Son dakika: Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Türkiye 14 Mayıs 2023'te sandık başına gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon oy fark atarak %49.52 oranını yakaladı. Cumhur İttifakı da Meclis'teki çoğunluğu elde ederek 7'li koalisyona üstünlük sağladı.
Ancak 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı.
Bu noktada gözlerin çevrildiği isim olan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci tur için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. Milli irade 28 Mayıs'ta tam anlamıyla tecelli edecek.
ERDOĞAN'DAN ORTAK YAYINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Tüb bu yaşananların gölgesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı ortak yayında seçim gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Biz bugüne kadar hep kendimizle yarıştık. Kendi rekorlarımızı yükseltme çabasında olduk. Bugüne kadar bizle eser ve hizmette yarışacak bir muhalefet bulamadık. Türk demokrasisin en büyük talihsizliği bu.
KILIÇDAROĞLU'NA NET CEVAP
Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması oldu. Televizyonlara davet ediyor. Benle ne konuşacaksın? Ortaya koyduğun bir eser yok. Okmeydanı SSK Hastanesi mi konuşacağım? Kandil'den gelen talimatları yerine getirebilmek için onların uzantısının desteğini isteyecek kadar zaafa düştün. Yüzde 1 bile oy potansiyeline sahip olmayanlara 40 vekil verdin. Bunları mı konuşacağım seninle? Bir de iftiraları var.
Herhangi bir rehavet olmasa dahi tedbirimi almam lazım. Teşkilatımı uyaracağım ki, onlar da zafer sarhoşluğuna kapılmasın. 1. turu 5 puan önde bitirdik. Bu 5 puan rehavete sebep olmaması lazım. 50+1, oradaki 1 çok önemli. Her şeyi değiştirir.
Hatay'da konteynerlerin olduğu yerde hazırlık yapılmıştı. Orada 40-50 bin kişi toplanmıştı. Oradan Sivas'a geçtik. Sivas bambaşkaydı. Meydanda 100 bin kişi vardı. 6'lı-7'li masanın etrafındakilerden bir tanesi de oralı. Buraya geldi mi diyorum? Gelmedi, hangi yüzle gelecek diyorlar? Madımak'ta oranın belediye başkanıydı. CHP'nin Temel Bey'le ilgili söylediklerini hatırlayın. İdamına varıncaya kadar talepleri vardı. O gün Sivas acaba niçin böyle bir katılım yaptı? 3 vekil bizde, 1 tane de MHP'de. Ankara-Sivas 2 saat. 1 ay ücretsiz dedik. Ücretsiz deyince cazibe arttı. Bundan sonraki süreci de teşvik edecek.
"KILIÇDAROĞLU'NUN HERHANGİ BİR REFERANSI YOK"
Güçlü Türkiye ideali ve Türkiye Yüzyılı vizyonu var. Eser ve hizmet anlayışı var. Referans olarak baktığımız da Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir referansı yok. Adama sorarlar; 11 tane büyükşehir belediye başkanlığın var, eser olarak ortaya ne koydun? 15 kez seçime girip hepsini kaybettin. Niye kaybediyorsunuz? Bu millet durup dururken sizi reddetmiyor. Bu kadar önemli büyükşehirler sizde ama ortaya eser koymuyorsunuz. O zaman merkezi yönetimde bu millet size oy verir mi? Vermez. Yerel yönetimde ortaya performans koyarsanız, millet de bunun üzerinden 'burada böyle yaptılar merkezi yönetimde de yapar' der. İstanbul, Ankara çok önemli, taşır. Türkiye Yüzyılı'nın yol haritası. Biz bu yol haritasını hayata geçireceğiz.
Yeni adımlar atmamız gerekiyor. Terörle mücadele anlayışımız var. Bunu kenara koyamayız. Terör örgütleriyle olan mücadelemizde çok iyi konuma geldik. Güneydoğu'yu Doğu'yu düşünün. eskiden Diyarbakır'da akşam sokağa çıkamazdınız. Buraya terörle mücadele sonucu gelindi. Önceden bu bölgelere yatırım olmuyordu. Terör korkusu kenara çekilince, yatırımcı da 'yatırım yaparım' diyor. 21 yıldır Türkiye'yi bir üst lige taşıyan ehil kadrolar var. 21 yıllık kazanımlara bakarak bölge insanları da yatırımlara girecektir. Savunma sanayisinden Togg'a, Anka'ya Kızılelma'ya bakacak.
Bununla tüm milletimizi kast ediyorum. Biz kazandığımızda bu ülkede kimse kaybetmeyecek. Yatırımsa yatırımını yapacak. İstihdamsa istihdamını sağlayacak. Turizmin en büyük yatırım dönemi bizim dönemimiz oldu. Turizmde hedefi 100 milyar dolar olarak ortaya koyduk. Bakanım Mehmet Bey, ciddi başarı ortaya koydu. Ciddi sıkıntılara rağmen. Siyasetin doğasında rekabet var. Biz her alanda bu rekabet teşvik ettik. Rekabeti ortaya koyarsanız yarış başlar. Yarış da bize Türkiye'de ciddi adımlar atmayı getirdi.
"KILIÇDAROĞLU KAZANIRSA, TERÖR ÖRGÜTLERİ KAZANACAK"
Varsın birileri gerilimle kutuplaştırmayla yol almaya çalışsın, o bizi ilgilendirmiyor. Biz milletimizi kucaklamaya devam edeceğiz. Buradan taviz veremeyiz. 28 Mayıs'ta biz kazanırsak, 85 milyonun her bir ferdi kazanacak. Önemli olan o akşam sandıktan ne çıkacak? Kılıçdaroğlu kazanırsa, terör örgütleri kazanacak. Londra tefecileri kazanacak. ABD'li şirketler kazanacak. Kaybedenler ise ülkemiz üzerinde hesap yapan olacak. Dergi kapaklarından millete ayar verenleri gördünüz. Bunların Erdoğan ile ne işi var? Bunlara sormak lazım, Erdoğan'la kaç kere bir araya geldin? Erdoğan'ın onlara bakış açısını bildikleri için Erdoğan'ın kaybetmesi lazım diyorlar. Bunu terör örgütleri de diyor. Demek ki bunlar terör örgütleriyle aynı yerden ayar alıyorlar.
Bunların yaptığı milliyetçilik, halkçılık değil... Tamamen takiyyecilik. Düne kadar terörist eviciydi bunlar. Selo çıksın diye bana oy verin diyen Kılıçdaroğlu değil mi?
Detaylar geliyor...