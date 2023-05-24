8'li koalisyonda 'danışıklı dövüş' politikası! Birbirlerine söve söve aynı masadalar: HDP Ümit Özdağ'a rağmen Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek





Tam da bu noktada PKK'nın yayın organlarından biri olan Yeni Özgür Gazetesi'nde kaleme alınan bir yazıya dikkat çekmekte faydar var.



ÖZDAĞ'IN AYNI MASAYI PAYLAŞTIĞI HDPKK'NIN MEDYASI NELER DEDİ NELER...

Veysi Sarısözen imzasını taşıyan "Hep bize mi olacak, sıra CHP'lilerde" başlıklı yazıda Ümit Özdağ ile ilgili bomba ifadeler yer aldı.



Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ı 7'li koalisyonu parçalayan 'Atatürkçü' unsurlar olarak tanımlayan yazıda şu ifadeler kullanıldı;



Kılıçdaroğlu'nun kan ter içinde kurduğu "Millet İttifakı"nı parçalayan, oylarını bölen ve bu yolla Erdoğan'ın birinci turda devrilip gitmesini önleyen üç "Atatürkçü"nün ikincisi de siyasi hayatımızdan defolup çıktı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan'dan (bir de bıçkın teğmen vardı, sahi adı neydi yahu) geriye, Özdağ kaldı.



"CHP TABANINDA DERİN BİR OYUK AÇACAK"

Sıfırı tüketen bu iki bedbaht adamın, devlet adına kendilerini birer siyasi kadavra haline getirmesinden bakalım Özdağ nasıl bir sonuç çıkaracak? O da devlet istihbaratının emriyle siyaseten intihar mı edecek, yoksa CHP tabanında derin bir oyuk açmak üzere Kılıçdaroğlu'na destek verir gibi mi yapacak? Ben şahsen devletin Özdağ'ı "yedekte" tutacağını düşünmekteyim. Aklı olan öyle yapar. İki mostralık adamını Erdoğan uğruna harcadıktan sonra 27 Mayıs darbesini yapan cuntanın en genç üyesi olan Kurmay Yüzbaşı Muzaffer Özdağ'ın oğlunu, üstelik yetişkin bir "güvenlik uzmanı" olduğuna da bakarak elinin altında tutması, derin devlete pek yaraşır.