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    • Güncel
    • 24.05.2023 20:48
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    • 24.05.2023 20:50
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    8'li koalisyonda 'danışıklı dövüş' politikası! Birbirlerine söve söve aynı masadalar: HDP Ümit Özdağ'a rağmen Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek

    İlk turda HDP ve Kandil'den kesintisiz destek alıp vaatler veren, ikinci tura giderayak da 'milliyetçi' kılığa bürünen Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile el sıkıştı. Böylelikle Özdağ, yerden yere vurduğu 7'li koalisyona sekizinci ortak olmuş oldu. Öte yandan HDP, danışıklık dövüş politikası izleyerek göstermelik bir tepki gösterdi. Elebaşı Duran Kalkan'ın çağrısı sonrası tüm unsurlarıyla Kılıçdaroğlu için seferber olan HDP'nin Ümit Özdağ'a rağmen Bay Bay Kemal'i destekleyeceği konuşulanlar arasında. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Ümit Özdağ’a rağmen KK’yı destekleyecekler

    Türkiye 14 Mayıs 2023'te sandık başına gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon oy fark atarak %49.52 oranını yakaladı.

    Cumhur İttifakı da Meclis'teki çoğunluğu elde ederek 7'li koalisyona üstünlük sağladı. Ancak 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı.



    Bu noktada gözlerin çevrildiği isim olan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci tur için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı.

    Milli irade 28 Mayıs'ta tam anlamıyla tecelli edecek...



    Öte yandan ilk tur öncesi terör örgütlerine 'özgürlük' ve 'kayyumları kaldırma' vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu, ikinci tura giderayak 'milliyetçi' kılığa büründü.

    KILIÇDAROĞLU, ÖZDAĞ İLE EL SIKIŞTI
    Sinan Oğan'ın Başkan Erdoğan'a destek vermesi sonrası harekete geçen Bay Bay Kemal, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile anlaşarak, kayyumların kaldırılmaması ve terörle mücadele sözü verdi.

    Bu gelişme sonrası gözler Kılıçdaroğlu'ndan belli başlı sözler alıp, mutabakata vardıklarını duyuran HDP'ye çevrildi.

    "DANIŞIKLI DÖVÜŞ" POLİTİKASI: KILIÇDAROĞLU - ÖZDAĞ ANLAŞMASINA GÖSTERMELİK TEPKİ
    Terör örgütünün siyasi ayağı olan parti 'danışıklı dövüş' politikası izleyerek Ümit Özdağ'ın 7'li koalisyona sekizinci ortak olmasına göstermelik bir tepki gösterdi.



    Kılıçdaroğlu'nun Özdağ ile imzaladığı protokole ilişkin yazılı açıklama yapan HDP, "Kayyum atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir" vurgusu yaparak "Nihai kararımızı, seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı yarın paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

    Ümit Özdağ'ın yerden yere vurduğu 7'liye sekizinci ortak olması ilkesiz siyaseti açığa çıkarırken, birbirlerini söve söve destek veren koalisyonda CHP, İYİ Parti, Zafer Partisi ve HDPKK aynı noktada buluşmuş konumda.



        Tam da bu noktada PKK'nın yayın organlarından biri olan Yeni Özgür Gazetesi'nde kaleme alınan bir yazıya dikkat çekmekte faydar var.

        ÖZDAĞ'IN AYNI MASAYI PAYLAŞTIĞI HDPKK'NIN MEDYASI NELER DEDİ NELER...
        Veysi Sarısözen imzasını taşıyan "Hep bize mi olacak, sıra CHP'lilerde" başlıklı yazıda Ümit Özdağ ile ilgili bomba ifadeler yer aldı.

        Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ı 7'li koalisyonu parçalayan 'Atatürkçü' unsurlar olarak tanımlayan yazıda şu ifadeler kullanıldı;

        Kılıçdaroğlu'nun kan ter içinde kurduğu "Millet İttifakı"nı parçalayan, oylarını bölen ve bu yolla Erdoğan'ın birinci turda devrilip gitmesini önleyen üç "Atatürkçü"nün ikincisi de siyasi hayatımızdan defolup çıktı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan'dan (bir de bıçkın teğmen vardı, sahi adı neydi yahu) geriye, Özdağ kaldı.

        "CHP TABANINDA DERİN BİR OYUK AÇACAK"
        Sıfırı tüketen bu iki bedbaht adamın, devlet adına kendilerini birer siyasi kadavra haline getirmesinden bakalım Özdağ nasıl bir sonuç çıkaracak? O da devlet istihbaratının emriyle siyaseten intihar mı edecek, yoksa CHP tabanında derin bir oyuk açmak üzere Kılıçdaroğlu'na destek verir gibi mi yapacak? Ben şahsen devletin Özdağ'ı "yedekte" tutacağını düşünmekteyim. Aklı olan öyle yapar. İki mostralık adamını Erdoğan uğruna harcadıktan sonra 27 Mayıs darbesini yapan cuntanın en genç üyesi olan Kurmay Yüzbaşı Muzaffer Özdağ'ın oğlunu, üstelik yetişkin bir "güvenlik uzmanı" olduğuna da bakarak elinin altında tutması, derin devlete pek yaraşır.



        Yazıda Sinan Oğan, Muharrem İnce ve Ümit Özdağ CHP tabanını bölen düşman olarak tanımlandı;

        Düşünün… Kılıçdaroğlu Kürt halkının oylarıyla Erdoğan'ı devirdiği gün, CHP tabanında var olan Kürt halkına karşı önyargılar, İstanbul seçiminden sonra, ikinci ve çok daha derin bir kırılmaya yol açacak. Erdoğan ikinci turu da çalarsa, CHP tabanındaki Türk yurtseverleri ve demokratları şöyle düşünecek: Kürt halkı bize Yeşil Sol Parti'nin şahsında yüzde 97'lik bir oy desteği verdi, buna karşılık bizi yıllardan beri Kürt halkına karşı kışkırtan İnceler, Oğanlar, Özdağlar, tabanımızı böldü ve Erdoğan'ın safına geçti, demek ki düşman Kurdistan'da değil, içimizdeymiş.
        Size bir şey diyeyim mi? Türk halkı bu düşünceye geldiği gün, işte o gün, Türkiye'ye bahar gelir.
        Ne demişler, "bir çiçekle bahar, bir seçimle demokrasi gelmez"…



        HDP ÜMİT ÖZDAĞ'A RAĞMEN KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEK
        Öte yandan fondaş T24'te de 'Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destek ve HDP'nin bu duruma vereceği olası tepki' konusu işlendi.

        Candan Yıldız imzalı, "HDP ve Yeşil Sol, Ümit Özdağ'a rağmen ikinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekler mi?" başlıklı yazıda Ümit Özdağ'ın 'İçişleri Bakanlığı' çıkışı yapmasının Kılıçdaroğlu'na oy veren Kürt seçmenin kafasını karıştırdığına dikkat çekildi.

        Ek olarak yazıda, HDP'nin Ümit Özdağ'a rağmen Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye devam edebileceği de vurgulandı.



            DEMİRTAŞ SALINACAK MI? HDP'YE BAKANLIK VERİLECEK Mİ? CEVAP GELMESİ İMKANSIZ...
            AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğe ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı.

            Çelebi, "6+1'in İçişleri Bakanı Ümit Özdağ iken Demirtaş serbest kalacak mı? KHK'lıların tamamı göreve geri dönecek mi? Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimiz korunacak mı? HDP'ye bakanlık verilecek mi? Tezkerelere hayır terör devletine evet denilecek mi? Cevap gelir mi? İmkansız!" dedi.
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            Haberler Güncel 8'li koalisyonda 'danışıklı dövüş' politikası! Birbirlerine söve söve aynı masadalar: HDP Ümit Özdağ'a rağmen Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek
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