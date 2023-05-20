PKK/PYD elebaşı Salih Müslim'den Kılıçdaroğlu için oy dilenciliği! Saklandığı inden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: "İntikam alacağız"

KANDİL İKİNCİ TUR İÇİN OY DİLENCİLİĞİNE BAŞLADI: "ERDOĞAN'IN KAYBETMELİ, KILIÇDAROĞLU İÇİN SEFERBER OLUN"

Öte yandan seçimin ikinci tura kalmasının akabinde HDP ve Kandil ilk turda olduğu gibi ikinci turda da Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı.



Geride bıraktığımız gün kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın yöneticisi Remzi Kartal, "Oylarımızı Kılıçdaroğlu'na vermeliyiz" diyerek ikinci tur için Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulundu. PKK medyasında konuşan Kartal, "Kılıçdaroğlu için seferber olun, farklı hiçbir tartışmayı gündeminize almayın" çağrısını yaparak, "Erdoğan'ın kaybetmesi, Erdoğanın şahsında temsil edilen politikaların kaybetmesi için herkes sandıklara gitmeli" ifadelerini kullandı.