HDP, CHP'nin bilgisi dahilinde Kandil'le temasa geçti! Kirli plan deşifre oldu: PKK gazetesinde "Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" manşeti





PKK'NIN GAZETESİ MANŞETİ ATTI: KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEĞİZ

Tam da bu noktada PKK'nın yayın organlarından biri olan Yeni Özgür Politika Gazetesi'nin manşetine dikkat çekmekte fayda var. Gazete aleni bir şekilde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini ilan edip, Kandil'den gelen talimatı satırlarına ekledi.



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, CHP - HDP - Kandil hattında bomba bir gelişme cereyan etti.







HDP KANDİL'DEKİ TERÖR İNİYLE TEMASA GEÇTİ

Diyarbakır merkezli haber sitesinde yer alan, HDP'ye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, HDP yönetimi Özdağ'ın masaya oturması sonrası vereceği nihai karar öncesi, Kandil'le temasa geçti.

PLAN İFŞA OLDU: ATATÜRKÇÜ VE MİLLİYETÇİ SEÇMENİ ÜRKÜTMEMEK ADINA AÇIKTAN DEĞİL ÖRTÜLÜ DESTEK!

Terör inindeki elebaşları ile görüşen HDP'liler Kılıçdaroğlu'na açıktan değil örtülü destek vereceklerini ilan etti. Bu durumun HDP'li kadrolara 'CHP'nin Atatürkçü seçmeni kaybetmemek adına uyguladığı bir politika' olarak anlatıldı.