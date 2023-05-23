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    • 23.05.2023 23:41
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    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'montaj' yanıtı! HDPKK ve Kandil'i hatırlattı: Takke düştü, kel göründü, rezillikler ortaya saçıldı

    7'li koalisyonunun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile yürüttüğü kirli ittifakı gizlemek, Kandil'den gelen destekleri perdelemek adına 'milliyetçilik' maskesi takmış, 'montaj' söylemine sığınmıştı. Başkan Erdoğan, "Şimdi çıkmışlar, tüm bu gerçekleri 5 saniyeye sığdıran, gençlerimizin kıvrak zekâsının ürünü bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar, hakaretler savuruyorlar" sözleriyle Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. HP'nin HDP ile yürüttüğü kirli ittifaka ve Kandil'deki terör ininin 7'li koalisyona verdiği desteğe dikkat çeken Erdoğan, "Takke düşmüş, kel görünmüştür; milletin gözünden kaçırmaya çalıştıkları tüm rezillikler tek tek ortaya saçılmıştır" dedi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ’montaj’ yanıtı

    14 Mayıs'taki seçim sonrası köşeye sıkışan CHP ikinci tura giderayak kirli siyasetine hız verdi.

    7'li yıkım koalisyonunun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile yürüttüğü kirli ittifakı gizlemek, Kandil'den şahsına gelen destekleri perdelemek için önce milliyetçi pozları kesmeye başladı sonra da 'montaj' söylemine sığınıp Başkan Erdoğan'a hakaretler savurdu.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan da resmi sosyal medya hesapları üzerinden Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

    HDP İLE YÜRÜTÜLEN KİRLİ İTTİFAK VE KANDİL'İN KILIÇDAROĞLU'NA VERDİĞİ DESTEK
    CHP'nin HDP ile yürüttüğü kirli ittifaka ve Kandil'deki terör ininin 7'li koalisyona verdiği desteğe dikkat çeken Erdoğan, "14 Mayıs'tan önce terör elebaşları Kandil'den hemen her gün bir video çekerek CHP Genel Başkanı'na alenen oy istediler. Seçim sonrasında da bu zata verdikleri desteği açıkça devam ettirdiler. Elbette bunu babalarının hayrına yapmadılar. Ne CHP Genel Başkanı ne de masadaki arkadaşları, "kana kan, intikam intikam" naraları atanlarla ortak miting düzenlerken asla gocunmadılar, asla utanmadılar" şeklinde konuştu.



    "TAKKE DÜŞTÜ KEL GÖRÜNDÜ, REZİLLİKLER TEK TEK ORTAYA SAÇILDI"
    "Şimdi çıkmışlar, tüm bu gerçekleri 5 saniyeye sığdıran, gençlerimizin kıvrak zekâsının ürünü bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar, hakaretler savuruyorlar"     diyen Erdoğan, "Oysaki takke düşmüş, kel görünmüştür; milletin gözünden kaçırmaya çalıştıkları tüm rezillikler tek tek ortaya saçılmıştır" ifadelerini kullandı.



        Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

        Ne yaparlarsa yapsınlar; iktidara gelmek, koltuklarını korumak uğruna bölücüler ve FETÖ'cülerle kurdukları ortaklığı gizleyemezler.

        Son 40 yıldır ülkemizin başına musallat edilen, tıpkı bir sülük gibi Kürt kardeşlerimizin kanını emen terör illetinden milletimizi kurtaracağız.

        CHP Genel Başkanı'nın meydanlarda verdiği sözler de kapalı kapılar ardında yaptığı pazarlıklar da bunu engelleyemeyecek.



        'İNCE' MONTAJ
        Öte yandan FETÖ - CHP kaset kumpası sonucu adaylıktan çekilmek zorunda kalan Muharrem İnce de 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

        Siyasetin topluma liderlik etmek, yanlışları düzeltmek, toplumu daha iyisine yönlendirmek için yapılması gerektiğinin altını çizen İnce, "Maalesef siyaset dünyamız; FETÖ ve PKK ile örtülü işbirliği ile hazırlanan kumpaslarla, yalan, iftira ve montajlarla kirletilmiştir" diyerek Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.
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        İnce’den ’montaj’ açıklaması! Kılıçdaroğlu...
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'montaj' yanıtı! HDPKK ve Kandil'i hatırlattı: Takke düştü, kel göründü, rezillikler ortaya saçıldı
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