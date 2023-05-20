PKK/PYD elebaşı Salih Müslim'den Kılıçdaroğlu için oy dilenciliği! Saklandığı inden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: "İntikam alacağız"

7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.
KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırdı, "HDP'nin bize verdiği destekten memnunuz" dedi.
"ANAYASAYI SİLME DEĞİŞTİRECEĞİZ, KILIÇDAROĞLU VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMAZSA HESABINI SORARIZ"
Kandil'den de destek gecikmedi. Durum öyle bir boyut kazandı ki HDP, Kılıçdaroğlu'yla mutabakata vardıklarını duyurdu. Demirtaş, Öcalan ve diğer terör tutuklularının serbest bırakılacağını dile getirdi.
Yerel özerklik talepleri yüksek perdeden dillendiren bölücüler, "Anayasayı silme değiştireceğiz, Diyarbakır'ı Kürdistan'ın merkezi yapacağız" söylemlerini dolaşıma soktu.
HDP'li Ahmet Türk de "Kılıçdaroğlu verdiği sözleri tutmazsa hesabını sorarız" diyerek CHP'yi açık açık uyardı.
KANDİL İKİNCİ TUR İÇİN OY DİLENCİLİĞİNE BAŞLADI: "ERDOĞAN'IN KAYBETMELİ, KILIÇDAROĞLU İÇİN SEFERBER OLUN"
Öte yandan seçimin ikinci tura kalmasının akabinde HDP ve Kandil ilk turda olduğu gibi ikinci turda da Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı.
Geride bıraktığımız gün kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın yöneticisi Remzi Kartal, "Oylarımızı Kılıçdaroğlu'na vermeliyiz" diyerek ikinci tur için Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulundu. PKK medyasında konuşan Kartal, "Kılıçdaroğlu için seferber olun, farklı hiçbir tartışmayı gündeminize almayın" çağrısını yaparak, "Erdoğan'ın kaybetmesi, Erdoğanın şahsında temsil edilen politikaların kaybetmesi için herkes sandıklara gitmeli" ifadelerini kullandı.