İttifak 'Kandil'i yandı PKK ile aynı yorgana ayak uzatan Akşener tutuştu! Kirli işbirliğini hakaretlerle perdeleme çabası

Tüm bu yaşananların gölgesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kendisini aklamak için ucuz bir tiyatroya girişti.



HDPKK İLE YÜRÜTTÜĞÜ KİRLİ İTTİFAKI PERDELEMEK İÇİN HAKARETE BAŞVURDU

HDPKK ile yürüttüğü kirli ortaklığı perdelemek adına kürsüden hakaretlere başlayan Akşener, "Eğer ben PKK'lıysam, derhal beni tutuklayın şerefsizler! Derhal tutuklayın! Ne işe yarıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.







Aynı Akşener, Kandil'in 7'li koalisyona verdiği desteği görmezden gelerek "PKK kanlı bir terör örgütüdür, onunla mücadele etmek herkesin boynunun borcudur! Etmeyen haindir. Onunla barışmaya çalışan hain oğlu haindir!" dedi.



KANDİL'DEKİ BÜYÜKBAŞ SABRİ OK: "PKK İLE İYİ PARTİ AYNI NOKTADA"

Tam da bu noktada PKK elebaşlarından Sabri Ok'un "PKK ile İYİ Parti aynı noktada" söylemini hatırlamakta fayda var.







İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aksine PKK ve İyi Parti'nin aynı yerde olduğunu belirten Ok, "Herkes bu seçimin farklı olduğunu, geçmiş seçimlere benzemediğini söylüyor. Hatta belki 100 yıllık Türkiye Cumhuriyetinin en önemli seçimi deniliyor. Böyle önemli bir seçim. Bu seçimin bu kadar önemli olmasının nedeni nedir? AKP-MHP faşizmi onlar dışında herkesi etkiliyor. Bundan dolayı AKP-MHP'li olmayan herkes, onlara karşı. Dikkat ederseniz 2. Dünya Savaşında da durum buydu. Sovyetler, Amerika ve Avrupa bile Hitler, Mussolini, Franko faşizmine karşı demokratik direniş cephesini kurdu. Halbuki her biri farklı bir cepheydi. Aynı şey şu an Türkiye için de geçerli. Erdoğan-Bahçeli çıkarları dışında olan her şeye ve herkese karşılar. Bazen diyorlar, PKK, İYİ Parti aynı yerde. Biz faşizme karşıyız. Onlar da şu an karşıyız diyorlar. Eğer böyle katıksız faşist olmasaydılar herkes böyle bir tutum sergilemezdi. AKP-MHP faşizmi bu düzeydedir." ifadelerini kullandı.