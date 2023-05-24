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    • 25.05.2023 01:19
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    HDP, CHP'nin bilgisi dahilinde Kandil'le temasa geçti! Kirli plan deşifre oldu: PKK gazetesinde "Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" manşeti

    Ümit Özdağ'ın katılmasıyla sayıları 8'e çıkan yıkım koalisyonu, 28 Mayıs'a günler kala kirli siyasete hız verdi. CHP - HDP - Kandil hattında bomba bir gelişme cereyan etti. HDP yönetimi Özdağ'ın masaya oturması sonrası vereceği nihai karar öncesi, Kandil'le temasa geçti. Terör inindeki elebaşları ile görüşen HDP'lilerin planı da ifşa oldu. Bu kapsamda Atatürkçü ve milliyetçi seçmenin ürkütülmemesi adına Kılıçdaroğlu'na açıktan değil örtülü destek verilecek. Böylelikle Özdağ gelişmesi üzerine HDP tabanının da gazı alınmış olunacak. HDP - Kandil hattındaki görüşme trafiğinden CHP'nin haberi olduğu, HDP'nin karar alırken CHP ile de temasa geçtiği öne sürüldü. Öte yandan PKK'nın gazetesi Yeni Özgür Politika, Kandil'den gelen talimatı manşetine taşıyıp "Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" başlığını attı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    HDP, CHP’nin bilgisi dahilinde PKK ile temasa geçti

    Türkiye 28 Mayıs'a giderayak 8'li koalisyonun yıkım odaklı kirli siyasetine maruz kalıyor.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti, Zafer Partisi ve HDPKK aynı noktada buluştu.



    Öte yandan ilk tur öncesi terör örgütlerine 'özgürlük' ve 'kayyumları kaldırma' vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu, ikinci tura giderayak 'milliyetçi' kılığa büründü.

    KILIÇDAROĞLU, ÖZDAĞ İLE EL SIKIŞTI
    Sinan Oğan'ın Başkan Erdoğan'a destek vermesi sonrası harekete geçen Bay Bay Kemal, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile anlaşarak, kayyumların kaldırılmaması ve terörle mücadele sözü verdi.

    Bu gelişme sonrası gözler Kılıçdaroğlu'ndan belli başlı sözler alıp, mutabakata vardıklarını duyuran HDP'ye çevrildi.


    "DANIŞIKLI DÖVÜŞ" POLİTİKASI: KILIÇDAROĞLU - ÖZDAĞ ANLAŞMASINA GÖSTERMELİK TEPKİ
    Terör örgütünün siyasi ayağı olan parti 'danışıklı dövüş' politikası izleyerek Ümit Özdağ'ın 7'li koalisyona sekizinci ortak olmasına göstermelik bir tepki gösterdi.






    Kılıçdaroğlu'nun Özdağ ile imzaladığı protokole ilişkin yazılı açıklama yapan HDP, "Kayyum atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir" vurgusu yaparak "Nihai kararımızı, seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

    Ümit Özdağ'ın yerden yere vurduğu 7'liye sekizinci ortak olması ilkesiz siyaseti açığa çıkarırken, birbirlerini söve söve destek veren koalisyonda CHP, İYİ Parti, Zafer Partisi ve HDPKK aynı noktada buluşmuş konumda.



        PKK'NIN GAZETESİ MANŞETİ ATTI: KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEĞİZ
        Tam da bu noktada PKK'nın yayın organlarından biri olan Yeni Özgür Politika Gazetesi'nin manşetine dikkat çekmekte fayda var. Gazete aleni bir şekilde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini ilan edip, Kandil'den gelen talimatı satırlarına ekledi.

        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, CHP - HDP - Kandil hattında bomba bir gelişme cereyan etti.



        HDP KANDİL'DEKİ TERÖR İNİYLE TEMASA GEÇTİ
        Diyarbakır merkezli haber sitesinde yer alan, HDP'ye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, HDP yönetimi Özdağ'ın masaya oturması sonrası vereceği nihai karar öncesi, Kandil'le temasa geçti.

        PLAN İFŞA OLDU: ATATÜRKÇÜ VE MİLLİYETÇİ SEÇMENİ ÜRKÜTMEMEK ADINA AÇIKTAN DEĞİL ÖRTÜLÜ DESTEK!
        Terör inindeki elebaşları ile görüşen HDP'liler Kılıçdaroğlu'na açıktan değil örtülü destek vereceklerini ilan etti. Bu durumun HDP'li kadrolara 'CHP'nin Atatürkçü seçmeni kaybetmemek adına uyguladığı bir politika' olarak anlatıldı.



        HDP'nin tonu sert olmayan bir dille Kılıçdaroğlu'na desteği hafifleteceğini duyuracağı, esasta da kendi kadroları ile topyekün sahada Kılıçdaroğlu için çalışacağı gelen kulisler arasında.

        HDP'nin bu kararı hem kendi tabanının gazını almak hem de Kılıçdaroğlu'na oy vermesi muhtemel Atatürkçü ve milliyetçi tabanın aklını bulandırmamak adına aldığı öğrenildi.




        Atlanılmaması gereken bomba bir detay daha var...

        HDP - KANDİL GÖRÜŞMESİNDEN CHP HABERDAR İDİ
        HDP - Kandil hattındaki görüşme trafiğinden CHP'nin haberi olduğu, HDP'nin karar alırken CHP ile de temasa geçtiği öne sürüldü.

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        Haberler Güncel HDP, CHP'nin bilgisi dahilinde Kandil'le temasa geçti! Kirli plan deşifre oldu: PKK gazetesinde "Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" manşeti
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