atılmıştı. Öte yandan diğer bir detay ise CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun PKK ile özdeşleşen zafer işaretini yapıp bölücülere selam çakmasıydı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Adıyaman'da başka bir skandal meydana geldi. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör nedeniyle cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’a özgürlük isteğinin nidalarını attı. Miting sırasında ortaklarına selam yollayan İmamoğlu, Selahattin Demirtaş posteri taşıyan bir HDP’liye “Ben Selahattin Demirtaş'a defalarca selam söyledim, yine söylüyorum. Onun adaletini diliyoruz” dedi.

    İmamoğlu terörist Demirtaş’a selam çaktı!

    Türkiye 14 Mayıs'ta yüzyılın en önemli kararlarıdan birini vermeye hazırlanıyor. Seçimlere sayılı günler kalmasıyla 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarlanan yıkım koalisyonu, Türkiye için adeta milli güvenlik sorunu haline geldi.



    Kılıçdaroğlu HDPKK desteğini arkasına aldı, HDPKK Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı. İş öyle bir boyut kazandı ki Kandil'deki PKK elebaşları "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkartırız" tehditleri savurmaya başladı.



    CHP MİTİNGİNDE "DİŞE DİŞ KANA KAN SENİNLEYİZ ÖCALAN" BÖĞÜRTÜLERİ VE "DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK" SLOGANLARI
    Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde Türk bayrakları yerlere atıldı, "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" böğürtüleri yükseldi. "Selahattin Demirtaş'a özgürlük" denildi.



        İMAMOĞLU'NUN EŞİDEN PKK İLE ÖZDEŞLEŞEN ZAFER İŞARETİ
        Van mitinginde CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi de PKK ile özdeşleşen zafer işaretini yapıp bölücülere selam çaktı.



        EKREM İMAMOĞLU'NDAN DEMİRTAŞ'A SELAM
        HDP'lilerin doğu ve güneydoğu illerindeki Kılıçdaroğlu mitinglerindeki yoğunluğu göze çarparken bu kez Adıyaman'da bir HDP'lilerin Selahattin Demirtaş posteriyle en ön sıralarda yer aldığı görüntülendi. Demirtaş posterine kayıtsız kalamayan Ekrem İmamoğlu, terör destekçiliği nedeniyle cezaevinde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı'na selam gönderdi.



        "SELAHATTİN DEMİRTAŞ İÇİN ADALET DİLİYORUZ"
        İmamoğlu "Selahattin Demirtaş'a selam söylüyorum sorun yok, onun adaletini diledik. Ben Selahattin Demirtaş'a defalarca selam söyledim, yine söylüyorum. Bize güveneceksin, herhalde güveneceksin. Selahattin Demirtaş'a adalet meselesiyle ilgili sözümü söyledim. Benim Gezi davasından arkadaşım yatıyor. Sadece Selahattin Demirtaş'a değil, bütün haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayanlara adalet istiyoruz." ifadelerini kullandı.


        DEMİRTAŞ DA DİLENCİLİĞE BAŞLADI: BİR OY HDP'YE BİR OY KEMAL'E
        Partisi HDP gibi o da Kemal Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden oy pusulası paylaşarak "Bir oy HDP'ye bir oy Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'na" dedi.



            "BENİM OYUM SİZEDİR"
            Bir başka paylaşımında da kendisine özgürlük vadeden Kılıçdaroğlu'na "Benim oyum sizedir" diyerek seslenen Demirtaş, "Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Allah yolunuzu açık etsin. Ayrışmayı bitireceğinize, toplumsal barışı sağlayacağınıza, Türkiye'yi refaha, huzura kavuşturacağınıza yürekten inanıyorum. Benim oyum sizedir, Sayın #CumhurbaşkanıKılıçdaroğlu" şeklinde konuştu.

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            Emlak Konut
            Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu terör tutuklusu Demirtaş'a selam çaktı: Selahattin Demirtaş için adalet diliyoruz
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