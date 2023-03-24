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    • 24.03.2023 16:07
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    6'lı koalisyonun ortağı HDP'den Yavuz Ağıralioğlu ve Cumhuriyet hakkında skandal sözler! Sırrı Sakık: 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz

    Son dakika haberleri... 6'lı koalisyonun aylardır masa altında saklanan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile birlikte kendini vazgeçilmez olarak atfeden HDP'den skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor. O açıklamalardan sonuncusu HDP'li Sırrı Sakık'tan geldi. Sakık, "Bizim küçük hesaplarımız yok. Biz 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz." dedi. Sakık, HDP'ye terörle arasına mesafe koymadığı için tepki gösteren İYİ Parti İStanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na da sert ifadelerle yüklendi, "Herkes haddini bilecek." ifadelerini kullandı.

    Sırrı Sakık: 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz

    6'lı koalisyon, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı deyim yerindeyse tüm kartlarını oynuyor. Koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüşerek destek istedi.

    Kılıçdroğlu, HDP'nin skandal taleplerini koalisyon olarak kabul ettiklerini iletti. Bunun üzerine HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aday çıkarmama kararı aldığını duyurdu.

    Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek olan HDP, kendisini kilit parti olarak lanse ediyor ve birbirinden küstah açıklamalar yapıyor. O açıklamalardan sonuncusu HDP'li Sırrı Sakık'tan geldi. Sakık, "Bizim küçük hesaplarımız yok. Biz 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz." dedi. Sakık, HDP'ye terörle arasına mesafe koymadığı için tepki gösteren İYİ Parti İStanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na da sert ifadelerle yüklendi, "Herkes haddini bilecek." şeklinde konuştu.

    Bu gelişmelerin ardından Artı TV'ye konuşan HDP'nin eski vekillerinden Sırrı Sakık son durumu değerlendirdi.

    "BİZ 100 YILLIK CUMHURİYETİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

    Sakık, 100 yıllık cumhuriyeti değiştirecek bir sistem kuracaklarını söyledi.

    Sakık şöyle konuştu:

    "Biz bu sistemi değiştireceğiz. Bizim küçük hesaplarımız yok. Aslında dünkü açıklama bu. Biz masada oturup bir bakanlık, vekillik veyahut da bir cumhurbaşkanı yardımcılığı değil, biz 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. Demokratik bir cumhuriyeti inşa edeceğiz.

    Önümüzdeki dönem bir özgürlük dönemi olacak. Bu özgürlüğü birlikte inşa edeceğiz. Kimlerle inşa edebileceksek onlarla da oturup konuşacağız. Kürtler diyor ki bizimle mücadele değil bizimle müzakere yapın. Bizimle oturun. Bizimle kavga değil, barış sağlayın."

    "YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NA TEPKİ: HADDİNİ BİL"

    Millet İttifakı'nın aday belirleme sürecinde yaşanan Kılıçdaroğlu krizi, sonrasında Kılıçdaroğlu-HDP ile görüşme adımıyla alevlenen İyi Parti içindeki rahatsızlık İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu tarafından dışa vurulmuştu.

        Ağır sözlerle yaşananları eleştiren Ağıralioğlu'na da tepki gösteren Sakık, "Siz HDP'nin oyları ile Cumhurbaşkanı olacaksınız, cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksınız, milletvekili olacaksınız. Ama şunu etmeyin yapmayın... Herkes haddini bilecek! Binde sıfır olan partiler bakanlık, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı isteyecek... Herkes haddini bilecek. Bu bu kadar basit. Biz ne yaptığımızı biliyoruz." dedi.

        NE OLMUŞTU?
        6'lı koalisyonun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dayatması ve HDP'yle görüşülmesi üzerine basın açıklamasında bulunan Yavuz Ağıralioğlu, düzenlediği basın toplantısında 6'lı koalisyona zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu.

        Ağıralioğlu, "Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Hayatımızın, siyasi mücadelemizin, siyasi ilkeler alanının canına okuyan bu kutuplaşma diye dert ettiğimiz münasebetsiz ittifakların, saçma sapan pazarlıkların, kirli hesapların yahut asla bir araya gelmeyecek, gelmesinin de mümkün olmayan beraberliklerin besleyeni, gerçekleştirenleri, tahakkukunu gizleyeni olan bu 50+1 sisteminin memlekete yapılmış en büyük kötülük olduğunu söyleyenleriz" demişti.

        Ağıralioğlu, "Güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sistem diye yola çıkıp; güçlendirilmiş, iyileştirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeli memlekete umut olarak sunulmuş oldu" demişti.

        Öte yandan HDP'ye de sert ifadeler kullanan Ağıralioğlu, "Meclis varlığına asla sığmaz laflar ediyorlar. Defalarca söyledim devlete 'katil' derken gösterdiğiniz cüretkarlığı bir kere PKK'ya 'katil' derken gösteremediniz." diye konuşmuştu.

        CHP VE HDP'Lİ İSİMLERDEN AĞIRALİOĞLU'NUN SÖZLERİNE CEVAP
        Yavuz Ağıralioğlu'nun bu sert açıklamaları 'gaz alma' olarak gibi yorumlansa da sosyal medyada karşılıklı tepkiler ve paylaşımlar gelmeye başladı.

        HDP Teşkilatı geçtiğimiz gün 6'lıyı hedef alan Ali Kenanoğlu'nun 2 yıl önce yaptığı "Yavuz it havlamış yine…!" paylaşımı tekrar paylaşarak "Yavuz it havlamış yine…!" ifadeleriyle Yavuz Ağıralioğlu'nu hedef aldı.

        CHP YİNE HDP'Yİ SAVUNUYOR
        CHP'li Gürsel Tekin ise yaptığı açıklamada yine HDP savunmasına geçti. "HDP aday çıkarsa suç, aday çıkarmasa suç. Ne istiyorlar?" diyen Gürsel Tekin şunları yazdı;

        "Millet İttifakı 2 bin 500 maddeye yakın Ortak Politikalar Metni'nde anlaştı. Altında 6 partinin imzası var. Sn. Kılıçdaroğlu seçilirse bu maddeleri uygulayacak. Gizli bir ajanda da yok, program da yok. Her şey ortada.

        Ortada 2 bin 500 madde varken özellikle sorumluluk makamında olanların hala vehimlerle konuşması hatta iftira atması kabul edilemez. AKP'yi anlıyorum yalan ve iftira dışında söyleyecek sözleri kalmadı, Millet İttifakı içinde yer alıp bu değirmene su taşıyanları anlamıyorum."

            TWITTER'DAN MÜDAHALE!
            Öte yandan son dönemde yaptığı 'Sana özel' operasyonuyla gündeme gelen Twitter da siyasi müdahaleye girişti.

            Ağıraloğlu yaptığı zehir zemberek açıklamalar sonrası Twitter'da en çok konuşulanlarda ilk sıraya yerleşti.

            Yavuz Ağıralioğlu hakkında 1 saat içinde yaklaşık 60 bin tweet atıldı.

            Trend listesi

            TWİTTER LİSTEDEN KALDIRDI
            Ancak son günlerde, muhalif hesapları öne çıkaran algoritması ile tepkilerin odağında olan, sosyal medya platformu Twitter, atılan binlerce Tweete rağmen, Ağıralıoğlu'nu gündemdekiler listesinden tamamen düşürdü.
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            Haberler Güncel 6'lı koalisyonun ortağı HDP'den Yavuz Ağıralioğlu ve Cumhuriyet hakkında skandal sözler! Sırrı Sakık: 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz
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