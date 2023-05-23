Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'montaj' yanıtı! HDPKK ve Kandil'i hatırlattı: Takke düştü, kel göründü, rezillikler ortaya saçıldı





Başkan Recep Tayyip Erdoğan da resmi sosyal medya hesapları üzerinden Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.



HDP İLE YÜRÜTÜLEN KİRLİ İTTİFAK VE KANDİL'İN KILIÇDAROĞLU'NA VERDİĞİ DESTEK

CHP'nin HDP ile yürüttüğü kirli ittifaka ve Kandil'deki terör ininin 7'li koalisyona verdiği desteğe dikkat çeken Erdoğan, "14 Mayıs'tan önce terör elebaşları Kandil'den hemen her gün bir video çekerek CHP Genel Başkanı'na alenen oy istediler. Seçim sonrasında da bu zata verdikleri desteği açıkça devam ettirdiler. Elbette bunu babalarının hayrına yapmadılar. Ne CHP Genel Başkanı ne de masadaki arkadaşları, "kana kan, intikam intikam" naraları atanlarla ortak miting düzenlerken asla gocunmadılar, asla utanmadılar" şeklinde konuştu.