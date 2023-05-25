Son dakika: Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar







"KILIÇDAROĞLU'NUN HERHANGİ BİR REFERANSI YOK"

Güçlü Türkiye ideali ve Türkiye Yüzyılı vizyonu var. Eser ve hizmet anlayışı var. Referans olarak baktığımız da Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir referansı yok. Adama sorarlar; 11 tane büyükşehir belediye başkanlığın var, eser olarak ortaya ne koydun? 15 kez seçime girip hepsini kaybettin. Niye kaybediyorsunuz? Bu millet durup dururken sizi reddetmiyor. Bu kadar önemli büyükşehirler sizde ama ortaya eser koymuyorsunuz. O zaman merkezi yönetimde bu millet size oy verir mi? Vermez. Yerel yönetimde ortaya performans koyarsanız, millet de bunun üzerinden 'burada böyle yaptılar merkezi yönetimde de yapar' der. İstanbul, Ankara çok önemli, taşır. Türkiye Yüzyılı'nın yol haritası. Biz bu yol haritasını hayata geçireceğiz.



Yeni adımlar atmamız gerekiyor. Terörle mücadele anlayışımız var. Bunu kenara koyamayız. Terör örgütleriyle olan mücadelemizde çok iyi konuma geldik. Güneydoğu'yu Doğu'yu düşünün. eskiden Diyarbakır'da akşam sokağa çıkamazdınız. Buraya terörle mücadele sonucu gelindi. Önceden bu bölgelere yatırım olmuyordu. Terör korkusu kenara çekilince, yatırımcı da 'yatırım yaparım' diyor. 21 yıldır Türkiye'yi bir üst lige taşıyan ehil kadrolar var. 21 yıllık kazanımlara bakarak bölge insanları da yatırımlara girecektir. Savunma sanayisinden Togg'a, Anka'ya Kızılelma'ya bakacak.



Bununla tüm milletimizi kast ediyorum. Biz kazandığımızda bu ülkede kimse kaybetmeyecek. Yatırımsa yatırımını yapacak. İstihdamsa istihdamını sağlayacak. Turizmin en büyük yatırım dönemi bizim dönemimiz oldu. Turizmde hedefi 100 milyar dolar olarak ortaya koyduk. Bakanım Mehmet Bey, ciddi başarı ortaya koydu. Ciddi sıkıntılara rağmen. Siyasetin doğasında rekabet var. Biz her alanda bu rekabet teşvik ettik. Rekabeti ortaya koyarsanız yarış başlar. Yarış da bize Türkiye'de ciddi adımlar atmayı getirdi.



"KILIÇDAROĞLU KAZANIRSA, TERÖR ÖRGÜTLERİ KAZANACAK"

Varsın birileri gerilimle kutuplaştırmayla yol almaya çalışsın, o bizi ilgilendirmiyor. Biz milletimizi kucaklamaya devam edeceğiz. Buradan taviz veremeyiz. 28 Mayıs'ta biz kazanırsak, 85 milyonun her bir ferdi kazanacak. Önemli olan o akşam sandıktan ne çıkacak? Kılıçdaroğlu kazanırsa, terör örgütleri kazanacak. Londra tefecileri kazanacak. ABD'li şirketler kazanacak. Kaybedenler ise ülkemiz üzerinde hesap yapan olacak. Dergi kapaklarından millete ayar verenleri gördünüz. Bunların Erdoğan ile ne işi var? Bunlara sormak lazım, Erdoğan'la kaç kere bir araya geldin? Erdoğan'ın onlara bakış açısını bildikleri için Erdoğan'ın kaybetmesi lazım diyorlar. Bunu terör örgütleri de diyor. Demek ki bunlar terör örgütleriyle aynı yerden ayar alıyorlar.





Bunların yaptığı milliyetçilik, halkçılık değil... Tamamen takiyyecilik. Düne kadar terörist eviciydi bunlar. Selo çıksın diye bana oy verin diyen Kılıçdaroğlu değil mi?







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