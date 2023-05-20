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    PKK/PYD elebaşı Salih Müslim'den Kılıçdaroğlu için oy dilenciliği! Saklandığı inden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: "İntikam alacağız"

    Kandil, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için ikinci tur dilenciliğine başladı. Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın yöneticisi Remzi Kartal'ın "Erdoğan'ın kaybetmesi için oylarımızı Kılıçdaroğlu'na vermeliyiz" çağrısı sonrası topa PKK/PYD elebaşı Salih Müslim girdi. Saklandığı inden "Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin" çağrısında bulunan Müslim, Başkan Erdoğan'ı hedefe koyarak intikam alacaklarını söyledi. Bu gelişme 7'li koalisyon - Kandil hattındaki ittifakın Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerine temellendirildiğini bir kez daha açık etti. Detaylar Takvim.com.tr'nin özel haberinde.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    PKK/PYD elebaşından Kılıçdaroğlu için oy dilenciliği

    7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.

    KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
    Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırdı, "HDP'nin bize verdiği destekten memnunuz" dedi.


    "ANAYASAYI SİLME DEĞİŞTİRECEĞİZ, KILIÇDAROĞLU VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMAZSA HESABINI SORARIZ"
    Kandil'den de destek gecikmedi. Durum öyle bir boyut kazandı ki HDP, Kılıçdaroğlu'yla mutabakata vardıklarını duyurdu. Demirtaş, Öcalan ve diğer terör tutuklularının serbest bırakılacağını dile getirdi.

    Yerel özerklik talepleri yüksek perdeden dillendiren bölücüler, "Anayasayı silme değiştireceğiz, Diyarbakır'ı Kürdistan'ın merkezi yapacağız" söylemlerini dolaşıma soktu.

    HDP'li Ahmet Türk de "Kılıçdaroğlu verdiği sözleri tutmazsa hesabını sorarız" diyerek CHP'yi açık açık uyardı.

    KANDİL İKİNCİ TUR İÇİN OY DİLENCİLİĞİNE BAŞLADI: "ERDOĞAN'IN KAYBETMELİ, KILIÇDAROĞLU İÇİN SEFERBER OLUN"
    Öte yandan seçimin ikinci tura kalmasının akabinde HDP ve Kandil ilk turda olduğu gibi ikinci turda da Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı.

    Geride bıraktığımız gün kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın yöneticisi Remzi Kartal, "Oylarımızı Kılıçdaroğlu'na vermeliyiz" diyerek ikinci tur için Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulundu. PKK medyasında konuşan Kartal, "Kılıçdaroğlu için seferber olun, farklı hiçbir tartışmayı gündeminize almayın" çağrısını yaparak, "Erdoğan'ın kaybetmesi, Erdoğanın şahsında temsil edilen politikaların kaybetmesi için herkes sandıklara gitmeli" ifadelerini kullandı.



        TERÖRİSTBAŞI MÜSLİM'DEN KILIÇDAROĞLU İÇİN OY DİLENCİLİĞİ: "ERDOĞAN'DAN İNTİKAM ALACAĞIZ"
        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken PKK/PYD elebaşı Salih Müslim saklandığı inden "Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin" çağrısında bulundu.



        Müslim, seçimleri bir fırsat olarak gördüklerini dile getirerek, "2016'dan beri Türk ordusu sahada Afrin'de her yerde yaptıklarını görüyoruz. Şimdi bir fırsat gelmiştir bu sandıkta. Sandıkta yenebilirsek bütün intikamları bir kişiden almış oluruz" açıklamasını yaptı.



        7'Lİ KOALİSYON - KANDİL HATTINDA ORTAK PAYDA: ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI
        Teröristbaşı Müslim'in Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yapıp Başkan Erdoğan'dan intikam alacaklarını dile getirmesi, 7'li koalisyon - Kandil hattındaki ittifakın Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerine temellendirildiğini bir kez daha açık etti.




        Öte yandan PKK/PYD elebaşı Salih Müslim'in Kılıçdaroğlu için oy dilenciliği yapıp Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı açıklamalarına AK Parti'den çok sert tepki geldi.

        "28 MAYIS UMUTLARININ TÜKENDİĞİ GÜN OLACAK"
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "28 Mayıs, PYD terör örgütünün ve "Askerlerimizi Suriye'den çekeceğiz." diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun umutlarının tükendiği gün olacak" açıklamasını yaptı.

        Dağ, "28 Mayıs'ta sandığa Türkiye'nin kazanımlarını garanti altına almaya ve sınırlarımızda gösterilen iradenin korunması için gideceğiz" dedi.
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        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Güncel PKK/PYD elebaşı Salih Müslim'den Kılıçdaroğlu için oy dilenciliği! Saklandığı inden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: "İntikam alacağız"
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