HDP'li Filiz Koçali'den "HDP ile yan yana olmayacağız" diyen Meral Akşener'e "PKK ile ittifakı itiraf edin" çağrısı

14 Mayıs seçimlerine terörün siyasi ayapı HDPKK ile kol kola giren 7'li koalisyonun üyeleri her ne kadar bunu gizlemeye çalışsa da ittifak ortaklarından kapalı kapılar ardında yapılan gizli anlaşmaları ifşa eden açıklamalar gelmeye devam ediyor.
"PKK İLE İTTİFAKI İTİRAF EDİN" ÇAĞRISI | VİDEO İZLE
PKK İLE İTTİFAKI İTİRAF EDİN
Terör örgütü PKK yayın organında konuşan HDP'li Filiz Koçali, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "HDP ile yan yana olmayacağız" açıklamasının aksine, muhalefetin kirli ittifakı itiraf etmesi için çağrıda bulundu.
KENARDAN DESTEK İSTEMİYORUZ
Koçali, "Muhalefetin de biraz rahat olması gerekiyor bu konuda. Bu suçmuş yada kenardan destekmiş gibi algılanmaması lazım. Açık ve net durum var ortada. KCK'nın (PKK'nın) Kılıçdaroğlu'na verdiği destek çok önemli." dedi.
İZMİR MİTİNGİNDE HDP FLAMALARINI GÖREN AKŞENER SESSİZCE KAÇMIŞTI
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ortakları İzmir'de seçim mitingi yaptı. 7'li koalisyonun liderler sahneye çıkarak konuşma yaptığı mitingde bayraklar dalgalandırıldı.