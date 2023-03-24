6'lı koalisyonun ortağı HDP'den Yavuz Ağıralioğlu ve Cumhuriyet hakkında skandal sözler! Sırrı Sakık: 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz

6'lı koalisyon, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı deyim yerindeyse tüm kartlarını oynuyor. Koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüşerek destek istedi.
Kılıçdroğlu, HDP'nin skandal taleplerini koalisyon olarak kabul ettiklerini iletti. Bunun üzerine HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aday çıkarmama kararı aldığını duyurdu.
Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek olan HDP, kendisini kilit parti olarak lanse ediyor ve birbirinden küstah açıklamalar yapıyor. O açıklamalardan sonuncusu HDP'li Sırrı Sakık'tan geldi. Sakık, "Bizim küçük hesaplarımız yok. Biz 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz." dedi. Sakık, HDP'ye terörle arasına mesafe koymadığı için tepki gösteren İYİ Parti İStanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na da sert ifadelerle yüklendi, "Herkes haddini bilecek." şeklinde konuştu.
Bu gelişmelerin ardından Artı TV'ye konuşan HDP'nin eski vekillerinden Sırrı Sakık son durumu değerlendirdi.
"BİZ 100 YILLIK CUMHURİYETİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"
Sakık, 100 yıllık cumhuriyeti değiştirecek bir sistem kuracaklarını söyledi.
Sakık şöyle konuştu:
"Biz bu sistemi değiştireceğiz. Bizim küçük hesaplarımız yok. Aslında dünkü açıklama bu. Biz masada oturup bir bakanlık, vekillik veyahut da bir cumhurbaşkanı yardımcılığı değil, biz 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. Demokratik bir cumhuriyeti inşa edeceğiz.
Önümüzdeki dönem bir özgürlük dönemi olacak. Bu özgürlüğü birlikte inşa edeceğiz. Kimlerle inşa edebileceksek onlarla da oturup konuşacağız. Kürtler diyor ki bizimle mücadele değil bizimle müzakere yapın. Bizimle oturun. Bizimle kavga değil, barış sağlayın."
"YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NA TEPKİ: HADDİNİ BİL"
Millet İttifakı'nın aday belirleme sürecinde yaşanan Kılıçdaroğlu krizi, sonrasında Kılıçdaroğlu-HDP ile görüşme adımıyla alevlenen İyi Parti içindeki rahatsızlık İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu tarafından dışa vurulmuştu.