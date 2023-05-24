HDP, CHP'nin bilgisi dahilinde Kandil'le temasa geçti! Kirli plan deşifre oldu: PKK gazetesinde "Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" manşeti

Türkiye 28 Mayıs'a giderayak 8'li koalisyonun yıkım odaklı kirli siyasetine maruz kalıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti, Zafer Partisi ve HDPKK aynı noktada buluştu.
Öte yandan ilk tur öncesi terör örgütlerine 'özgürlük' ve 'kayyumları kaldırma' vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu, ikinci tura giderayak 'milliyetçi' kılığa büründü.
KILIÇDAROĞLU, ÖZDAĞ İLE EL SIKIŞTI
Sinan Oğan'ın Başkan Erdoğan'a destek vermesi sonrası harekete geçen Bay Bay Kemal, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile anlaşarak, kayyumların kaldırılmaması ve terörle mücadele sözü verdi.
Bu gelişme sonrası gözler Kılıçdaroğlu'ndan belli başlı sözler alıp, mutabakata vardıklarını duyuran HDP'ye çevrildi.
"DANIŞIKLI DÖVÜŞ" POLİTİKASI: KILIÇDAROĞLU - ÖZDAĞ ANLAŞMASINA GÖSTERMELİK TEPKİ
Terör örgütünün siyasi ayağı olan parti 'danışıklı dövüş' politikası izleyerek Ümit Özdağ'ın 7'li koalisyona sekizinci ortak olmasına göstermelik bir tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu'nun Özdağ ile imzaladığı protokole ilişkin yazılı açıklama yapan HDP, "Kayyum atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir" vurgusu yaparak "Nihai kararımızı, seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı paylaşacağız" ifadelerini kullandı.
Ümit Özdağ'ın yerden yere vurduğu 7'liye sekizinci ortak olması ilkesiz siyaseti açığa çıkarırken, birbirlerini söve söve destek veren koalisyonda CHP, İYİ Parti, Zafer Partisi ve HDPKK aynı noktada buluşmuş konumda.