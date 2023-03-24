6'lı koalisyonun ortağı HDP'den Yavuz Ağıralioğlu ve Cumhuriyet hakkında skandal sözler! Sırrı Sakık: 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz

NE OLMUŞTU?

6'lı koalisyonun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dayatması ve HDP'yle görüşülmesi üzerine basın açıklamasında bulunan Yavuz Ağıralioğlu, düzenlediği basın toplantısında 6'lı koalisyona zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu.

Ağıralioğlu, "Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Hayatımızın, siyasi mücadelemizin, siyasi ilkeler alanının canına okuyan bu kutuplaşma diye dert ettiğimiz münasebetsiz ittifakların, saçma sapan pazarlıkların, kirli hesapların yahut asla bir araya gelmeyecek, gelmesinin de mümkün olmayan beraberliklerin besleyeni, gerçekleştirenleri, tahakkukunu gizleyeni olan bu 50+1 sisteminin memlekete yapılmış en büyük kötülük olduğunu söyleyenleriz" demişti.

Ağıralioğlu, "Güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sistem diye yola çıkıp; güçlendirilmiş, iyileştirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeli memlekete umut olarak sunulmuş oldu" demişti.

Öte yandan HDP'ye de sert ifadeler kullanan Ağıralioğlu, "Meclis varlığına asla sığmaz laflar ediyorlar. Defalarca söyledim devlete 'katil' derken gösterdiğiniz cüretkarlığı bir kere PKK'ya 'katil' derken gösteremediniz." diye konuşmuştu.